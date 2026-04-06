«Вампиры бархатного зала» («Vampires of the Velvet Lounge»), 2026

Фильм был заявлен, как ужасы, и как комедия, на что я в очередной раз купился…

История фильма основана на историческом персонаже. Жила-была в Королевстве Венгрия некая Елизавета Батори (1560-1614). И прославилась данная княгиня тем, что принимала кровавые ванны. Кровь брали из молодых девушек. Ну вот такая «странность» у данной особы. За свои злодеяния ее судили и закончила она свое существование в тюрьме. Людская молва, естественно, приписывала ей явно нечеловеческие черты. По факту, мы имеем женский аналог графа Дракулы (тоже основан на исторической личности).

Ну, вот и не померла леди Батори, а спокойно владеет баром «Зеленая фея» (прямая отсылка к абсенту, если что) вкупе со своей подругой (новообращенной вампиршей).

Живут довольно вольготно: убивают глупых людишек и в ус не дуют.

Но некоторые начинают охоту на нее… Это такой женский вариант Блейда (но пока не вампир), которая через соцсети познакомилась с Батори. Цель: выяснить, что где и как. Но тайная операция пошла не так, как хотелось, ибо вампирша сразу раскусила охотницу…

В самом начале, фильм дает некую надежду, что он вполне нормальный. Неплохие съемки, типичный вампирский сюжет (да, это не «Сумерки»). Но потом… Потом он идет не по той дорожке, что вам обещали. Комедии тут нет вообще. Есть неловкие моменты драмы, да и все. И вроде бы много знакомых актерских лиц (пусть и не первой величины), но фильм это не спасает. Он нудный и не интересный.

«Я иду искать 2» («Ready or Not 2: Here I Come»), 2026

Это продолжение фильма 2019 года. Для тех, кто первый фильм не видел, сказу «за сюжет». Девица Грейс вышла замуж. Но вот семейка мужа очень странная оказалась: они устроили невестке ночное шоу на выживание. Она выжила, покрошив новоявленных родственничков. И сюжет второго фильма начинается сразу с конца первого. Грейс увозят в больницу.

И оттуда ее похищают члены некой секты, поклонников «мистера Лебейла». Они устраивают снова для Грейс «ночь выживания». Но, чтобы ей не было скучно, до кучи втягивают в охоту и ее сестру Фэйт…

Фильм заявлен, как ужасы, комедия и триллер. От комедии тут пара сцен, которые не могут вызвать и ухмылку, а не то, что смех. Ужасов не было и в первой части, во второй – и подавно. Триллер… Нет, ни разу. Я вообще не понимаю, зачем сняли продолжение. Тем более, что в первом фильме были расставлены все точки над «i», и речи не шло о целой тайной организации сатанистов (запрещена в РФ).

Да и о сестре «вспомнили» ради глупого сценарного хода. Но им вдвоем не стало «веселее», как и зрителям. Ведь в перерывах между резней, сестры выясняют, кто виноват в разрыве их отношений на целых семь лет. Выглядит это абсолютно нелепо. Ведь разговор на полном серьезе. Ладно, пусть Грейс за «первую брачную ночь» уже привыкла к крови. Но для Фэйт это в новинку. Она только что кричала и плакала, и тут уже выясняет отношения с сестрой. Бред сценариста. Было бы это сделано смешно – другое дело. Фильм вообще шатает из крайности в крайность. Вот - «типа смешно», и тут же – вполне себе драма. Это как понимать? Режиссеры возомнили себя великими профессионалами? Это зря…

Вообще, мои претензии к обоим фильмам похожи. Если вы уж упоминаете ужасы в описании фильма, то извольте их предоставить. Но ужасы - это не литры бутафорской крови и оторванные головы. Нет, это прежде всего АТМОСФЕРА фильма! И этого нет в обоих обозреваемых фильмах. Мы же смотрим военные боевики, там тоже много убитых и всего такого сопутствующего. Но это не ужасы. Это другой жанр. Фирменного ужаса нет и близко. Даже антураж подкачал. А уж сделать микс ужасов и комедии… задача не из легких. Я приведу пример, когда это вышло почти идеально.

В 1995 году Роберт Родригес снял фильм «От заката до рассвета».

И это пример, где ужасы удачно сочетались с комичными моментами. В данном случае было соблюдено три условия:

1) Непредсказуемый финал

2) Действительно смешные моменты

3) Великолепно выдержанная стилистика

Ничего этого в «Я иду искать 2» и близко нет! То, что героиня выживет, ясно изначально. Стилистики нет, атмосфера рушится сценарными моментами. Ну не можете, не беритесь! Сняли первый фильм и хватит. Там нет потенциала на продолжение. Для зарождения франшизы нужно иметь либо харизматичного главного героя (допустим, Джон Уик), либо не менее харизматичного злодея (Фредди Крюгер). Тут нет ничего. И, если первый фильм «Я иду искать» оценил бы на «троечку», то второй и этой оценки не заслуживает.

Смотреть не рекомендую.