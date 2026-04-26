«Не входить» («Do Not Enter»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто очередной бюджетный фильм ужасов. Группа блогеров (ни разу не заезженная тема) пытается срубить популярности. И для этого пробираются тайком в заброшенный отель…

Сюжет весьма типичен для таких фильмов. Тут вам и противостояние между людьми, и выяснение отношений.

Изображение: ru.kinorium.comИ некая злобная сущность. Вот она (сущность) выглядит вполне сносно. В отличие от игры актеров. Может быть при других обстоятельствах, я написал, что фильм смотреть не стоит. Но череда откровенно мусорных киноподелий настроило на несколько иной лад. Если вообще в «плейлисте» пусто, то можете данный фильм посмотреть одним глазком с перерывом на жевание бутербродов.

Изображение: ru.kinorium.com«Жидкую троечку» я ему, так и быть, поставлю. Также в плюс фильма я отнесу и более-менее вменяемую русскую озвучку.

«Смертельно прекрасна» («Pretty Lethal»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто такой криминальный боевик с элементами комедии, снятый для Amazon Prime Video.

Группа балерин (чуете?) из пяти девиц, готовится к поездке на конкурс в Венгрию. Хоть их мало, но вот «командный дух» напрочь отсутствует. Две балерины люто друг друга ненавидят. Одна талантлива (Боунс), но без «крыши». Другая (Принцесса) метит на ее место, но таланта поменьше, да родители поддерживают труппу деньгами.

И вот этот коллектив под руководством наставницы попадают в Венгрию. Но самолет сел не там, добираться до Будапешта пришлось на полумертвом автобусе… Что и привело наших героинь в злачный клуб (по совместительству и гостиница). И руководит этим притоном… бывшая балерина, которую зовут Королева Мышильда (а ее сыграла Ума Турман).

Изображение: ru.kinorium.comЗанимается она темными делишками. А тут еще и пустогововый сынок местного мафиози объявился. Руководительница группы погибает от пули. И теперь девицы должны выжить в этом страшном месте…

Изображение: ru.kinorium.comЯ в одном комментарии к фильму нашел фразу, что это «Тарантино на минималках». Согласен: очень тонкий флёр «тарантиновщины» тут явно присутствует. Но все куда проще и приземлённее.

Не сказал бы, что фильм смешной. Но определенные «веселые» моменты драк имеют место. Но все же именно «хореография мордобоя» не дотягивает до треш-боевика. Может нехватка бюджета. А может режиссер не смог. В некоторых моментах сцены излишне затянуты, хотя общий хронометраж фильма небольшой. Ну, скажем, один раз посмотреть этот треш, под попкорн, вполне можно.

«Куколка» («Dolly»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comА это настоящий… ужасный фильм. Не знаю, с каким умыслом на относительно главную роль пригласили Шонна Уильяма Скотта, но не замечал за ним таланта к драматичным ролям. Так или иначе, но у нашего «Стифлера» есть дочь. И он собирается жениться. Сама «потенциальная невеста», Мэйси, не горит желанием стать женой, да еще и мачехой. Но «Стифлер» приглашает Мэйси в поход, где и сделает ей предложение…

А в том месте обитает некое создание. По внешнему признаку – женского пола. Не то, чтобы внушительных габаритов (типичная кухарка), но силушку имеет дикую. А на голове носит фарфоровую маску, как у куклы… И вот это создание немного (совсем чуть-чуть) уродует «Стифлера», но забирает Мэйси. С ней она будет играть, как с куклой…

Изображение: ru.kinorium.comНе пытайтесь понять суть событий, вам ничего не пояснят! Даже отец этого чудища, который появится примерно ко второй половине фильма, ничего толком не расскажет. Откуда это создание вылезло, почему оно такое, знать нам не положено…

Фильм абсолютно «беззубый». Тут есть не страшные, но противные моменты, но не более. Тем более, что персонажей фильмов ужасов в масках – пруд пруди. И они в разы харизматичнее. То, что это создание - «женщина», роли не играет. Фильм полный отстой, говоря современным языком.