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Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал

Любимая и глубокоуважаемая компания Майкрософт не оставляет нас без своего отеческого надзора. Ну, прям глаз (и ухо) с нас не сводит. И очень заботится о нашей безопасности и комфорте...
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Многострадальная Windows 11 на рынке уже достаточно давно, чтобы окончательно избавиться от "детских болезней".

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Но мы же имеем дело с выдающимися программистами из Майкрософт... А значит, "сюрпризы" были, есть и будут. Особенно в ситуации практически безальтернативного выбора (Клинух и Айоось считать за конкурентов не будем).

Итак, захотелось мне лично "пощупать" сей продукт передового творчества. Стал вопрос: на какой аппарат ставить Windows 11? Даже старые материнские платы на чипсете Н61 имеют возможность установки драйверов под данную систему. А вот у ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU) ничего на счет "11-й Винды" не сказано... Да и вообще, поддержка этих ноутбуков давно - так себе...

Вот на нем проверить будет интереснее всего. Получится или не совсем?

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Я давно читаю практически все статьи с установкой и оптимизацией Windows 11 пользователями. Отношение к ней довольно расплывчатое: от положительных эмоций до строгого отрицания. Для себя я сразу решил ставить только "кастомный вариант". Почему? Да потому, что, начиная с 10-ки, мое представление об операционной системе в корне расходится с представлением Майкрософт. Они хотят лазить по моим ПК, как у себя дома. Мне это совершенно не нравится. Это мое! Уберите свои грязные руки от моего компьютера/ноутбука!

Причитания некоторых о "безопасности" оригинальной "операционки" мне не интересны: только совсем отсталый человек в эту безопасность поверит. Ваши данные утекают в сеть столькими способами, даже если у вас вообще нет компьютера. А кроме того, я не завязываю на ПК каких-то важных данных.

Итак, выбор был сделан в пользу кастомной версии "Windows 11 Домашняя". Эта версия уже была лишена проверки системы на TPM 2.0. Установка ничем не отличается от той же Windows 7.

Вот список изменений, заявленный для данной версии:

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Установка производилась на SSD накопитель объемом 120 Гб. Отключил жесткий диск, что используется, как файлопомойка, и начал сам процесс установки. Система установилась очень быстро.

После того, как загрузился рабочий стол, я приступил к установке драйверов ноутбука от версии к Windows 10, предварительно активировав Wi-Fi. И пока я ставил "дрова", автоматически подгрузился драйвер под встроенную графику процессора Intel. А также... А также еще и обновления, в числе которых были некие накопительные обновления для процессора. Вот же, блин, забыл, что функцию обновления в сборке не убрали... Пришлось после установки всех драйверов приступить к "ликвидации" этого самовольства. Пробовал пару программ. Они делают одно и то же: вносят изменения в реестр. Что делается и вручную. Тут уже выбор зависит от вас. Работает ли это? Ну, пока обновления не приходили. А там - видно будет...

После определенного времени пользования новой системой можно уже делать какие-то предварительные выводы.

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1.Никаких проблем с установкой не возникло.

Это большой плюс. Хотя применительно к данному ноутбуку, смысла в Windows 11 нет. Пока. В первую очередь обязательная установка Windows 11 затронет игровые системы, когда выйдут игры с требованиями "Виндоус 11 онли".

2. Внешний вид. Тут все строго на любителя. Мне - сойдет.

 Я понимаю, почему разработчики постоянно меняют дизайн операционной системы. Так проще показать пользователю, что это новое. Ну и требования времени... Было все "квадратное" (ХР), потом - округлое (Vista, 7), снова "квадратное (10) и опять "скругленное"... Юбки короткие, потом длинные, снова - короткие...

3. Нововведения в размещении элементов. А вот этот вопрос имеет место. Вот зачем все так менять? Люди уже привыкли к предыдущим системам. И тут многое поменяли. Это ведь никоим образом не связано с конфигурацией самой системы. Сделали просто так. Не то, чтобы это было особо неудобно. Просто надо привыкать снова. А ведь ОС должна быть "дружелюбной" к пользователю! А тут... Зачем? А точно в Майкрософт работают люди, а не рептилоиды? Я не уверен в ответе на данный вопрос.

4. Потребление ресурсов. Особой разницы я не заметил.

 Ни по объему занимаемой на накопителе. Ни по загрузке оперативной памяти. Да, это "урезанная" система. Но и Windows 10 у меня стояла точно такая же кастомная! Вот так загружена оперативная память при использовании интернета:

6 гигабайт оперативной памяти мне для моих "хотелок" достаточно. 150 вкладок открывать не нужно, как и играть сразу в 4 игры...

5. Недостатки. Самый жирный и бросающийся в глаза - заметная задержка при открытии папок на рабочем столе. Тупит знатно. Оповещения вылезают, иногда не вылезают. Что там думает? Чем занята? Не понятно.

6. Скорость загрузки операционной системы. Примерно осталась на уровне предыдущей Windows 10.

7. Производительность при использовании данной операционной системы.

Мы приступаем к самому интересному - тестам. Сравнивать буду с Windows 7. Так будет больше отличий.

Для начала проверю показания в CPU Z.

Windows 7:

Windоws 11:

Как видите, производительность несколько снизилась. Может это вина тех самых обновлений, что успели установиться. Уж точно не вина разных версий самой программы: на других ПК показания в разных актуальных версиях практически идентичные (на сколько это вообще возможно).

Теперь проведем тест на скорость памяти и кэша процессора в AIDA 64.

Windows 7:

Windows 11:

А тут скорость даже выросла. Интересно... 

Приступаем к тестам в бенчмарках.

Unigine Tropics.

Windows 7:

Windows 11:

Практически паритет.

Бенчмарк Resident Evil 5. Настройки высокие, без сглаживания, в разрешении 720р.

Windows 7:

Windows 11:

Небольшое снижение производительности имеет место. Но не критично.

Бенчмарк С.Т.А.Л.К.Е.Р. Зов Припяти.

Windows 7:

Windows 11:

Ну, а тут чуть даже получше стало.

Бенчмарк Final Fantasy XIV. Низкие настройки, 720р.

Windows 7:

Windows 11:

А вот тут новая система устроила полный и тотальный разгром! И я не знаю, в чем причина...Как вариант: на 7-ке бенчмарк, вопреки моим установкам, запускался на "встройке". Теперь уже и не проверить...

Devil May Cry 4. Настройки по умолчанию, 720р.

Windows 7:

Windows 11:

Практически паритет.


Игры особо не проверял. Но Return to Castle Wolfenstein запустился.

 Torchlight 1 - тоже.



Мой субъективный вердикт по Windows 11.

Система со своими заморочками и особенностями. Никакого криминала я в ней не заметил, за иcключением того факта, что в оригинальном состоянии она мне не нужна вообще (как и Windows 10). И это не мои "тараканы". Посмотрите, сколько разнообразных гайдов и программ существует для оптимизации последних версий операционных систем. Ничего подобного во времена Windows XP не было! Все проблемы решались средствами самой Виндоус. А теперь - только "курочить". Ну, не люди работают в Майкрософт!


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