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Первым компьютером была довольно слабая система с процессором Celeron Dual Core E1200 (775 сокет) и видеокартой 8600 GT. Я в этом деле не разбирался и помощь в сборке предложил один знакомый, который считал себя в этом экспертом…По факту я только отдал деньги. Покупка и сборка происходила в небольшом магазине, который по совместительству являлся и сервисным центром (частое явление в небольших городах). Точную сумму уже не помню, но оставшуюся на руках сумму запомнил хорошо - 6 тысяч…Как же я потом жалел, что доверился "эксперту"!

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Мне хватило примерно пару месяцев, чтобы понять – компьютер просто никакой по производительности. А ведь, вложив те самые 6000 р, можно было собрать более производительную систему.

Сама видеокарта была BFG 8600 GT.

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Это была первая и очень неудачная видеокарта. Примерно через год, после очередной чистки системника, я с удивлением обнаружил, что видеокарта приобрела ранее отсутствующий полупассивный режим. Такое мне очень не понравилось. Т.к. гарантия была как раз 1 год и, учитывая прискорбную производительность, от нее было решено избавиться. Карта была продана одному знакомому, с подробным описанием проблем.

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"Не беда" - ответил и забрал. Карта была обслужена и проработала еще... меньше года. Таким образом, ее жизненный путь не превысил и двух лет…

Следующей видеокартой, стала единственная карта от компании AMD в моей коллекции: Sapphire Radeon HD 4730. И это было кардинально другое решение. Понятно, что производительность была не ахти, но с картой не было абсолютно никаких проблем! Более того, после перепродажи другому знакомому, она еще довольно долго проработала у него в качестве игровой. Гарантия в 3 года была с лихвой перекрыта. После этой видеокарты, я приобрел особую симпатию к компании Sapphire .

Далее был переход на платформу Sandy Bridge в лице i3-2120 и видеокарты INNO3D GTX 550 ti

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Тут уже я сам совершил ошибку выбора, посчитав, что производительность довольно близка к предыдущей очень популярной GTX 460 (меньше надо слушать советы продавцов). А на деле это было совершенно не так. Ничем особым карта была не примечательна. Я ее бы назвал: "карта ни о чем". Расстался я с ней без сожаления.

Далее была приобретена новинка в наших пенатах – видеокарта GTX 660 от компании Zotac.

Внешне карта мне очень понравилась. Да и в эксплуатации не подкачала: в меру горячая, тихая, небольшого размера. Небольшим недостатком можно было считать тихий свист дросселей при очень высоком фпс. Эта карта стала первой, которую я стал разгонять. Лезть в биос было страшновато (мало ли…), но через программу MSI Afterburner разгонял. Правда, мешал скромный поверлимит. Компания Zotac получила от меня респект…но не надолго…

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Далее, последовала череда видеокарт от компании Gigabyte .

Первой стала Gigabyte GTX 760 с референсными частотами.

Карта была холодной, в меру шумной, но практически не гналась по чипу. Я даже не смог выставить частоту, как у разогнанной версии ОС ! Зато по памяти карта разгонялась отменно. Немного повысив частоту чипа и разогнал память до 7200 МГц, я перепрошил биос. Многие ругали эти поколения карт от Гигабайта за ненадежные вентиляторы. Но у меня с ними не было никаких проблем. Карта была у меня довольно долго, вместе с другими картами от этой компании.

Настало время поколения Maxwell на рынке. Кроме того, было решено сменить монитор на другой, с разрешением 1600х900 (до этого все время отлично себя вел "квадратный" Samsung SyncMaster (1280х1024)). Помятуя об удачной GTX 660 от компании Зотак, я приобрел карту Zotac GTX 970.

И это была просто чудовищная карта. Во - первых: она дико грелась без упора в поверлимит.

А во - вторых: сильно трещала дросселями при любом фпс…Ладно, дроссели, такое может быть с любой картой. Но нагрев…А ведь опять повелся на россказни "человеков", которые, наверно, вообще понятия о таких картах не имели. Заявления "Максвелл холодный" и ввели меня в заблуждение.

По итогу: в течение первого месяца, я пытался ее даунвольтить и настраивать работу вентиляторов. Но результат мне совсем не нравился. Поэтому я попытался сдать/поменять ее по гарантии. Карта уехала почти на месяц в региональный офис в Новосибирск и вернулась оттуда с вердиктом: "неисправности не обнаружены"…Я даже домой ее не стал везти и сдал на продажу знакомому продавцу.

