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Игра Horizon Zero Dawn вышла на консолях Sony в 2017 году и поначалу являлась "эксклюзивом".

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Но потом компания решила одарить обладателей компьютеров своим "шедевром".

Я надеялся на ее выход на компьютерах. Но она, как и SOTTR, достаточно сильно меня разочаровала. Рассчитывал на некое подобие жанра РПГ. Тем более, что сюжет давал такие предпосылки. Но нет, обойдетесь…

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А самое большое разочарование - отвратительная оптимизация игры. Заявленные системные требования выглядели довольно привлекательно:

операционная система Windows 10 64-бит;

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процессор Intel Core i7-4770K 3,5 ГГц (или AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц);

16 Гбайт ОЗУ;

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видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт (или AMD Radeon RX 580 8 Гбайт)

Но на деле не имеют ничего общего с реальностью. Хотя, может имелись в виду консольные 30 фпс или разрешение 720р?

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Но проверим все это на системах i5-8400 и i5-4690K с видеокартой GTX 1070. Оперативная память имеет объем в обоих случаях 16 Гб, частоты соответственно 2666 МГц (тайминги 16-18-18-35 cr2) и 1800 МГц (11-11-11-28 cr1). Операционная система: Windows 10 (LTSC). Разрешение монитора 1920х1080. Игра находится на жестком диске.

Сразу скажу: не смотрите на разные версии драйверов, это не влияет на производительность, этот момент я проверял.

Тестировать буду на самой последней (на данный момент) версии игры - 1.07. Тут игроделы удосужились починить анизотропную фильтрацию (счастье то какое!).

Так теперь выглядит процесс оптимизации шейдеров Визуально кажется, что уменьшилось количество фризов в игре (но тут нужно долго играть). Визуально кажется, что уменьшилось количество фризов в игре (но тут нужно долго играть).

Для начала прогоню встроенный бенчмарк игры на различных настройках.

Низкие настройки Средние настройки Высокие настройки Максимальные настройки Сводная таблица результатов Теперь посмотрим на скриншоты на разных настройках.

Низкие настройки (цвет волос на производительность не влияет)



Средние настройки Высокие настройки Максимальные настройки Особой разницы в картинке не наблюдается. Рассмотрим влияние сглаживания в игре на фпс. Ограничимся скриншотами:



Без сглаживания Режим "Камера" FXAA SMAA TAA Разница в картинке есть. А вот по производительности - практически отсутствует. 4 кадра погоды не делают. Теперь сравним производительность при смене процессора. Для начала прогоним бенчмарк на максимальных настройках.

Процессор I5-4690К Процессор i5-8400 Как видите, разница всего 2 кадра. Тут видеокарта является "слабым звеном". Чтобы увидеть реальную разницу в производительности процессоров, установим разрешение 720р и отключим сглаживание.

4690К 8400 И уже тут разница достигает 17 кадров или почти 22%.



Сводная таблица результатов Теперь проверим производительность непосредственно в игре. Для этого установлю игровые настройки, на которых прошел всю игру. Это высокие настройки, анизотропная фильтрация - максимальная (тогда она еще не работала…) и отключим размытие при движении.

Тестовая локация: город Меридиан.

Тестовый "забег" Сравнение графиков фреймтайма Сравнение графиков фпс Разница по среднему значению - 7 фпс. И тут опять дело в видеокарте. Снизим разрешение до 1280х720, не трогая остальные настройки. Даже в таком режиме карта сильно грузится Маршрут тот же: Сравнение графиков фреймтайма Сравнение графиков фпс Теперь разница по среднему фпс 23 кадра или 30,1%. Тестирование версии 1.05 Теперь дополнительно проверим влияние версии игры на процессорозависимость на той же локации ( Меридиан). Тестировать буду только на процессоре i5-4690К. Настройки менять не буду (высокие, кроме анизотропной фильтрации (максимальная) и отключенного размытия). Но стоит учесть, что на версии 1.05 эта самая анизотропная фильтрация не работала, как следует. Тестирование пройдет в разрешениях 1080р и 720р Сводный результат тестирования Сводные графики колебания фпс в тесте Так как саму игру проходил с ограничением кадров, то добавлю и такой вариант теста. Этот способ позволяет немного разгрузить процессор. Настройки те же самые, частота кадров ограничена через драйвер видеокарты на уровне 62 фпс. Разрешение 1080р. Тестирование с ограничением кадров Сравнение графиков частоты кадров Все тесты показали, что новый патч дал определенный положительный эффект.



Высокие настройки в самой игре позволяют получить более - менее стабильные 60 кадров. Но такое значение при сильных "замесах" с рободинозаврами не получить. Просто чудо оптимизации! О какой GTX 1060 вещали издатели, мне не понятно. Ну и напоследок, проведу небольшой тестовый забег с охотой на роботов на игровых настройках, чтобы были видны просадки фпс.



Тестовая локация График изменения фпс Да, последний патч снял часть проблем. Но общую оптимизацию нельзя оценивать выше, чем на "3". От вылетов избавились и то хорошо…



В итоге можно сказать, что игра имеет достаточно серьезные проблемы, которые ( возможно ) исправят в последующих версиях. Хотя, на рост именно производительности, надеяться уже не стоит.







