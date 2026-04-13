«Охотники за разумом», «Пульс», «Зеркала»: обзор не особо известных, но хороших фильмов

Есть условно хорошие триллеры/ужасы, а есть плохие. И так сразу нельзя отсортировать их в разные «корзинки». Причем, у каждого зрителя свой критерий отбора.
Есть общие черты у хороших триллеров/ужасов: такие фильмы обязаны иметь некую атмосферу таинственности, страха, общей напряженности. Иначе, это уже какой-то другой жанр. К большому сожалению, в начале XXI века киноиндустрия практически полностью отказалась от «классических» фильмов ужасов, заменив их молодежными слешерами с совсем уж бестолковыми сюжетами, фильмами про маньяков и ужасами с расчлененкой.

За молодежные слешеры отвечала, например, франшиза «Крик», которая давно себя изжила, но ее «тело» все не могут оставить в покое. А типичным примером «расчлененки» служит не менее известная франшиза «Пила», которая абсолютно не страшная, но довольно противная своими кадрами. Лично для меня, это не совсем то, что хотелось бы смотреть.

Но все же, есть неплохие примеры фильмов, где остались верны «традиционным» принципам фильмов ужасов или триллеров. Фильмов то достаточно, но я расскажу лишь о трех из них, которые, субъективно, очень хорошие.

«Охотники за разумом» («Mindhunters»), 2004

Изображение: ru.kinorium.comЭто довольно хороший триллер, где имеется «щепотка» ужасов. Группа агентов ФБР проходит практическое обучение на острове, где создана площадка для тренировки военных. И тест превращается в буквально выживание: кто-то методично, по часам, ликвидирует агентов. Нужно срочно выяснить кто это.

Мне фильм нравится. На мой взгляд, тут идеальное сочетание интересного сюжета и правильной атмосферы триллера. Маньяк отличается неимоверной прозорливостью, что позволяет ему устраивать ловушки, куда попадают агенты ровно тогда, когда это запланировано. В этом моменте фильм очень похож на франшизу «Пила». Да, такая подоплека выглядит нереальной, но точно не скучной. Из известных мне актеров тут снялись, хоть и не на главных ролях, Кристиан Слэйтер и Вэл Килмер.

«Пульс» («Pulse»), 2006

Изображение: ru.kinorium.comЭто не оригинальный американский фильм ужасов. Это очередное «переосмысление» японского «ужастика». Лично мне японские и корейские фильмы ужасов не особо нравятся. Но вот их качественное «переосмысление» Голливудом, смотреть можно. На этот раз вышла та же история.

В общем, некие хакеры (или просто программисты) влезли в такие глубокие дебри неизвестных доселе частот, что пробудили интерес некоторых сил. Которые стали проникать в наш мир. И они просто поглощают «душу» человека, который полностью теряет интерес к жизни. 

Изображение: ru.kinorium.comЧерез некоторый промежуток времени, от человека просто остается кучка праха. И вот, наша героиня с новым знакомым пытаются эту «экспансию» остановить. Но уже поздно, и человечеству остается лишь выживать в тех местах, где нет вообще никаких средств связи.

Да, сюжет тут явно японский (или азиатский), но вполне добротно реализован. Фильм почти с самого начала погружает в атмосферу уныния и тягучего липкого страха. Даже светофильтр картины на это работает: фильм можно охарактеризовать, как серый, с несколькими яркими пятнами. Так зритель сильнее вовлекается в сюжет картины. Мне фильм понравился. А вот его продолжения не имеют ничего общего с оригиналом. Просто попытка заработать деньги. Ни сюжет, ни атмосфера. Да еще и сильно переработанная концепция «проникновенцев» в наш мир.

«Зеркала» («Mirrors»), 2008

Изображение: ru.kinorium.comЭто уже настоящий фильм ужасов, со всеми присущими жанру «аксессуарами». Главный герой (в исполнении Кифера Сазерленда), бывший полицейский, страдающий от алкогольной зависимости, живет отдельно от семьи у своей сестры. И устроился на работу ночным охранников в сгоревшем здании супермаркета. И здесь по ночам творится всякая чертовщина, в которой ему придется разбираться.

Ведь на кону жизни его близких. Это не оригинальный фильм, он основан на сюжете корейского фильма. Но сильно переработан в плане сюжета. Отличный фильм ужасов, который практически постоянно держит в напряжении зрителя.

Изображение: ru.kinorium.comСама атмосфера сгоревшего здания, ночь и зеркала образуют весьма зловещее зрелище. Фильм не имеет «хеппи-энда», но позже вышло его продолжение. И это совершенно другое «блюдо», которое смотреть не стоит.

Представленные тут фильмы хороши по-своему. Но их объединяет общая черта: создатели фильма делали именно то, что и ждешь от жанра. Ни больше, но и не меньше.

Теги

пульс зеркала охотники за разумом
