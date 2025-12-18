Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
Современные технические виды спорта сильно завязаны не на прогрессе техники, а на техническом регламенте. И от этого зависит, будет ли чемпионат хорошим, интересным или нет. Да, технический регламент очень часто становился (и будет становиться) камнем преткновения авто и мотоспорта, как такового.
Но начнем все же подводить итоги сезона.
Начнем с самого главного чемпионата автоспорта, который я называю «цирк» - Формулы 1.
Чемпионат с самого начала складывался весьма предсказуемо. Я уже после первых гонок сделал ставку на команду McLaren. Но кто из двух пилотов будет лидером, я не знал. Тут, кроме таланта, мог сыграть и «административный ресурс». Главным конкурентом пилотов «макак» был Макс Ферстаппен, команду которого «колбасило» одно время.
Это связано именно с перестановками в команде и общей неуверенностью в завтрашнем дне. Причем, буквально. Бродили слухи, что команду покинут не только ведущие инженеры, но и сам Макс. И в этот период, Оскар Пиастри и Ландо Норрис уверенно набирали очки. Но потом… Потом Макс Ферстаппен словно «проснулся» и дал бой обоим пилотам McLaren, да еще какой! Судьба титула стала уже не такой и определенной…
Но все же, Ландо Норрис буквально выгрыз титул в последней гонке чемпионата. Да, он чемпион.
Но строго говоря, именно Макс Ферстаппен был достоин этого титула в 2025 году. Именно он показал лучшие качества пилота, выигрывая даже в очень непростых ситуациях.
Я считаю, что на сегодняшний день Макс является сильнейшим пилотом чемпионата. Но я вовсе не его фанат… Это констатация факта.
Indycar. А тут ситуация была просто диаметрально противоположной. Мало того, что из крупнейших чемпионатов данная серия закончилась раньше всех. Так еще и досрочно там чемпионом стал Алекс Палоу – пилот Chip Ganassi Racing.
Испанец заработал титул за две гонки до конца сезона, просто разгромив конкурентов. И такое не типично для серии. Теперь в коллекции Алекса Палоу четыре титула.
NASCAR. Кто знает, тот поймет, что предсказать чемпиона данной серии практически невозможно. Ведь тут действует некая лотерея, когда начинается серия плей-офф, где участвуют лучшие пилоты. И далеко не всегда чемпионом становится тот, кто показывал на протяжении сезона лучшие результаты вообще. Но таковы правила.
И в этот раз, лотерея «сыграла».
Чемпионом стал тот пилот, который при другом раскладе не смог бы рассчитывать на титул. В финальной гонке сезона победил Кайл Ларсон, на которого сильно сработала ситуация с соперниками (проблемы с шинами).
Но справедливости ради – сам Ларсон также терял титул, который заслуживал. Теперь Кайл двухкратный чемпион на радость своей команды Hendrick Motorsport.
WEC. Этот чемпионат меня также разочаровал, как и Ф1. А ведь у него были хорошие шансы…
А все дело в бестолковом правиле баланса, том самом БОП, который «уравнивает» конкурентов.
Сезон начался с тотального преимущества команды Ferrari. Они выигрывали на разных трассах, при любой погоде. И вновь выиграли легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана».
Но их гиперкары стали интенсивно «душить». И мог повторится итог прошлого года, когда примерно такая же ситуация обратилась для итальянской команды провалом. Но набранных в первой половине сезона очков хватило выиграть чемпионат! Спустя 53 года(!!!) команда, наконец, выиграла титул в главном классе. Причем взяли и командный титул, и личный зачет. Пилоты гиперкара под номером 51 (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди и Антонио Джовинацци) стали чемпионами WEC.
Ну некая сладкая пилюля за провал в Ф1…
Rally. А тут ситуация была довольно странной. Да, за чемпионство боролись в основном, заводские пилоты Toyota. Но кто же взял титул? А выиграл чемпионат тот пилот, который даже не выступал на полном расписании! Француз Себастьен Ожье, в девятый раз(!) выиграл титул чемпиона мира.
Теперь французы могут гордится сразу двумя Себастьенами: Ожье и Лоэбом.
Переходим к мотогонкам.
MotoGP. Сезон обещал быть крайне интересным. Ведь в составе сильнейшей команды Lenovo Ducati было сразу два чемпиона: молодой и амбициозный Франческо Баньяйя и многоопытный «новичок» Марк Маркес. Но противостояния не получилось. Вот совсем. Не сумел Баньяйя найти общий язык с новым байком.
И его выступление – худшее за последние несколько лет. Полный провал! К концу сезона он даже потерял и третье итоговое место. А вот Марк Маркес взял красного быка за рога сразу с первой гонки и досрочно выиграл чемпионат.
Просто в одну калитку. Этого многие не ожидали. А другие пилоты не смогли оказать достойную конкуренцию испанцу.
Superbike. Тут ситуация была другой. Была реальная борьба между пилотом заводской Ducati Николой Булига и пилотом BMW Топраком Разгатлиоглу. Турок в итоге оказался быстрее и выиграл титул в третий раз.
Но скорее всего – и в последний. Ведь Разгатлиоглу перешел в чемпионат MotoGP, где будет выступать за Yamaha. И там легкой жизни ему точно не будет…
Вот таким стал спортивный сезон 2025 года. Очень спорный и неоднозначный. Будет ли 2026 год лучше в этом плане? Я думаю, что – нет. И на то есть весьма веские причины…
