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Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)

В 2010 году компания Rebellion Developments выпустила игру Aliens vs. Predator. И это настоящий кроссовер, где объединили два культовых киноперсонажа: Чужих и Хищников. Вот я и вспомню данную игру...
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Ох, я знаю сколько хейта получила эта игра! И это не так, и то - не эдак. И вообще, Чужие не такие ужасные, а Хищники не такие и хищные… Хлам, короче…

Тем не менее, игра, которая вышла в 2010 году у меня была на особом счету. И вот про нее я подробнее расскажу.

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В 2010 году компания Rebellion Developments выпустила игру Aliens vs. Predator.

И это настоящий кроссовер, где объединили два культовых киноперсонажа: Чужого и Хищника. Причем, данный проект не был первым, уже выходили ранее игры с таким же названием. И они, судя по отзывам, были куда хардкорнее. Но я в те игры не играл. И вот игра 2010 года стала для меня первой в данной вселенной. А, так как я не люблю хардкор, то отсутствие оного не считал недостатком. Но таких, как я было не так и много. Игру разгромили сначала критики, а потом и игруны. Все им было не так: играя за космодесантника уже больше школота не откладывала бесконечно кирпичи, из которых их отцы строили гаражи. Хищник стал размазней и немного оскуфился. Чужой же не проходил всех стадий развития и сразу становился взрослой особью… Но лично мне было плевать на подобное мнение: игра понравилась.

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И сегодня я буду рассказывать о своих ощущениях от игры без сравнения с другими кроссоверами.

Сама игра содержит три большие части, где мы отыгрываем роли за человека (космодесантника), Чужого и Хищника.

Все они завязаны в единую историю и довольно неплохо.

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Какого-то диссонанса в сюжете я не ощутил. Проходил я игру примерно сразу после релиза. Точную конфигурацию своего ПК я не помню, скорее всего, там стоял еще Пентиум Е 5400 (Intel Pentium E5400), а видеокарта, наверно, Sapphire HD 4730.

Что точно я помню, так это то, что после долгой игры, выходя на рабочий стол, я ловил полумертвую систему: "Винда" буквально висла. Наверно, так забивалась оперативная память. А мои полномочия на тот момент в ПК ограничивались протиранием пыли внутри системника… Да, это была моя первая платформа, хоть и после апгрейда.

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Все три сюжетные линии я прошел, но понравились они мне в разной степени. Только два раза я прошел игру будучи космодесантником.

Не чувствовал я какой-то "легкости" прохождения, но и кирпичи не откладывал. Но так играть не особо понравилось. Хотя ничего критического не было, просто быть "мясом" не хотелось...

 Другое дело, когда я стал играть за Хищника! Тут я уже играл гораздо больше. Ведь скакать по деревьям и пронзать копьем андроидов так весело! Правда, бой на арене с толпой Чужих доставлял некие хлопоты, но не так и критично. Оружие было нормальным, лишь бесил очень малый боезаряд наплечной пушки. А ведь это самое мощное и страшное оружие! Часто приходилось вступать в рукопашку, что не представляло особых проблем.

Но любимым персонажем все же стала "номер 6"…

Я люблю игры со стелсом. А играть за Чужого именно так и стоило. Ведь "темнота – друг Чужих и молодежи". У нас нет оружия, зато "лапы и хвост – вот мои аргументы". Да и "кусь-кусь" мы делали отлично. Главное - не попадаться на глаза вооруженным людям и андроидам.

Все начинается с обучения, тут и заложили основы стелса, который прост и легок.

Просто держись в темноте и не лезь на рожон. Особо мне нравилось то, что можно с легкостью перемещаться по стенам и потолку. Правда, режим "автоматической смены плоскостей" часто приводил к неприятным моментам, когда попадал под прицел, выскочил не совсем туда, куда хотелось. Но зато и убежать можно было очень быстро. Вообще, скорость атаки тут довольно высокая.

Главное "не заиграться" с "подсадкой эмбриона" беднягам. Ведь солдаты не дремлют. Но наш арсенал ограничен только атаками ближнего боя. Поэтому я применял типичную тактику: шипим, привлекая врага, набрасываемся на десантника, и опять ныкаемся в темный угол… Не особо разнообразно, но сойдет. В некоторых локациях стоило сначала произвести "тактическую разведку местности" перед тем, как начать действовать. И так я проходил все главы, кроме последней, где на арене шла битва с Хищниками. 

И вот тут уже нужно было не сидеть, а бегать по локации, аки сайгак по степи. Но, при должной сноровке, мы выходили из схватки победителем.

В общем, игра меня зацепила, хотя ее общая продолжительность была не особо длинной.

Как воспринималась тогда графика в игре? Ну, для 2010 года смотрелась она вполне нормально (в основе лежал движок Asura). Хотя я уже успел наиграться в первый Crysis. Все же графика для меня никогда не была в приоритете. Перепроходя игру для статьи, я также не испытывал "графического дискомфорта". Да, мир "деревянный". Текстуры простенькие.

Немного "красот" добавляли особые настройки под dx11 (раньше я играл под dx9). Анимации "человеков" убогие, но игра не про это. В общем, нормальная игра, чего уж…

Я даже провел традиционный тест с процессором i5-8400 и видеокартой GTX 1070. Наверно, стоило "затестить" на GT 1030, но лень победила…

Итог теста на максимальных настройках и в разрешении 1080р получился таким:

График фреймтайма.

Итог теста.Ясное дело, что проблем не будет. Думаю, что встройки современных процессоров спокойно "переварят" данную игру.

Выводы по игре.

Может игра не была шедевром в свое время. Но она мне понравилась. И сейчас, если закрыть глаза на графику, то также можно в нее поиграть. Пусть ранние кроссоверы в этой вселенной и были лучше, но и она достойна, чтобы вспомнить о ней. Тем более, что сейчас ничего подобного нет и не предвидится, хотя сама вселенная (вместе или поодиночке) явно обладают потенциалом. Просто не нашлось тех создателей, что смогут реализовать идеи новых противостояний Чужих и Хищников. Все заняты пресловутыми "соулслайками"…


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