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После покупки на АлиЭкспресс китайской термопасты Thermagic ZF-12, я увидел, что появились и ее более дорогие модификации: ZF-12 Evo и ZF-12 ЕX. Они имели более высокий коэффициент теплопроводности и стоили, соответственно, дороже.

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Спустя некоторое время, я решил купить версию Evo.





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Основные характеристики указаны на упаковке

А вот внутри ждал небольшой сюрприз: вдобавок к лопатке для нанесения термопасты лежали две небольшие салфетки для удаления старой термопасты. Приятный бонус. А вот внутри ждал небольшой сюрприз: вдобавок к лопатке для нанесения термопасты лежали две небольшие салфетки для удаления старой термопасты. Приятный бонус.

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Комлектация термопасты. Напомню, что в прошлом моем сравнении термопаста из Китая выиграла один градус у более именитой Ноктуа.





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Но теперь сравнительный тест сначала проведу на процессоре Xeon E3-1240 v3. Это далеко не идеальный кандидат на тест, но использовать i5-8400 еще хуже. А доставать и ставить обратно скальпированный i5-4690k не хотелось (и так я в последнее время несколько раз менял процессоры - но это другая история…).

Xeon находится в стоковом состоянии, кроме того, под крышкой находится пластичный термоинтерфейс, что пагубно отразится на переносе тепла от кристалла на кулер. И это будет отрицательно сказываться на результатах тестов.

Тестирование проходило при комнатной температуре в 21 градус. Процессор охлаждается кулером Ice Hammer IH-Thor. Обороты кулера на момент тестирование были установлены на фиксированные 1100 об/мин. Корпус Deepcool Е-Shield был закрыт.





Тестируемые образцы термопаст. Версия Arctic MX-4 уже не актуальна: в продаже вы ее не встретите, продается более новая модель.





Паста самая жидкая из трех и отлично наносится. Ничего не могу сказать по поводу стабильности ее характеристик при длительном использовании. Все не подворачивается подходящий момент для такого тестирования.

Noctua NT-H1 имеет более густую консистенцию, но все равно наносится без проблем.

ZF-12 Evo серая, в меру густая. Спокойно размазывается лопаткой без предварительного нагрева. По консистенции напоминает ZF-12 или Phobya NanoGrease Extreme.





ZF-12 Evo.





В качестве тестовой программой выступил LinX v 0.9.3.

Между тестированием каждой термопасты проходило примерно 25-30 минут.

Как я и ожидал, термопасты Арктик и Ноктуа показали одинаковый результат: 67 градусов по самому горячему ядру.





Arctic MX-4 Noctua NT-H1



А термопаста ZF-12 Evo выиграла у обоих два градуса. Неплохо для начала.





ZF-12 Evo





Но многим такое тестирование покажется довольно неправильным. Что ж, продолжим на видеокарте…хотя, снова разбирать ее ради этого (в нынешние то времена!) не сильно и хочется…

Теперь в качестве тестовой программы выступит MSI Kombuster 4.1.1.0. Видеокарта: EVGA GTX 1070FTW.

Буду использовать настройку для выявления артефактов памяти:





По прошествии 8 минут результаты термопаст Ноктуа и Арктика были одинаковые и составили 63 градуса. По прошествии 8 минут результаты термопаст Ноктуа и Арктика были одинаковые и составили 63 градуса.









Результат Arctic MX-4. Результат Noctua NT-H1. Эво снова их опередил: 60 градусов, даже после 10 минут теста.





Результат ZF-12 Evo. Итоговый график результатов: Таким образом, термопаста ZF-12 Evo выступила очень хорошо. А, учитывая невысокую цену (585 р.), ее можно было бы рекомендовать к покупке. Если не одно "но".





Я не знаю, как поведет себя данная термопаста при длительном использовании. Тестовый вариант Ноктуа, к примеру, обладает лучшей стабильностью из всех термопаст, которые были у меня.

Кроме того, никто не будет гарантировать качество у китайской термопасты, может оно "гуляет" в довольно широких пределах.

И, небольшое отступление к моему предыдущему тесту термопаст. Я говорил, что у версии ZF-12 была также хорошая стабильность. Я проверял результаты после месяца использования на видеокарте. На процессоре она также в течении месяца или чуть большего промежутка, не показала снижение результатов. Но с момента выхода статьи прошло примерно 5 месяцев и за этот срок на видеокарте термопаста Thermagic ZF-12 потеряла эффективность на 3 градуса. Не самый приятный факт…

Так, что решать вам: стоит ли связываться с пастами с АлиЭкспресс или нет. Пока мой однозначный фаворит (до завершения длительного тестирование ZF-12 Evo) - термопаста Noctua NT-H1.