Пока сидел на GTX 760, сделал заказ в ДНС на карту Gigabyte GTX 970 Windforce. Но, приехав в магазин и вскрыв коробку, увидел, что карта имеет сильный изгиб платы. Ну и "поев" уже гарантийных обязательств магазина, отказался от нее. И вот, стою с пачкой банкнот в кармане и думаю, что делать? Вернуться домой ни с чем или купить ту карту, которая имеется в наличие? А в наличие было всего три варианта: Palit GTX 780 Jetstream, Gigabyte Radeon R9 290 и Gigabyte GTX 780 . Вот на последнем варианте я и остановился.

Карта мне понравилась. Несмотря на большее энергопотребление, она была заметно холоднее, чем Зотак. И неплохо разгонялась. Это была карта второй ревизии с нереференсной платой и двумя 8-ми пиновыми коннекторами дополнительного питания.

После некоторого мучения с биосом (карта упорно не хотела разгоняться выше 1150 МГц на родной таблице частот/напряжений в биосе), она взяла планку в 1200 МГц. Просто пришлось немного перетряхнуть таблицу частот.

Но желание купить Максвелл не покидало меня. И в сентябре 2015 года я взял Gigabyte GTX 970 G1 Gaming.

На тот момент у меня было три видеокарты от Гигабайта: GTX 760, GTX 780 и GTX 970. Я мог сравнить их по качеству. Лучшей по качеству сборки была GTX 780. GTX 970 отдавала экономией. По весу она также уступала, несмотря на бэкплейт. Все дело в том, что система охлаждения у "Кеплера" была намного лучше.





Самой тихой и холодной картой была GTX 760, самая горячая - GTX 780. А GTX 970 отличилась тем, что имела очень тихий треск дросселей всегда. Даже без нагрузки.

Экспресс - сравнение GTX 780 в разгоне и стоковой GTX 970 выявило, что производительность отличается минимально. Причем, часто в старых играх / бенчмарках лидирует GTX 780.

Даже сохранились результаты в бенчмарках:

Tropics:

GTX 760 GTX 780 GTX 970

GTX 760 GTX 780 GTX 970 Valley: GTX 760 GTX 780 GTX 970 После выяснения отношений, 760-я и 780-я были проданы. Таким образом я имел в своем пользовании две карты с одинаковым чипом, но разным охлаждением: Gigabyte и Zotac. Что можно сказать: это просто небо и земля. Да, по производительности разница в стоке будет минимальной. Но в остальном Гигабайт на две головы лучше. Именно поэтому я всегда говорю, что никогда не стоит экономить на СО видеокарты, кто бы что вам не говорил. В любом сегменте.

Сам чип оказался не очень удачным, частота 1500 МГц не покорилась без повышения напряжения. Предельная частота памяти 7600 МГц, но прошита была 7500 МГц.

Тестирование на артефакты. Кроме того, были подправлены обороты видеокарты в простое, чтобы уменьшить шум.

Если бы не уродский прямой контакт, карту можно было бы назвать эталонной среди 970-х.

Примерно в то же время вместе с умершим и списанным компьютером, ко мне в руки попала видеокарта Asus GT 430 .

Карта слабая и имеет отвратительную систему охлаждения. Точно такая же GT 430 от компании Palit намного лучше справляется с температурой.





Ну и потом была приобретена первая видеокарта от компании EVGA: GTX 1070 FTW.

Я всегда хотел купить видеокарту от компаний EVGA или KFA2 (Galax), очень уж часто их владельцы прямо - таки превозносили их до небес и между ними были постоянные споры, кто лучше. Но эти карты в поколениях Максвелл и Кеплер нечасто попадали в наши магазины, да и цена оставляла желать лучшего. А вот GTX 1070 стоила рубль в рубль с Palit GTX 1070 SuperJetstream.

Потом была небольшая история с перепиской с компанией EVGA по поводу высылки комплекта новых термопрокладок. Был прошит новый биос. К слову: многие владельцы на форуме получили сразу не один, а два комплекта термопрокладок (видимо, компания перестраховалась). Да и вообще: мне понравилась техподдержка EVGA.

Далее, на замену GTX 970-й под процессор i5-3570k, была куплена видеокарта Palit GTX 1060 Jetstream с московского интернет - магазина.

Видеокарта оказалась нерабочей. Просто не ставились драйвера. Магазин не пошел "в отказку" и вернул деньги. Ну, а я купил вторую EVGA GTX 1070 FTW. Первый экземпляр имеет чуть худший буст по ядру, но зато память Samsung гонится гораздо "веселее". Для бенчмарка можно и 9600 МГц выставить.Но для полной стабильности в играх - не выше 9100 МГц (стоит 8900 МГц,чтобы частота совпадала со второй картой с чипами памяти от Micron)



Максимальный профиль разгона: по чипу 2088 МГц и 8900 МГц по памяти. И вот тут история ставится на долгую паузу…







