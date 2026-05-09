«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов
«Они придут за тобой» («They Will Kill You»), 2026
Это новинка проката и представляет собой черную комедию…
Две сестры, после смерти матери, сильно страдают от тирании отца. Они решают убежать из дома. Старшая, Азия, при конфликте с отцом, ранила его из пистолета и была вынуждена уже бежать от полиции. Но ее все равно поймали и посадили в тюрьму на 10 лет. Пока она там познавала «премудрости тюремной жизни», младшая подросла и устроилась работать служанкой в очень странный «гостиничный дом»…
Выйдя на свободу, Азия хочет найти сестру…
Если абстрагироваться от «некоторых мелочей» (которые я озвучу чуть позже), фильм не особо смешной. Да, тут море бутафорской кровищи, но попытка отработать «в тарантиновщину» явно не удалась. Но не это делает фильм просто отвратительным поделием…
Если кто помнить, то на прошлый Оскар претендовал один фильмец, который я весьма обоснованно считаю расистским. Ибо показательно хорошие негры и отвратительно вампирские белые. Но многие этот плевок проглотили. Ну, такие сейчас нравы. И вот, вероятно, возбудившись успехом того безобразия, был снят и данный фильмец. Тут у нас снова черные люди хорошие, а белые – сатанисты (организация запрещена в РФ), да еще и бессмертные. Явная расовая сегрегация тут налицо и от этого невозможно отделаться. Даже отец этих сестер – белый. Не спрашивайте, как от смешанного брака получились такие дети, я не знаю. Но поганым сейчас может быть исключительно белый персонаж…
Кроме расовой сегрегации тут навалили и боевого феминизма. Учитывая тщедушность главной героини, трудно нормально воспринимать, как она раскидывает здоровенных мужиков.
Видно, «учение на зоне» не прошло даром… Посмотрев это непотребство, я ожидал увидеть в режиссерском кресле очередного «борцуна BLM». Каково же было удивление, когда я узнал, что режиссер - Кирилл Соколов. Да, это российский режиссер... Зачем? Я не понимаю...
В общем, смотреть это безобразие, я категорически не рекомендую.
«Глубокие воды» («Deep Water»), 2026
Аарон Экхард – неудачный человек. И будучи президентом постоянно попадал в неприятности государственного масштаба. Да и пилот из него, так себе…
Короче, Экхард, как помощник командира авиалайнера, попадает в неприятную ситуацию. Вместе со всем самолетом и пассажирами. Ситуацию вызвал… загоревшийся повербанк, который легко и непринужденно переводит самолет из состояния «почти новый» в состояние «дрова летающие»… Короче, самолет экстренно садится на воду в океане, в районе рифов.
Раскалывается на части, но некоторые пассажиры все же выживают. Но рано радоваться: акулы вовсе не прочь закусить свежим мясцом…
Это типичный фильм с ужасами, не обремененный большим бюджетом. Как и во многих подобных фильмах, тут есть Герой, Мерзавец, Главный Бесильщик (это тот, кто бесит зрителя) и просто массовка. В этом плане нет никаких новшеств. Съемки вполне сносные, хотя акулы мало адекватные (очень долго голодали видно) и сильно уж компьютерные для 2026 года. Обычный фильм про авиакатастрофу с акулами… И его… можно даже посмотреть, несмотря на довольно нудные местами моменты. Зато у фильма есть несомненный плюс: вы точно не угадаете, кто из персонажей доживет до конца фильма. У меня вышло примерно «фифти-фифти», а это уже хорошо в современных условиях.
Под попкорн смотреть можно.
