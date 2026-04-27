Игра «Reanimal» ни в коем случае не является совсем оригинальным проектом. Нет, это «духовное продолжение» серии «маленьких кошмариков» - «Little Nightmares». Это видно даже стилистически. Игра также относится к жанру survival horror и создана студией Tarsier Studios (Швеция). Я такой жанр не люблю, не понимаю великого преклонения перед серией «маленьких кошмариков». Но вот решил немного поиграть. Сразу отмечаем жирный плюс игры – есть русская озвучка.

реклама





Играть без понимания происходящего в этом жанре… Ну, нужно быть совсем уж фанатом. Итак, игра также затачивалась под кооператив, но можно играть в соло. Что я и делал. Имеем изначально двух мелких персонажей: мальчика и девочку. Которые и будут «приключаться» в странном мире.

К управлению я был сразу готов, хотя игра и предупредила о приоритете геймпада. Но и с клавомышью жить можно. Да, не совсем удобно, но эта проблема явно была не на первом месте. Краткое обучение «азам» управления и пошло «приключеньице». Мир мрачен и опасен.

реклама





Мелкие герои только все это усиливают. Если отбросить сам сюжет, который раскрывается очень неспешно, то вся суть сводится к простому передвижению по локации. И для этого нужно решать некоторые задачки. В начале игры они не сложные, хотя и не всегда очевидные. Ритм игры очень даже неспешный. Но все резко меняется при возникновении врагов.

И тут уже зевать нельзя. Так как нет настройки сложности игры (это жирный минус), то поначалу мои малыши погибали довольно часто. Ну, я просто был не готов к появлению врагов. Да и «путь отступления» не всегда очевиден с первой попытки. Но это все решаемо. Может для тех, кто проходил «маленьких кошмариков» такие ситуации были бы знакомы, но не для меня. Поиск ключей, колес для дрезины – все это довольно прикольно.

реклама





Тем более, что атмосфера игры всегда сохраняется в одном ключе. Хоть это какая-то «канализация» или помещение. Хоть открытое пространство. Жутко, мрачно. Мне нравится. По мере прохождения сюжета, можно поискать и секреты. Ну все я не смог отыскать, но несколько масок нашел. Да, маски на малышах – типичная «затея» еще времен тех самых «кошмариков».

Если отбросить моменты «ухода от громил», то игра просто расслабляет. Но потом, внезапно, и напрягает тем самым survival horror. Это несколько неожиданно, без подготовки. Не уверен, что для новичка такой режим прям хорош. Все же иметь настройку сложности игры было бы логичнее. Допустим, увеличить время реакции на нападение или еще что. Но не делают.

реклама





Я смотрел прохождение этой игры на стриме одного блогера. И там было весело! В том числе и играющим. Играть в одиночку не весело, но нормально. Всего я провел в игре три вечера. Да, полностью играть в эту игру я и не собирался, но для «контента».

Графика и производительность

Игра базируется на движке UE5. В принципе, на этом можно ставить точку. Но опишу подробнее. Сами создатели заявили такие системные требования:

Я же проходил на своей системе:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Графики тут нет! Есть много темноты и несколько источников света. Но наниты и люмены требуют гору ресурсов видеоадаптера!

Я не перестану говорить, что UE 5 – проклятие игроиндустрии. Мало того, что он с рождения кривой, так еще и окончательно разбалует разработчиков. В итоге, я играл на условных средних настройках, с отключенными нанитами и FSR в режиме «качество».

И даже в этом случае частота кадров падает до 50. В практически темном помещении!!! Ужас и кошмар. Тестирование проходило в более щадящих условиях и вышло так:

График фреймтайма

Итог тестаОптимизация отвратительная. Но плюсом можно отметить тот факт, что игра снисходительна к использованию жесткого диска. Ну просто нет там больших локаций и подгружаться нечему.

Вывод

Если отбросить ужасную оптимизацию, то игра вполне себе интересная. Но! Строго на любителей подобного жанра. Я уверен, что фанаты серии «Little Nightmares» оценят ее по достоинству. Я не могу сказать, стала ли новинка лучше или хуже оригинальной идеи. Но неплохой продукт в своем поджанре точно.