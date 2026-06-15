Комедийные пародии на фильмы – мой любимый жанр комедий. Особенно, когда шутят без ограничений. Сегодня я расскажу о лучших фильмах и франшизах в подобном жанре. Эти фильмы я смотрел и это субъективное мнение. Располагать фильмы буду в порядке выхода на экраны.

«Аэроплан» («Airplane!»), 1980

Изображение: ru.kinorium.comДанный фильм можно назвать родоначальником поджанра пародий, хотя явно был не первым. Но однозначно, одним из значимых. Если резюмировать кратко, то фильм пародирует популярный жанр фильмов-катастроф, которые любили снимать в 70-х годах. То возникает проблема в аэропорту, то горит небоскреб… Ну, вот по этому жанру довольно неплохо «прошлись». Фильм довольно «приличный» по меркам жанра. Слишком «ниже пояса» там не шутили. Режиссерами были мэтры комедий Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер. Позже был снят и второй фильм, но его я как-то пропустил.

«Космические яйца» («Spaceballs»), 1987

Изображение: ru.kinorium.comДанная комедия пародирует мегалегендарную франшизу «Звездные войны». Снял комедию еще один мэтр комедий – Мэл Брукс. Получилось довольно смешно. Смешнее спародировали «Звездные войны» лишь в сериалах «Робоцып» и «Гриффины».

А в 1988 году Дэвид Цукер снял первый фильм из франшизы…

«Голый пистолет» («The Naked Gun: From the Files of Police Squad!»)

Изображение: ru.kinorium.comНаступил звездный час Лесли Нильсена, как короля пародий. Тут нет пародии на конкретный фильм. Скорее на весь детективный жанр, который одно время был весьма популярен. Если Нильсен не особо был известен, как просто актер, то в комедиях весь его талант выплеснулся наружу. Ну, эти фильмы можно по праву считать классикой жанра. В 2025 году франшизу возродили. Главную роль сыграл уже Лиам Нисон. Достичь популярности оригинальных фильмов не вышло, но по меркам современной толерантности вышло неплохо.

«Горячие головы» («Hot Shots!»), 1991

Изображение: ru.kinorium.comСнова Джим Абрахамс снял «душераздирающую» комедию, которая явно намекала на фильм «Топ ган» с Томом Крузом. Но досталось и другим боевикам, в частности серии «Рембо». А феерил в фильме Чарли Шин, который с невозмутимым видом творил на экране дичь. В 1993 году вышла вторая часть. Тоже весьма «занимательный» фильм…

«Заряженное оружие» («Loaded Weapon 1»), 1993

Изображение: ru.kinorium.comВ этом фильме явно угадывается пародия на «Смертельное оружие». Но тут все возведено в абсолют абсурда. Главную роль исполнил Эмилио Эстевес, брат Чарли Шина. Его коллегой по фильму выступил, еще мало известный, Сэмюэл Л. Джексон. Неплохой вышел фильм, но не лучший.

«Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале», 1995

Изображение: ru.kinorium.comЭтот фильм можно по праву считать «черной комедией». Фильм пародировал не конкретный фильм, а целый слой субкультуры, которую можно называть «блэк гангста». Ну все такое в духе штанов, спущенных до колен, пистолета за поясом и фраз типа «ёу, чувак»… Это было то время, когда темнокожие ребята не стеснялись смеяться над собой. Причем, довольно жестко, без купюр. Да, были времена.

«Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», 1997

Изображение: ru.kinorium.comДанная франшиза (четыре фильма) пародирует шпионские фильмы в целом и «бондиану» в частности. Главную роль исполнил Майк Майерс. Шуток тут много, но все же старались держать себя в рамках приличия. Ну вышло неплохо. Хотя два последних фильма я не видел.

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В 2000 году стартовала моя любимая франшиза кинопародий:

«Очень страшное кино» («Scary Movie»)

Изображение: ru.kinorium.comМалоизвестные актеры (кроме появлявшихся в некоторых сценах Лесли Нильсена, Чарли Шина, Памелы Андерсон) отыграли свои роли на «5+». Да, шутки явно «ниже пояса». Но смешно, чего уж… Особенно, когда ты видел спародированный фильм. Это было «золотое время», когда могли шутить практически на любые темы. Будь то религия или политика. А как доставалось некоторым фильмам… Но заслужили. Недавно была анонсирована новая часть. Лично я ее жду с большой опаской: не верится, что позволят так же отвязано шутить. Но увидим.

«Агент Джонни Инглиш», первый фильм 2003

Изображение: ru.kinorium.comКто может лучше всего спародировать прославленного агента английской спецслужбы? Только настоящий англичанин! Из Роуэна Эткинсона получился отличный «альтернативный» Джеймс Бонд! Только немного (или даже слишком много) несуразный. Что не мешает ему с «доблестью и честью» выполнять свой долг перед страной и королевой. Отличные комедии!

«Солдаты неудачи» («Tropic Thunder»), 2008

Изображение: ru.kinorium.comБен Стиллер решил снять комедию в духе фильмов про Вьетнам. И получилось очень даже хорошо! Тут явно видны политические нотки, как и «ноги» многих боевиков. «Безобразничать» ему помогали Джек Блек, Роберт Дауни мл. А уж как отжигал в фильме Том Круз! Вот точно я не ожидал от него подобного.

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Шло время и вверх брал тренд на тотальную толерантность. Комедии подобного жанра медленно, но верно умирали. Последней я отмечу комедию

«Вампирский засос» («Vampires Suck»), 2010

Изображение: ru.kinorium.comЯ думаю, что мечтали получить эдакое возрождение «Очень страшного кино», но не вышло. Шутки были уже не те. Но посмотреть альтернативную историю «Сумерек» все же можно.

Вот такая небольшая подборка пародийных комедий (или комедийных пародий).