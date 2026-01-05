Сайт Конференция
«Зверь войны», «Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил»: краткий обзор новых фильмов

Сегодня я расскажу о двух новинках. Один фильм снят в Великобритании, и это почти классический английский детектив. А второй - из далекой Австралии. Это уже военная драма с элементами ужасов...
«Зверь войны» («Beast of War»)

Это малобюджетный австралийский фильм, снятый режиссером Кия Роуч-Тернером. Ни его имя, ни имена актеров мне ничего не говорят: ранее я о них не слышал.

Фильм объявлен, как военная драма с элементами ужасов. И все это тут имеется.

Речь идет о событиях, которые имеют под собой реальную историю. Правда, думается мне, что объективная история сильно приукрашена элементами, необходимыми для придания некоего «экшена» повествованию.

Итак, на дворе 1942 год. Австралия, как часть Великой Британии, участвует в войне.

Группа новобранцев проходит обучение перед тем, как будет брошено в жерло страшной войны.

И нас коротко, но внятно, знакомят со всеми ключевыми персонажами. Главный герой – Лео, потомок аборигенов Австралии.

И к нему, как к аборигену, у некоторых очень предвзятое отношение (плохо замаскированный расизм, по сути). Но вот, как боец, он лучший. И он не просто выполняет поставленные учебные задачи, но и помогает слабым. Ведь поддержка соратника в бою – важное действие. Но некоторые этим пренебрегают. За что и получают тумаков…

 Но период обучения быстро заканчивается, и наши новобранцы на транспортном корабле плывут уже по Тиморскому мору навстречу войне…

И вот тут, недалеко от побережья Австралии, транспортник топят японские самолеты. Большая часть военных гибнет. В живых остается Лео, его товарищ Уилл и несколько других бойцов, часть из которых серьезно ранено.

Они расположились на каком-то плавающем обломке, собрав то, что успели. Все вокруг погружено в туман, который держится несколько дней. Их «плот» относит течением от места крушения, и шансы на то, что их обнаружат с самолета, крайне малы…

Но мало того, что некоторые медленно умирают, нет воды и еды, так еще вокруг шныряет белая акула, просто опьяненная от человеческой крови…

Она умудряется сожрать нескольких бойцов, но «плот» не оставляет. Чует, зараза, что «еда» еще имеется.

Это довольно мрачный фильм, где есть, конечно, ужасы в стиле «Челюстей». Но приоритет отдан некой безнадеге. И она очень хорошо передается визуально. Мрак, туман, странные звуки – все это работает на создание нужной атмосферы. Сами съемки не поражают воображение, но для фильма с небольшим сюжетом все сделано довольно качественно. 

Сам сюжет несколько затянут, хотя хронометраж фильма весьма скромный – 87 минут. Ключевую роль играет именно Лео. Он самый подготовленный для такой экстремальной ситуации, хотя и он очень сильно боится этой акулы. Ведь от зубов такого же монстра погиб его младший брат… Но воля к жизни так велика, что Лео бросает вызов морскому монстру…

В целом, фильм неплохой. Уж точно лучше того рейтинга, что ему выставили на том же Кинопоиске (5,1 балла) Посмотреть по желанию вполне можно.

«Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил» («Murder at the Embassy»)

Это фильм 2025 года, снятый Великобритании режиссером Стивеном Шимеком. Из актеров только слышал о Миша (Мише?) Бартон, которая исполнила главную роль.

Это детектив в антураже классических британских детективов.

На дворе - конец 30-х годов прошлого века. В Европе набирает силу нацистская Германия. Но действие фильма происходит далеко, как кажется – в Египте. В Каире, в посольстве Великобритании происходит убийство помощницы посла. И, пока едет официальный представитель власти с Туманного Альбиона, к расследованию приглашают Миранду Грин, которая после предыдущего дела, решила отдохнуть от навалившейся славы в Египте.

Миранда не особо любит человеческое общество, предпочитая проводить свободное время в компании своего пса. Но чего у нее не отнять, так исключительной проницательности и великолепной зрительной памяти. И вот, Миранда приступает к поиску того, кто мог совершить преступление в посольстве.

Под подозрением практически все, кроме главы охраны, Махмуда, который будет ей «ассистировать» в расследовании.

У убитой в руке находился клочок какого-то секретного документа, связанного с возможными действиями нацистов в Египте. И один из мотивов преступления – политика.

Хотя, не исключается и месть. Ведь убитая и сам посол находились в очень близких отношениях. И это крайне не приветствовала взрослая дочь посла. Также можно было найти мотивы и у актрисы средней руки, и фотографа, которые в это время гостили в посольстве.

Не стоило исключать местную переводчицу. Ведь она могла работать на врага.

То, что началось, как весьма типичный английский детектив, стал перерастать в приключение «расширенного характера». Нет, тут не будет перестрелок, погонь, драк. Ну почти не будет.

Все выдержано в типичной манере классических детективов. Ну и убийцей окажется совершенно неожиданный человек…

Перед нами обычный детектив с малым бюджетом. Уж не знаю, сколько заработали актеры, но часть бюджета явно ушло на съемки где-то на Востоке (может в самом Египте). Сюжет средний. Главная героиня, хоть и обладает не самым покладистым характером, но не бесит. Есть несколько несуразных моментов, которые выглядят очень смешно (нацисты в форме тайно готовят государственный переворот в Египте). Также стоит отметить хорошую русскую озвучку фильма. Посмотреть фильм на ночь глядя вполне можно. Тем более, что сам фильм довольно короткий – 83 минуты.

