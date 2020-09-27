Краткое описание контролера вентиляторов Scythe Kaze Master и небольшой тест
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Писать на данную тему я, в общем, не собирался. Идею подал один злобный критик.
Но обзор самого контролера вентиляторов будет слишком коротким. Поэтому решил его дополнить измерениями температур (собственно для чего я его и брал) компонентов компьютера.
Краткая предыстория: я всегда критикую сборки, где пытаются "поженить" очень мощный процессор с очень плохонькой материнской платой.
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Люди в этот момент апеллируют только к одному факту: производитель в спеках написал, что можно, значит-можно.
Но путают понятия: можно и нужно.
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Вот для "спокойствия души" я и приобрел данный девайс. Сама функция регулировки оборотов вентилятора может и не пригодится: многие платы имеют достаточно разъемов под корпусные вентиляторы.
Контролер вентиляторов: Scythe KazeMaster был приобретен в магазине ДНС довольно давно по цене примерно 2200 рублей (точно уже не помню). Некоторые фотографии, как раз взяты с сайта данного магазина (нисколько не реклама).
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Имеет 4 канала для регулировки вентиляторов с 3-пиновыми разъемами. Но меня интересовала функция подключения четырех термопар.
Качество самого контролера можно оценить на 4+. Экран достаточно яркий, регулировки его яркости нет. Цвет менять тоже нельзя. Никаких посторонних шумов при работе не замечено. Имеется переключатель режимов мониторинга температуры по градусам Цельсия и по шкале Фаренгейта. При остановке вентилятора, контролер начинает издавать противный писк (тревога!).
Рукоятки крутятся без усилия (есть еще модель, где они утапливаются внутрь корпуса). Модель уже не выпускается, можно найти более новые версии в продаже.
В текущей конфигурации подключены три вентилятора: два стоят на вдув спереди и один сверху на выдув. Задний вентилятор работает от самой материнской платы синхронно с вентилятором кулера.
На данном компьютере подключены три термопары: в блоке питания, на материнской плате, и на возле питания видеокарты.
Процессор: i5-4690k скальпирован. Работает на частоте 4500 при 1,296в.
Память: Kingston HyperX FURY:1800 МГц, 16Гб.
Мат.плата: MSI z97 Gaming 5.
Видеокарта: EVGA 1070 FTW. В тесте работает на напряжении 1,050в при частоте 2088МГц по чипу и 9000МГц по памяти (на кастомной кривой оборотов).
Блок питания: Enhance EPS-1770GA4 (ОЕМ)
На данный момент стоит кулер Scythe Ninja 3, термопаста Thermagic zf-12.
Температура в комнате на момент тестирования - 23 градуса.
Для начала разогрел материнскую плату получасовым прогоном Прайма (CPU Prime Benchmark).
Как видите, температура питания находится на приемлемом уровне. Никаких проблем не бывает и при прогоне Линкса. Плата сможет работать и с самым мощным процессором в данном поколении -i7-4790k, но уже без "фанатизма". Для этого были более дорогие модели.
Теперь пару слов, почему блок питания стоит не по "феншую", вентилятором вверх.
Родной вентилятор был самую малость шумным. Его можно было расслышать в простое. Со временем он немного стал шумнее. И я решил заменить его на другой.
Сейчас стоит Arctic p14. Он обладает низким стартовым напряжением, но его воздушный поток заметно слабее родного. Кроме того, не доверяю я продукции данной фирмы.
Поэтому и стоит вверх вентилятором, чтобы я мог его время от времени контролировать. Ну, а раз я внутрь влез, то и поставил термопару на трансформатор.
Таким образом, могу контролировать температуру и опровергнуть домыслы, что "все перегреется".
Для проверки температуры внутри блока питания запущу двойной стресс-тест, состоящий из Линкса и МСИ Комбустера (примерно 10минут).
Общее потребление составляет согласно показаниям программы HWInfo:127+213=340 вт. Что вкупе с потреблением остального железа, примерно чуть больше половины от расчетной мощности самого БП.
(Сразу скажу: блок приобретался изначально под несколько другой конфиг: процессор i5-3570к и видеокарту Гигабайт 780).
Теперь посмотрим на температуру термопар. Абсолютно все в пределах нормы.
И опять небольшая отсылка хейтерам карт от Евги в данном поколении.
Никаких перегревов нет. Понятно, что температура на питании будет выше, но никакими 100гр и выше тут и не пахнет. Скажу больше: в свое время я временно ставил термопару на саму плату, прямо возле
одного чипа памяти и проводил стресс-тест. Температура была примерно на уровне температуры графического чипа. Ничего страшного.
Специально прогнал более старую версию МСИ Комбустера на профиле 1в, частоте чипа 2000МГц и 8800МГц по памяти.
Даже если прибавим 15-20 градусов к данному показанию, то получим примерно 80 градусов на самом питании.
Ну и вернемся к самому контролеру оборотов вентиляторов. Нужен ли он владельцу ПК?
Если просто "игрун", то подобные девайсы вам не нужны. Тем более, что нужен корпус с отсеком 5,25 дюймов. А такие нынче редкость.
А вот если вы "энтузазист от железа" - тогда другое дело. Лишним он не будет и позволит всегда контролировать важные узлы вашего ПК.
Ну а выбор конкретной модели полностью зависит от ваших "хотелок" и кошелька.
Не думаю, что материал будут особо читать, но если понравилось, то могу сделать подобный обзор на другой контроллер G-Legion, который стоит в основном компьютере.
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