Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года

Окончился сезон авто и мотоспорта 2025 года. И он был очень неоднородным. Что-то мне понравилось или было предсказуемо. А что-то – сильно разочаровало.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Современные технические виды спорта сильно завязаны не на прогрессе техники, а на техническом регламенте. И от этого зависит, будет ли чемпионат хорошим, интересным или нет. Да, технический регламент очень часто становился (и будет становиться) камнем преткновения авто и мотоспорта, как такового.

Но начнем все же подводить итоги сезона.

реклама



Начнем с самого главного чемпионата автоспорта, который я называю «цирк» - Формулы 1.

Чемпионат с самого начала складывался весьма предсказуемо. Я уже после первых гонок сделал ставку на команду McLaren. Но кто из двух пилотов будет лидером, я не знал. Тут, кроме таланта, мог сыграть и «административный ресурс». Главным конкурентом пилотов «макак» был Макс Ферстаппен, команду которого «колбасило» одно время.

реклама



Это связано именно с перестановками в команде и общей неуверенностью в завтрашнем дне. Причем, буквально. Бродили слухи, что команду покинут не только ведущие инженеры, но и сам Макс. И в этот период, Оскар Пиастри и Ландо Норрис уверенно набирали очки. Но потом… Потом Макс Ферстаппен словно «проснулся» и дал бой обоим пилотам McLaren, да еще какой! Судьба титула стала уже не такой и определенной…

Но все же, Ландо Норрис буквально выгрыз титул в последней гонке чемпионата. Да, он чемпион.

Но строго говоря, именно Макс Ферстаппен был достоин этого титула в 2025 году. Именно он показал лучшие качества пилота, выигрывая даже в очень непростых ситуациях.

реклама



Я считаю, что на сегодняшний день Макс является сильнейшим пилотом чемпионата. Но я вовсе не его фанат… Это констатация факта.

Indycar. А тут ситуация была просто диаметрально противоположной. Мало того, что из крупнейших чемпионатов данная серия закончилась раньше всех. Так еще и досрочно там чемпионом стал Алекс Палоу – пилот Chip Ganassi Racing.

Испанец заработал титул за две гонки до конца сезона, просто разгромив конкурентов. И такое не типично для серии. Теперь в коллекции Алекса Палоу четыре титула.

реклама



NASCAR. Кто знает, тот поймет, что предсказать чемпиона данной серии практически невозможно. Ведь тут действует некая лотерея, когда начинается серия плей-офф, где участвуют лучшие пилоты. И далеко не всегда чемпионом становится тот, кто показывал на протяжении сезона лучшие результаты вообще. Но таковы правила.

И в этот раз, лотерея «сыграла».

Чемпионом стал тот пилот, который при другом раскладе не смог бы рассчитывать на титул. В финальной гонке сезона победил Кайл Ларсон, на которого сильно сработала ситуация с соперниками (проблемы с шинами).

Но справедливости ради – сам Ларсон также терял титул, который заслуживал. Теперь Кайл двухкратный чемпион на радость своей команды Hendrick Motorsport.

WEC. Этот чемпионат меня также разочаровал, как и Ф1. А ведь у него были хорошие шансы…

А все дело в бестолковом правиле баланса, том самом БОП, который «уравнивает» конкурентов.

Сезон начался с тотального преимущества команды Ferrari. Они выигрывали на разных трассах, при любой погоде. И вновь выиграли легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана».

Но их гиперкары стали интенсивно «душить». И мог повторится итог прошлого года, когда примерно такая же ситуация обратилась для итальянской команды провалом. Но набранных в первой половине сезона очков хватило выиграть чемпионат! Спустя 53 года(!!!) команда, наконец, выиграла титул в главном классе. Причем взяли и командный титул, и личный зачет. Пилоты гиперкара под номером 51 (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди и Антонио Джовинацци) стали чемпионами WEC.

Ну некая сладкая пилюля за провал в Ф1…

Rally. А тут ситуация была довольно странной. Да, за чемпионство боролись в основном, заводские пилоты Toyota. Но кто же взял титул? А выиграл чемпионат тот пилот, который даже не выступал на полном расписании! Француз Себастьен Ожье, в девятый раз(!) выиграл титул чемпиона мира.

Теперь французы могут гордится сразу двумя Себастьенами: Ожье и Лоэбом.

Переходим к мотогонкам.

