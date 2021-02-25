Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование термопасты Thermagic ZF-12 Evo

Проведу тестирование новой термопасты и сравню ее с известными моделями: Arctic MX-4 и Noctua NT-H1.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

После покупки на АлиЭкспресс китайской термопасты Thermagic ZF-12, я увидел, что  появились и ее более дорогие модификации: ZF-12 Evo и ZF-12 ЕX. Они имели более высокий коэффициент теплопроводности и стоили, соответственно, дороже.

реклама

Спустя некоторое время, я решил купить версию Evo.


анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Внешне упаковка выглядит также, только отличается голубым цветом.


реклама


 

Основные характеристики указаны на упаковке

 


А вот внутри ждал небольшой сюрприз: вдобавок к лопатке для нанесения термопасты лежали две небольшие салфетки для удаления старой термопасты. Приятный бонус.

реклама



Комлектация термопасты.

 Напомню, что в прошлом моем сравнении термопаста из Китая выиграла один градус у более именитой Ноктуа.


реклама

Но теперь сравнительный тест сначала проведу на процессоре Xeon E3-1240 v3. Это далеко не идеальный кандидат на тест, но использовать i5-8400 еще хуже. А доставать и ставить обратно скальпированный i5-4690k не хотелось (и так я в последнее время несколько раз менял процессоры - но это другая история…).

Xeon находится в стоковом состоянии, кроме того, под крышкой находится пластичный термоинтерфейс, что пагубно отразится на переносе тепла от кристалла на кулер. И это будет отрицательно сказываться на результатах тестов.

Тестирование проходило при комнатной температуре в 21 градус. Процессор охлаждается кулером Ice Hammer IH-Thor. Обороты кулера на момент тестирование были установлены на фиксированные 1100 об/мин. Корпус Deepcool Е-Shield был закрыт.


Тестируемые образцы термопаст.

 Версия Arctic MX-4 уже не актуальна: в продаже вы ее не встретите, продается более новая модель.


Паста самая жидкая из трех и отлично наносится. Ничего не могу сказать по поводу стабильности ее характеристик при длительном использовании. Все не подворачивается подходящий момент для такого тестирования.

Noctua NT-H1 имеет более густую консистенцию, но все равно наносится без проблем.

ZF-12 Evo серая, в меру густая. Спокойно размазывается лопаткой без предварительного нагрева. По консистенции напоминает ZF-12 или Phobya NanoGrease Extreme.


ZF-12 Evo.

 


В качестве тестовой программой выступил LinX v 0.9.3

Между тестированием каждой термопасты проходило примерно 25-30 минут.

Как я и ожидал, термопасты Арктик и Ноктуа показали одинаковый результат:  67 градусов по самому горячему ядру.


Arctic MX-4

 

Noctua NT-H1

 


А термопаста ZF-12 Evo выиграла у обоих два градуса. Неплохо для начала.


ZF-12 Evo

 


Но многим такое тестирование покажется довольно неправильным. Что ж, продолжим на видеокарте…хотя, снова разбирать ее ради этого (в нынешние то времена!) не сильно и хочется…

Теперь в качестве тестовой программы выступит MSI Kombuster 4.1.1.0. Видеокарта: EVGA GTX 1070FTW.

Буду использовать настройку для выявления артефактов памяти:


 

По прошествии 8 минут результаты термопаст Ноктуа и Арктика были одинаковые и составили 63 градуса.



Результат Arctic MX-4.

 Результат Noctua NT-H1.

 Эво снова их опередил: 60 градусов, даже после 10 минут теста.


Результат ZF-12 Evo.

 Итоговый график результатов:

 

Таким образом, термопаста ZF-12 Evo выступила очень хорошо. А, учитывая невысокую цену (585 р.), ее можно было бы рекомендовать к покупке. Если не одно "но".


Я не знаю, как поведет себя данная термопаста при длительном использовании. Тестовый вариант Ноктуа, к примеру, обладает лучшей стабильностью из всех термопаст, которые были у меня.

Кроме того, никто не будет гарантировать качество у китайской термопасты, может оно "гуляет" в довольно широких пределах.

И, небольшое отступление к моему предыдущему тесту термопаст. Я говорил, что у версии ZF-12 была также хорошая стабильность. Я проверял результаты после месяца использования на видеокарте. На процессоре она также в течении месяца или чуть большего промежутка, не показала снижение результатов. Но с момента выхода статьи прошло примерно 5 месяцев и за этот срок на видеокарте термопаста Thermagic ZF-12 потеряла эффективность на 3 градуса. Не самый приятный факт…

Так, что решать вам: стоит ли связываться с пастами с АлиЭкспресс или нет. Пока мой однозначный фаворит (до завершения длительного тестирование ZF-12 Evo) -  термопаста Noctua NT-H1.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
27
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
28
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 28
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
69
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
216
71 смартфон HUAWEI завершил жизненный цикл в 2021 году и не получит прошивку EMUI 11
26
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером (дополнено)
39
Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
49
30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
4
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
18
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
39
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
4
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
73
Геймеры получат от Epic Games 26,5 миллионов долларов за материальный ущерб от лутбоксов
4
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
12
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – игровой CPU, 64 Мп камера 6/128 Гб и NFC со скидкой 4000р
6
Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
22
Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
2
Акции Тесла упали на 20% за день - как тебе такое, Илон Маск
21
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
106
Резкое падение курса Эфира увеличило время окупаемости GeForce RTX 3060 Ti на 2 месяца
51
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
19
Новая версия AGESA ускорит L3 кэш процессоров AMD Ryzen
11

Популярные статьи

Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
47
Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
28
Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA
31
Видеокарты могут не вернуться в магазины до конца 2021 года – 5 советов от бывалого ждуна
57
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
39
Ключ для Windows 10 Pro продают за 600 рублей на весенней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
27
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
28

Сейчас обсуждают

Дмитрий Петров
07:36
Саня Оптер как всегда прав оказался, он сразу говорил это МММ
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Megard
07:30
Для геймеров ничего не изменится, перестанут копать эфир начнут копать что нить другое.
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Анатолий Михайлов
07:28
Чего мне так не фортит... Ещё купил коинов а он рухнул на 7%и всплывать не собирается.. Трейдеры торгуйте COSMOS .. А разраба МОНЕРО ждёт мужик в наколках за гаража и ( на почках возмещу ущерб
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
Inttz
07:26
А я искренне не понимаю,как твой i5 2300 в связке с медленной памятью что то не ограничивает и как в него нет упора
Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
wwr222
07:26
В поте лица трудятся...Надо еще персонал нанять,чтоб платочком этот пот со лба стирали...
Взлом серверов CD Projekt стал сущим кошмаром для разработчиков Cyberpunk 2077 — Bloomberg
Beta Version
07:24
Преступник должен сидеть и это должно быть примером для других преступников.
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Inttz
07:23
Слезятся глаза?
Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Эдуард Кузнецов
07:20
За 34,5
Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
1 1
07:19
Полиция заботливо сообщили адвокату террориста, что террориста планируют скоро арестовывать. Чтобы террорист морально подготовился. помедитировал. Принял тёплый расслабляющий душ. Принял успокоительн...
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Илья Прохоров
07:15
Те времена прошли и больше не вернутся. ЕIP введут тольуо в июле. Есть еще 4 мес майнинга с таким профитом, затем профит будет ниже, но есть другие монеты. Думаю цена эфира скакнет в несколько раз , ...
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем