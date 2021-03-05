Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070

Коротко расскажу, какие видеокарты прошло через мои руки и как они себя проявили в пользовании.
[ ] для раздела Блоги
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Первым компьютером была довольно слабая система с процессором Celeron Dual Core E1200 (775 сокет) и видеокартой 8600 GT. Я в этом деле не разбирался и помощь в сборке предложил один знакомый, который считал себя в этом экспертом…По факту я только отдал деньги. Покупка и сборка происходила в небольшом магазине, который по совместительству являлся и сервисным центром (частое явление в небольших городах). Точную сумму уже не помню, но оставшуюся на руках сумму запомнил хорошо -  6 тысяч…Как же я потом жалел, что доверился "эксперту"!

реклама

Мне хватило примерно пару месяцев, чтобы понять – компьютер просто никакой по производительности. А ведь, вложив те самые 6000 р, можно было собрать более производительную систему.

Сама видеокарта была BFG 8600 GT.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Это была первая и очень неудачная видеокарта. Примерно через год, после очередной чистки системника, я с удивлением обнаружил, что видеокарта приобрела ранее отсутствующий полупассивный режим. Такое мне очень не понравилось. Т.к. гарантия была как раз 1 год и, учитывая прискорбную производительность, от нее было решено избавиться. Карта была продана одному знакомому, с подробным описанием проблем.

реклама

"Не беда" - ответил и забрал. Карта была обслужена и проработала еще... меньше года. Таким образом,  ее жизненный путь не превысил и двух лет…

Следующей видеокартой, стала единственная карта от компании AMD в моей коллекции: Sapphire Radeon HD 4730. И это было кардинально другое решение. Понятно, что производительность была не ахти, но с картой не было абсолютно никаких проблем! Более того, после перепродажи другому знакомому, она еще довольно долго проработала у него в качестве игровой. Гарантия в 3 года была с лихвой перекрыта. После этой видеокарты, я приобрел особую симпатию к компании Sapphire .

Далее был переход на платформу Sandy Bridge в лице i3-2120 и видеокарты INNO3D GTX 550 ti

 

реклама

Тут уже я сам совершил ошибку выбора, посчитав, что производительность довольно близка к предыдущей очень популярной GTX 460 (меньше надо слушать советы продавцов).  А на деле это было совершенно не так. Ничем особым карта была не примечательна. Я ее бы назвал: "карта ни о чем". Расстался я с ней без сожаления.

Далее была приобретена новинка в наших пенатах – видеокарта GTX 660 от компании Zotac.

 

Внешне карта мне очень понравилась. Да и в эксплуатации не подкачала: в меру горячая, тихая, небольшого размера. Небольшим недостатком можно было считать тихий свист дросселей при очень высоком фпс. Эта карта стала первой, которую я стал разгонять. Лезть в биос было страшновато (мало ли…), но через программу MSI Afterburner разгонял. Правда, мешал скромный поверлимит. Компания Zotac получила от меня респект…но не надолго…

реклама

Далее, последовала череда видеокарт от компании Gigabyte .

Первой стала Gigabyte GTX 760 с референсными частотами.

Карта была холодной, в меру шумной, но практически не гналась по чипу. Я даже не смог выставить частоту, как у разогнанной версии ОС ! Зато по памяти карта разгонялась отменно. Немного повысив частоту чипа и разогнал память до 7200 МГц, я перепрошил биос. Многие ругали эти поколения карт от Гигабайта за ненадежные вентиляторы. Но у меня с ними не было никаких проблем. Карта была у меня довольно долго, вместе с другими картами от этой компании. 

Настало время поколения Maxwell на рынке. Кроме того, было решено сменить монитор на другой, с разрешением 1600х900 (до этого все время отлично себя вел "квадратный" Samsung SyncMaster (1280х1024)). Помятуя об удачной GTX 660 от компании Зотак, я приобрел карту Zotac GTX 970.

 

И это была просто чудовищная карта. Во - первых: она дико грелась без упора в поверлимит.

А во - вторых: сильно трещала дросселями при любом фпс…Ладно, дроссели, такое может быть с любой картой. Но нагрев…А ведь опять повелся на россказни "человеков", которые, наверно, вообще понятия о таких картах не имели. Заявления "Максвелл холодный" и ввели меня в заблуждение.

По итогу: в течение первого месяца, я пытался ее даунвольтить и настраивать работу вентиляторов. Но результат мне совсем не нравился. Поэтому я попытался сдать/поменять ее по гарантии. Карта уехала почти на месяц в региональный офис в Новосибирск и вернулась оттуда с вердиктом: "неисправности не обнаружены"…Я даже домой ее не стал везти и сдал на продажу знакомому продавцу.

Пока сидел на GTX 760, сделал заказ в ДНС на карту Gigabyte GTX 970 Windforce. Но, приехав в магазин и вскрыв коробку, увидел, что карта имеет сильный изгиб платы. Ну и "поев" уже гарантийных обязательств магазина, отказался от нее. И вот, стою с пачкой банкнот в кармане и думаю, что делать? Вернуться домой ни с чем или купить ту карту, которая имеется в наличие? А в наличие было всего три варианта: Palit GTX 780 Jetstream, Gigabyte Radeon R9 290 и Gigabyte GTX 780 . Вот на последнем варианте я и остановился.

 

Карта мне понравилась. Несмотря на большее энергопотребление, она была заметно холоднее, чем Зотак. И неплохо разгонялась. Это была карта второй ревизии с нереференсной платой и двумя 8-ми пиновыми коннекторами дополнительного питания.

После некоторого мучения с биосом (карта упорно не хотела разгоняться выше 1150 МГц на родной таблице частот/напряжений в биосе), она взяла планку в 1200 МГц. Просто пришлось немного перетряхнуть таблицу частот.

Но желание купить Максвелл не покидало меня. И в сентябре 2015 года я взял Gigabyte GTX 970 G1 Gaming.

 На тот момент у меня было три видеокарты от Гигабайта: GTX 760, GTX 780 и GTX 970. Я мог сравнить их по качеству. Лучшей по качеству сборки была GTX 780. GTX 970 отдавала экономией. По весу она также уступала, несмотря на бэкплейт. Все дело в том, что система охлаждения у "Кеплера" была намного лучше.


Самой тихой и холодной картой была GTX 760, самая горячая - GTX 780. А GTX 970 отличилась тем, что имела очень тихий треск дросселей всегда. Даже без нагрузки.

Экспресс - сравнение GTX 780 в разгоне и стоковой GTX 970 выявило, что производительность отличается минимально. Причем, часто в старых играх / бенчмарках лидирует GTX 780.

Даже сохранились результаты в бенчмарках:

Tropics:

GTX 760

GTX 780

GTX 970

 
Heaven:

GTX 760

GTX 780GTX 970

 Valley:

GTX 760

GTX 780

GTX 970

 
После выяснения отношений, 760-я и 780-я были проданы.

Таким образом я имел в своем пользовании две карты с одинаковым чипом, но разным охлаждением: Gigabyte и Zotac. Что можно сказать: это просто небо и земля. Да, по производительности разница в стоке будет минимальной. Но в остальном Гигабайт на две головы лучше. Именно поэтому я всегда говорю, что никогда не стоит экономить на СО видеокарты, кто бы что вам не говорил. В любом сегменте.

Сам чип оказался не очень удачным, частота 1500 МГц не покорилась без повышения напряжения. Предельная частота памяти 7600 МГц, но прошита была 7500 МГц.

Тестирование на артефакты.

 Кроме того, были подправлены обороты видеокарты в простое, чтобы уменьшить шум.

Если бы не уродский прямой контакт, карту можно было бы назвать эталонной среди 970-х.

Примерно в то же время вместе с умершим и списанным компьютером, ко мне в руки попала видеокарта Asus GT 430 .

 Карта слабая и имеет отвратительную систему охлаждения. Точно такая же  GT 430 от компании Palit намного лучше справляется с температурой.


Ну и потом была приобретена первая видеокарта от компании EVGA: GTX 1070 FTW.

 Я всегда хотел купить видеокарту от компаний EVGA или KFA2 (Galax), очень уж часто их владельцы прямо - таки превозносили их до небес и между ними были постоянные споры, кто лучше. Но эти карты в поколениях Максвелл и Кеплер нечасто попадали в наши магазины, да и цена оставляла желать лучшего. А вот GTX 1070 стоила рубль в рубль с Palit GTX 1070 SuperJetstream.

Потом была небольшая история с перепиской с компанией EVGA по поводу высылки комплекта новых термопрокладок. Был прошит новый биос. К слову: многие владельцы на форуме получили сразу не один, а два комплекта термопрокладок (видимо, компания перестраховалась). Да и вообще: мне понравилась техподдержка EVGA.

Далее, на замену GTX 970-й под процессор i5-3570k, была куплена видеокарта Palit GTX 1060 Jetstream с московского интернет - магазина.

 Видеокарта оказалась нерабочей. Просто не ставились драйвера. Магазин не пошел "в отказку" и вернул деньги.

Ну, а я купил вторую EVGA GTX 1070 FTW. Первый экземпляр имеет чуть худший буст по ядру, но зато память Samsung гонится гораздо "веселее". Для бенчмарка можно и 9600 МГц выставить.Но для полной стабильности в играх - не выше 9100 МГц (стоит 8900 МГц,чтобы частота совпадала со второй картой с чипами памяти от Micron)


Максимальный профиль разгона: по чипу 2088 МГц и 8900 МГц по памяти.

 

 И вот тут история ставится на долгую паузу…



Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
7
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
28
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
32
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 145
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 28
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полиция интересуется покупателями дешёвых ключей Windows 10
91
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
40
Севший на Марс 18 февраля марсоход работает на процессоре образца 1998 года
19
Илон Маск строит собственный город — основатель Tesla уже вложил 5 000 биткоинов (245 млн долларов)
21
В World of Tanks стартовал «Чёрный рынок» — временная акция по продаже редких танков за серебро и золото
1
29 смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 12.5
8
Мощный игровой Core i5-10600KF продолжает дешеветь - на 10 000 рублей дешевле конкурента Ryzen 5600x
64
28 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5
4
Благодаря майнингу GeForce GTX 970 за $200 признается лучшим выбором для игр на вторичном рынке
51
Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира
20
Один из первых обладателей Core i7-11700K сравнил игровую производительность новинки с Core i7-8700K
38
AMD показала одно из ключевых преимуществ Radeon RX 6700 XT над GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti
30
Геймер устроил сражение между самым сильным боссом Valheim и 50 голодными волками
5
Настольный процессор Intel Core i7-11700K снова появился в продаже и стал ещё дешевле
16
Intel заплатит миллиарды за незаконный «апгрейд» своих процессоров
5
Курс биткоина снова устремился вверх
41
Наследие нордов: фанаты Valheim решили воссоздать в игре город Вайтран из The Elder Scrolls V Skyrim
+
AMD сообщила о добавлении поддержки Smart Access Memory для процессоров Ryzen 3000
34
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
41
Nvidia: майнинг не повлиял ни на продажи RTX 3060, ни на остальные видеокарты нового поколения
23

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
28
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
95
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
247
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
7
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Обзор беспроводной мыши Canyon MW-15 Wireless Mouse
17
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
2
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
+

Сейчас обсуждают

Alagar81
00:29
Вопрос вам как опытному, через 2-3 года сохраняются свойства ЖМ и не будет ли расти температура в условиях как у вас? Если у меня никелированный водоблок и проц 5950х, через 2-3 года нужно будет туда ...
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
НиколайНикифоров
00:27
А вообще предположение в написанных комментариях по поводу того, что это AEROCOOL оказалось верное на 100%. Я даже не сдержался и признался в этом. Правда кто-то еще написал, что это KCAS.
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
Игорь Данченко
00:25
Нормально так +1 ватт +1 МГц, +200 ватт +2% фпс нахрен такие печки, извращенцы.
GALAX GeForce RTX 3090 HOF протестирована с пользовательским BIOS на 1000 Вт
antonov2015
00:24
А у а320 за 50уе есть разгон памяти :) и туда становится 3100 :)) ...
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
antonov2015
00:22
Опять очередное сравнение чего-то там в каком-то вакууме :) то, что р3 3100 полгода назад ещё стоил ~100уе никого не интересует. Но хайпонуть на более высокой цене, сложившейся из-за дефицита нормальн...
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
Bryant333
00:21
Нормальная добротная игра. Твое сообщение - это обычная маразматическая интернет-истерия.
Авторы Marvel’s Avengers в новом видео напомнили о скором выходе «некстгенного» обновления
НиколайНикифоров
00:19
Да, "оглядываясь назад" понимаю, что ваши мысли правильны, логичны. Но почему сразу ВЫБРОСИТЬ, ВЫБРОСИТЬ. А разобрать его, поменять все кондеры в нем разом на качественные. Почему это ни кто не сове...
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
RadeoForce
00:17
Я не в доле, если что. Просто я в ахуе с происходящего. Я хотел 1080ти ос приобщить к тесту, в роли третьей карты, но не стал, ибо ожидал это безумие. Но кто ьы мог подумать, что амд версус амд сагри...
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
ахахах
00:14
в германии,америке сдают все друг друга в ментовку,соседи могут тебя сдать, родственники например-это менталитет людей сидит там такой.Русским врядли понравится,если его какае-то сука в ментовку сдаст...
Пока марсоход NASA изучает Марс, Россия подготавливает миссию на Венеру
Роман Иванович
00:13
Ребятки у вас Fps головного мозга!
Один из первых обладателей Core i7-11700K сравнил игровую производительность новинки с Core i7-8700K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем