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О пиратстве - взгляд с другой стороны

Пиратство, как и воровство - зло, тут и спорить нечего. Но есть "нюансы"… Один блогер уже не в первых раз упрекает сообщество, что такие несознательные людишки гробят игроиндустрию…
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Пиратство, как и воровство - зло, тут и спорить нечего.

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Но есть "нюансы"…

Один блогер уже не в первых раз упрекает сообщество, что такие несознательные людишки гробят игроиндустрию… Вопрос, конечно, интересный… Но весьма спорный.

Давайте разбирать ситуацию со всех сторон.

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Будем смотреть гораздо шире, чем просто игры. Ведь сами игры без соответствующего оборудования "не играются", это знают даже детсадовцы. И не важно, что это: смартфон, игровая консоль или ПК.

Разработчики тратят время и деньги, создавая игровой продукт. И за это, естественно, просят деньги. Все, вроде логично. Но опять есть "нюанс"…

Хотите вы или нет, но свое мнение о продукте вы сложите ТОЛЬКО ПОСЛЕ приобретения игры. Никакие обзоры и стримы не дадут вам полного понимания об игре. Ведь смотреть и играть - не одно и то же. Я, например, смотрю, как довольно легко стримеры проходят очередного босса в "соулслайке",

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но я то умираю на обычном "неписе"! И игра для меня буквально "непроходимая". Да и сам игровой процесс вам может не понравится.

Можете возразить: "Твои проблемы". Но и деньги мои, поэтому я предприниму все возможности для их сохранения. И ведь тут тупиковая ситуация. Допустим, вы купили печенье одной фирмы в магазине и вам они не понравились. Вы их больше не купите. А как с играми? Если вам не понравилась игра от студии Х, это же не значит, что и следующая игра не зайдет. Мне, например, очень нравились игры от Arkane Studios (все три части Dishonored, Prey), но Deathloop категорически не понравился. Прошел две главы и - до свидания. Я уж молчу про то, что они сваяли впоследствие…

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Поэтому игры надо "щупать" перед покупкой. Иначе деньги будут потрачены впустую. Нужны оригинальные бесплатные демоверсии для ВСЕХ игр. Знаете, чем хорош восточный базар?

Там можно все попробовать перед покупкой. И для жителей тех стран, такой подход вполне нормальный. Чем мы хуже?

Следующая претензия - оптимизация. Это вообще бич всех игр, как современности, так и прошлого. Купить игру мало. Нужно, чтобы ваша система ее "тянула" нормально. Ведь тогда можно получить удовольствие от прохождения. По идее, для этого компании публикуют системные требования. И все , вроде, ясно и понятно. Но так лишь кажется. Что такое РЕКОМЕНДУЕМЫЕ системные требования? Для меня - 1080р и стабильные 60 фпс. В большинстве случаев подробностей вообще не сообщают. Может имеется в виду 1080р и консольные 30 фпс? Я помню свой спор с бестолковыми комментаторами по поводу своей статьи о безобразной оптимизации "Horizon Zero Dawn".

Ведь то, что указано в рекомендованных требованиях,

ни в коем случае не давало вам комфортной игры на релизе!

(Мое краткое тестирование игры тут)

Но человек то считал, что система "потянет". И заплатил свои кровные. Значит, компашка его обманула? А он заплатил полноценную сумму в оригинальных купюрах. И где тут справедливость? Могут сказать, что потом патчами поправят… Так может и люди потом деньги занесут, как вам такой вариант?

Следующий аспект: закрытие старых/не рентабельных проектов. Такие случаи вызывают справедливый гнев у пользователей. Человек КУПИЛ игру и не ваше дело, сколько лет он будет в нее играть!!! Не хотите содержать сервер? Делайте оффлайн. Или верните часть суммы за игру. Только так!

И вот тут стоит немного поговорить еще об аспекте, что подняли в комментариях: цифровые копии игр/продуктов. Раньше, ты покупал диск с игрой и у тебя был физический носитель, который лежал у тебя дома.

 Может там даже был какой-то буклет об игре или еще что. А сейчас? Вот тебе премиальное издание со "шкурками"… И? Это можно пощупать или оставить на память внукам? Нет.

Далее, тут же идет еще одна тема о "донатных помойках". Если чисто "шкурки" - это просто "лайтовый" вариант. То есть же вещи без которых пройти игры дальше практически невозможно! С этим я лично сталкивался, когда пытался играть в "бесплатные" игры на смартфоне. Там это уже в порядке вещей. Ты просто тратишь время на то, что пройти до конца невозможно, без дополнительных "вливаний". Может тогда не стоит писать, что игра бесплатная?

Монетизация вообще стала бичом современности. Ведь дошло до того, что автопроизводители стали активно использовать подписки! Одним из "лидером инноваций" выступила компашка BMW.

Пример: подогрев сидений за подписку. Типа так вам удобнее. Летом же вам подогрев не нужен, вот и не платите… Но еще на заводе в сиденье имплантировали обогрев и вы за него ЗАПЛАТИЛИ! И теперь за ИСПОЛЬЗОВАНИЕ того, что у вас уже есть, надо снова заплатить! Это уже чистое скотство.

И снова переходим к ПК. Наша любимая и обожаемая "Винда"…

То, что делает компания Microsoft тоже не укладывается в рамки приличия. Вы покупаете не саму операционную систему, а право на ее использование… А какого фига она стоит на моем компьютере? Без нее, это просто мертвое железо (и не заикайтесь про Линукс!). Более того, как монополист на рынке, Microsoft диктует вам правила, какое "железо" вам стоит иметь… Но мы то знаем, что путем не особо хитрых манипуляций, все новые версии Windows 11 ставятся на очень даже древнее железо!

(Вот обзор моего старого ноутбука на Windows 11, на которой, по задумке "Майков", он работать не должен)

Значит, физически это возможно? Значит, нас просто "разводят на бабки"?

Но главное зло - конечно пираты… Хотя, сама Microsoft и не пытается особо бороться с пиратством. Ведь для нее главное - увеличение базы пользователей. Ну, хоть так...

И чем дальше будет погружение мира в цифровые технологии, тем будет хуже ситуация. Сначала нас, как наркоманов, сажают на "иглу технологий", а потом доят и доят… И отказаться от такого практически невозможно (вариант - уйти в дебри тайги и жить в землянке). Вам не кажется, что ситуация не совсем справедливая? Поэтому прежде чем обвинять людей в использовании "левых" продуктов "цифровой индустрии", производителям стоит самим стать "белыми и пушистыми", покажите, как говорится, пример.

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