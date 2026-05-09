«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов

Сегодня в обзоре: фемо-BLM-ный боевик, жаждущий славы Тарантино и посредственный фильм из смеси авиакатастроф и ужасов...
[ ] для раздела Блоги

«Они придут за тобой» («They Will Kill You»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто новинка проката и представляет собой черную комедию…

Две сестры, после смерти матери, сильно страдают от тирании отца. Они решают убежать из дома. Старшая, Азия, при конфликте с отцом, ранила его из пистолета и была вынуждена уже бежать от полиции. Но ее все равно поймали и посадили в тюрьму на 10 лет. Пока она там познавала «премудрости тюремной жизни», младшая подросла и устроилась работать служанкой в очень странный «гостиничный дом»…

Выйдя на свободу, Азия хочет найти сестру…

Если абстрагироваться от «некоторых мелочей» (которые я озвучу чуть позже), фильм не особо смешной. Да, тут море бутафорской кровищи, но попытка отработать «в тарантиновщину» явно не удалась. Но не это делает фильм просто отвратительным поделием…

Изображение: ru.kinorium.comЕсли кто помнить, то на прошлый Оскар претендовал один фильмец, который я весьма обоснованно считаю расистским. Ибо показательно хорошие негры и отвратительно вампирские белые. Но многие этот плевок проглотили. Ну, такие сейчас нравы. И вот, вероятно, возбудившись успехом того безобразия, был снят и данный фильмец. Тут у нас снова черные люди хорошие, а белые – сатанисты (организация запрещена в РФ), да еще и бессмертные. Явная расовая сегрегация тут налицо и от этого невозможно отделаться. Даже отец этих сестер – белый. Не спрашивайте, как от смешанного брака получились такие дети, я не знаю. Но поганым сейчас может быть исключительно белый персонаж…

Кроме расовой сегрегации тут навалили и боевого феминизма. Учитывая тщедушность главной героини, трудно нормально воспринимать, как она раскидывает здоровенных мужиков.

Изображение: ru.kinorium.comВидно, «учение на зоне» не прошло даром… Посмотрев это непотребство, я ожидал увидеть в режиссерском кресле очередного «борцуна BLM». Каково же было удивление, когда я узнал, что режиссер - Кирилл Соколов. Да, это российский режиссер... Зачем? Я не понимаю...

В общем, смотреть это безобразие, я категорически не рекомендую.

«Глубокие воды» («Deep Water»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comАарон Экхард – неудачный человек. И будучи президентом постоянно попадал в неприятности государственного масштаба. Да и пилот из него, так себе…

Короче, Экхард, как помощник командира авиалайнера, попадает в неприятную ситуацию. Вместе со всем самолетом и пассажирами. Ситуацию вызвал… загоревшийся повербанк, который легко и непринужденно переводит самолет из состояния «почти новый» в состояние «дрова летающие»… Короче, самолет экстренно садится на воду в океане, в районе рифов. 

Изображение: ru.kinorium.comРаскалывается на части, но некоторые пассажиры все же выживают. Но рано радоваться: акулы вовсе не прочь закусить свежим мясцом…

Это типичный фильм с ужасами, не обремененный большим бюджетом. Как и во многих подобных фильмах, тут есть Герой, Мерзавец, Главный Бесильщик (это тот, кто бесит зрителя) и просто массовка. В этом плане нет никаких новшеств. Съемки вполне сносные, хотя акулы мало адекватные (очень долго голодали видно) и сильно уж компьютерные для 2026 года. Обычный фильм про авиакатастрофу с акулами… И его… можно даже посмотреть, несмотря на довольно нудные местами моменты. Зато у фильма есть несомненный плюс: вы точно не угадаете, кто из персонажей доживет до конца фильма. У меня вышло примерно «фифти-фифти», а это уже хорошо в современных условиях.

Под попкорн смотреть можно.