MotoGP. Сезон обещал быть крайне интересным. Ведь в составе сильнейшей команды Lenovo Ducati было сразу два чемпиона: молодой и амбициозный Франческо Баньяйя и многоопытный «новичок» Марк Маркес. Но противостояния не получилось. Вот совсем. Не сумел Баньяйя найти общий язык с новым байком.

 И его выступление – худшее за последние несколько лет. Полный провал! К концу сезона он даже потерял и третье итоговое место. А вот Марк Маркес взял красного быка за рога сразу с первой гонки и досрочно выиграл чемпионат.

Просто в одну калитку. Этого многие не ожидали. А другие пилоты не смогли оказать достойную конкуренцию испанцу. 

Superbike. Тут ситуация была другой. Была реальная борьба между пилотом заводской Ducati Николой Булига и пилотом BMW Топраком Разгатлиоглу. Турок в итоге оказался быстрее и выиграл титул в третий раз.

Но скорее всего – и в последний. Ведь Разгатлиоглу перешел в чемпионат MotoGP, где будет выступать за Yamaha. И там легкой жизни ему точно не будет…

Вот таким стал спортивный сезон 2025 года. Очень спорный и неоднозначный. Будет ли 2026 год лучше в этом плане? Я думаю, что – нет. И на то есть весьма веские причины… 


Добавить в закладки

Теги

nascar motogp indycar формула 1 wec superbike
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
10
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
2
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
2
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
+
«Национальная лотерея» назвала регионы России с наибольшим числом лотерейных миллионеров
1
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
Минувшая The Game Awards установила новый рекорд зрительского охвата
+
В Норвегии при постройке новой просёлочной дороги обнаружен клад эпохи викингов IX века
+
На YouTube-канале Linus Tech Tips показали завод по производству флэш-памяти и SSD компании KIOXIA
1
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
MaxSun представила Mini-ITX материнскую плату MS-PC Farm B860I c четырьмя разъёмами DDR5 DIMM
2
В России хотят ввести обязательную маркировку для вейпов и электронных сигарет с 1 апреля 2026 года
+
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
1
Ученые обнаружили штамм древней чумы в останках 4000‑летней овцы из поселения Аркаим на Южном Урале
+
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
3
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
2
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
3
Предновогодний спрос поднимает доходы курьеров до 300 тысяч в месяц
1

Популярные статьи

5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
43
«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
+

Сейчас обсуждают

Alim63
12:54
Главные террористы сидят в США и израиле, из-за них покоя людям нет во всем мире
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Def
12:51
Вот эта половинка канализационной трубы присыпанная песочком на фото - это и есть бункер, да?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Alexey Nabokov
12:29
От аэрокула забраны только модели вэикса и ксаса. А так две совсем разные фирмы и в разное время основанные, одна ушла с нашего рынка, другая ушла. Да и серии и качество элементной базы сильно отличаю...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
aoxoa1
12:17
Погодите погодите, в сирии же нет Ассада, это главный террорист был нелюбимый янки, как же так? По повстанцам ударяете! По своим!
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Dentarg
11:57
Если всё говно, что тогда рулит? Тут большая часть школьников и скуфов на Хасвеллах сидит и рассуждает, насколько Zen 5 X3D круче i9.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Александр Марченко
11:51
Элементка совсем другая. В те же fv золотые ставятся конденсаторы фирмы TK и другие элементы изменены. Просто это получается не апгрейд, а полностью новая линейка,и старые модели также продаются и по ...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Dentarg
11:47
Непонятно. Прекращение поддержки и превращение в тыкву это разные вещи. Винда - яркий пример первого, хотя продавцы очень хотят, чтобы было второе.
Google прекратила поддержку браузера PlanetWeb 3.0 в консоли Sega Dreamcast
Dentarg
11:35
Кек, одна Нвидия бронирует у них половину мощностей. А если оттуда уйдёт ещё и Эпл, чём жить-то будут? Если пойдёт такая пьянка, папка скажет ASML не поставлять им "американские технологии". И что тог...
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
IRanPast
11:24
Ты сам читал статью на 3dnews? Тесты посмотри этого недопроцессора, он хуже 13600. У тебя кукуха съехала на прочь, хотя и не удивительно для тех кто выбирает 265 для апгрейда с гомно зиона. Говно на г...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Роман Ефимочкин
11:21
Ну все равно виноват будет В.В. Путин. Больше в этом мире некому быть виноватым.
МВД Турции сообщило о падении неизвестного БПЛА на территории страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter