«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)

Была такая серия игр «Турок», первая из которых была создана аж в 1997 году. Но до сих пор я не играл ни в одну из них…
В 2008 году вышла последняя на данный момент игра серии – «Turok», и, как пишут «компетентные источники», не имеет прямой связи с предыдущими играми серии.

Скажем просто: это перезапуск серии. Игру сделала студия Propaganda Games.

Я до момента непосредственного знакомства с игрой знал только то, что там есть динозавры. Всё.

Вот поиграл я в нее лишь в 2025 году. И, пройдя примерно половину кампании, пришел к неутешительному выводу. Но об этом – в конце статьи.

Само название игры – это просто имя главного персонажа.

Персонажи колоритные...Наш Турок не так прост, как может показаться. Он потомок индейцев со всеми присущими их народу способностями: выживание, охота… Эдакий индеец в будущем. Турок попадает (не по доброй воле) на борт космического корабля, где над ним уж очень откровенно издеваются «матерые солдаты».

«Брифинг» перед высадкой на планетуИх миссия — ликвидация очень «нехорошего человека» по имени Роланд Кейн. И вот Турок на борту по той причине, что уже знаком с этим Кейном.

История Турока подается через «вьетнамские флешбеки»Как всегда, миссия пошла не по тому плану, что ожидалось. Корабль сбивают ракетой на подлете к планете, и Турок катапультируется с него.

Авария...На планете он и один выживший космодесантник должны добраться до упавшего корабля и найти выживших. И начало игры, как всегда, обучение.

Стрелять, пробираться по стелсу – вот и всё, по большому счету. Оружия в начале игры очень мало.

То, что есть альтернативный режим стрельбы, ничего не меняет, по сути.

Можно экипироваться и такОружия мне мало, хотя патронов на низком уровне игры хватает с избытком.

И энергетическое оружие будет...Импакт от оружия вполне нормальный, но не идеальный. В том же 2008 году были игры и получше в этом плане.

Игра намекает на стелс. И для такого случая есть не только глушитель у пистолета-пулемета, но и лук!

Лук, конечно, не такой навороченный, как был в «Crysis 3», но сойдет. И, по идее, такого «арсенала» хватало бы, если бы… Если бы сама возможность стелса была хорошо реализована.

Ролик добивания врагаНо нет. Для стелса тут всё сделано очень не очень… Да, враги люди – глухие и бестолковые. Но как к ним подобраться, если именно такая возможность плохо реализована? В итоге стелс всегда заканчивался через пару минут открытым противостоянием. Может, я излишне торопился, но сидеть и выжидать еще хуже. Кстати, о «сидеть». Режим «пригнувшись», на мой взгляд, один из худших в играх вообще. И только потому, что визуально нет практически разницы, идете вы в полный рост или пригнулись. Я часто об этом забывал. Ну вот так сделали «анимации» в игре. Косяк и довольно обидный.

Главная «изюминка» игры – динозавры. Да, планета, на которую упал наш космический корабль, древняя и дикая. Населена типичными для Земли динозаврами. Теми, которые на вас нападают. Скажем просто: их два вида. Большие и маленькие. И самые поганые и наглые – маленькие.

 Нападают толпой и со всех сторон, нанося существенный урон. Учитывая, что они почти полностью могут спрятаться в траве, опасность от них серьезная. Но все виды динозавров выдают себя звуками. Ну хоть так…

Крупные тоже доставляют проблемы.

А вот от тиранозавра — только прятаться.

И куда же без QTE...

Сам «открытый мир» в игре только кажется большим и открытым.

Он довольно линейный и кишкообразный, хотя к некоторым «лужайкам» ведут сразу две тропы. И на вас лежит выбор пути. Часто пробираться приходится по траве. И вот трава в игре реализована очень странно.

Та самая «обманчивая» трава...Дело в том, что трава, по задумке разработчиков, должна колыхаться на ветру. Но выполнено это так, будто в зарослях сидит тот самый мелкий динозавр. Именно так я и думал в самом начале игры. Но это такая реализация «травы на ветру». Сплошной обман… Но и к этому можно привыкнуть.

Но если физика травы странная, то другие аспекты физики в игре вполне нормальные. От выстрела из лука противник отлетает к стене и буквально остается прибитым к ней. Тут вопрос, откуда такая убойная сила у лука, ведь экзоскелета у нас нет… При попадании из оружия в ногу противник приседает или падает, но потом встает. А вот выстрел в голову – однозначный труп.

Но уж как тут умирают динозавры! Прям как настоящие.

 И непонятно, почему так получилось: случайно или намеренно. Аж их жалко становится.

Кроме боев в «полях», есть и перестрелки в помещениях корпорации «Мендель Груман». Тут все перестрелки позиционные, таков дизайн помещений. И тут тоже стоит держать ухо востро: умереть от взрывающейся бочки можно и на легком уровне сложности. А бочек тут местами много…

За несколько вечеров я пришел к выводу, что игра, в принципе, самобытная, но не без недостатков.

Что по графике? Она для 2008 года плохая.

Вот такая «красота» в игре...

В пещерах ситуация еще хужеОпять же, трудно отделаться от мысли, что вышел «Crysis», да и тот же «FEAR» выглядит лучше и более передовой по технологиям.

Я проходил игру на такой системе:

•    Процессор: Intel Core i5–8400;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1030;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестовых отрезков осуществлялась через программу CapFrameX.

Тестовый отрезокНикаких проблем совместимости игры с Windows 10 я не обнаружил. Результат тестирования на максимальных настройках вышел таким:

Настроек графики в игре не много

Фреймтайм

Итог тестаНу, это было ожидаемо, учитывая посредственную на 2008 год графику.

Вывод по игре будет таким.

Игра ни разу не шедевр. Даже динозавры в играх уже были. И графикой игра не может поразить (естественно для 2025 года). Да и уникальных геймплейных фишек тут нет. Но игра прикольная, в нее можно играть и в 2025 году совершенно спокойно. А все дело в том, что сейчас нет таких игр (я это уже не раз пишу). Вы можете найти «классический» шутер или некое подобие «рогалика» или «соулслайка с автоматом». Но вот где «чистый» фантастический шутер? Нету.

Да, есть, вроде, какие-то проекты, даже среди инди-студий. Но на поверку они оказываются совершенно неиграбельными. Вот опять и выходит, что «раньше трава была зеленее».

