Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
Игра Horizon Zero Dawn вышла на консолях Sony в 2017 году и поначалу являлась "эксклюзивом".
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Но потом компания решила одарить обладателей компьютеров своим "шедевром".
Я надеялся на ее выход на компьютерах. Но она, как и SOTTR, достаточно сильно меня разочаровала. Рассчитывал на некое подобие жанра РПГ. Тем более, что сюжет давал такие предпосылки. Но нет, обойдетесь…
А самое большое разочарование - отвратительная оптимизация игры. Заявленные системные требования выглядели довольно привлекательно:
операционная система Windows 10 64-бит;
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процессор Intel Core i7-4770K 3,5 ГГц (или AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц);
16 Гбайт ОЗУ;
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видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт (или AMD Radeon RX 580 8 Гбайт)
Но на деле не имеют ничего общего с реальностью. Хотя, может имелись в виду консольные 30 фпс или разрешение 720р?
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Но проверим все это на системах i5-8400 и i5-4690K с видеокартой GTX 1070. Оперативная память имеет объем в обоих случаях 16 Гб, частоты соответственно 2666 МГц (тайминги 16-18-18-35 cr2) и 1800 МГц (11-11-11-28 cr1). Операционная система: Windows 10 (LTSC). Разрешение монитора 1920х1080. Игра находится на жестком диске.
Сразу скажу: не смотрите на разные версии драйверов, это не влияет на производительность, этот момент я проверял.
Тестировать буду на самой последней (на данный момент) версии игры - 1.07. Тут игроделы удосужились починить анизотропную фильтрацию (счастье то какое!).
Визуально кажется, что уменьшилось количество фризов в игре (но тут нужно долго играть).
Для начала прогоню встроенный бенчмарк игры на различных настройках.
Теперь посмотрим на скриншоты на разных настройках.
Особой разницы в картинке не наблюдается.
Рассмотрим влияние сглаживания в игре на фпс. Ограничимся скриншотами:
Разница в картинке есть. А вот по производительности - практически отсутствует. 4 кадра погоды не делают.
Теперь сравним производительность при смене процессора.
Для начала прогоним бенчмарк на максимальных настройках.
Как видите, разница всего 2 кадра. Тут видеокарта является "слабым звеном".
Чтобы увидеть реальную разницу в производительности процессоров, установим разрешение 720р и отключим сглаживание.
И уже тут разница достигает 17 кадров или почти 22%.
Теперь проверим производительность непосредственно в игре. Для этого установлю игровые настройки, на которых прошел всю игру. Это высокие настройки, анизотропная фильтрация - максимальная (тогда она еще не работала…) и отключим размытие при движении.
Тестовая локация: город Меридиан.
Разница по среднему значению - 7 фпс. И тут опять дело в видеокарте.
Снизим разрешение до 1280х720, не трогая остальные настройки.
Маршрут тот же:
Теперь разница по среднему фпс 23 кадра или 30,1%.
Высокие настройки в самой игре позволяют получить более - менее стабильные 60 кадров. Но такое значение при сильных "замесах" с рободинозаврами не получить. Просто чудо оптимизации! О какой GTX 1060 вещали издатели, мне не понятно.
Ну и напоследок, проведу небольшой тестовый забег с охотой на роботов на игровых настройках, чтобы были видны просадки фпс.
Да, последний патч снял часть проблем. Но общую оптимизацию нельзя оценивать выше, чем на "3". От вылетов избавились и то хорошо…
В итоге можно сказать, что игра имеет достаточно серьезные проблемы, которые ( возможно ) исправят в последующих версиях. Хотя, на рост именно производительности, надеяться уже не стоит.
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