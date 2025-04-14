F1 . Бахрейн. Королевский цирк приехал на Восток... С первых же тренировок темп задавали пилоты McLaren.

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А вот остальные отставали с неприличным отрывом. Макс Ферстаппен традиционно жаловался, что "дрова не едут". По результатам второй тренировки лучшее время осталось за Оскаром Пиастри.

Его напарник, Ландо Норрис, второй. А Ферстаппен - лишь на седьмой позиции. Учитывая, что разрыв между Норрисом и, занявшим третье место Расселом, более полсекунды, можно примерно прикидывать итог гонки... Тем более, что дождя тут не ожидается...

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Квалификация особых интриг не преподнесла: поул у Оскара Пиастри.

А вот Ландо Норрис свою последнюю попытку испортил, в итоге у него 6-я позиция на старте.

Гонка не понравилась. Впрочем, ничего необычного... Выиграл ее Оскар Пиастри.

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Formula E . Miami E-Prix. Прошел очередной этап "электрической" формулы. На сей раз в США. И победу там отпраздновал Паскаль Верляйн

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из команды TAG Heuer Porsche Formula E Team.





INDYCAR . В Лонг-Бич прошел очередной этап этого американского чемпионата. И его выиграл Кайл Карквуд,

"положив конец" тотальной гегемонии Алекса Палоу. Пилот команды Honda Andretti Global использовал лучшую стратегию на гонку, что позволила ему обойти в итоге Палоу на 2,7 секунды на финише.

Роберт Шварцман финишировал в гонке на 18-м месте.





NASCAR . Бристоль. Субботняя гонка пикапов выдалась крайне неудачной. Сначала, из-за погоды отменили квалификацию и стартовое поле формировали по метрике. Но и в гонке было все не просто. Тем не менее гонка на трассе Bristol Motor Speedway завершилась победой Чандлера Смита.

Его догонял Кайл Ларсон, но сделать это до финиша не успел.

Xfinity Series. А вот в этой серии гонок было тотальное доминирование Кайла Ларсона (Hendrick Motorsports).

Он лидировал на 276 кругах из 300.

Кайл Ларсон победил и в высшем дивизионе NASCAR Cup Series!

Это уже вторая победа Ларсона в сезоне и он "железно" застолбил себе место в финале чемпионата.





IMSA . Лонг-Бич. Команда Porsche Penske Motorsport одержала победу в этой короткой гонке (100 минут). Первым приехал к финишу экипаж под номером 7,

в составе пилотов Фелипе Насра и Ника Тэнди. В младшем классе GTD также победил экипаж на Porsche GT3R (AO Racing) пилотов Лоренса Вантора и Джонни Эдгара.





Supercars . Таупо. Австралийский чемпионат совершил небольшое турне в гости к новозеландцам. В оркестностях озера Таупо прошли очередные три гонки. В первой победил пилот за рулем Mustang, Мэттью Пейн.

Вторым финишировал Камерон Уотерс, третьим - Райан Вуд.

Вторую гонку, которая также прошла в субботу, выиграл уже Чез Мостерт,

а Мэттью Пейн финишировал четвертым.

Третью гонку опять выиграл новозеландец Мэттью Пейн.

Что ж, дома и "стены" помогают...





SuperGT . Окаяма. Прошел первый этап этого японского чемпионата. Было много желтых флагов, гонку приостанавливали. Все начиналось еще на мокрой от дождя трассе. Лучше других со всеми сложностями справились пилоты Toyota GR Supra (GT500) экипажа пилотов Шо Тсубой/Ямашита.





MotoGP . Катар. Очередной этап, где уже в свободной практике доминировали пилоты на Ducati. Все с нетерпением ждали возвращение в строй чемпиона прошлого года Хорхе Мартина.

И он вернулся. Но вот результаты были крайне плохими. Было видно, что Мартин еще не полностью оправился от травмы и его сломанная рука болит. Да и сами байки Aprilia далеки от совершенства. Поэтому он смог показать лишь 20-е время...

Неплохо начал сессию Франческо Баньяйя. И, если сначала он уступал братьям Маркесам, то к концу уже лидировал в протоколе.

Но, буквально в последние секунды, лучшее время у него отобрал... Франко Морбиделли из команды VR46!

"Морбидо" и не скрывал, что во многом ему помогли советы шефа команды Валентино Росси, который приехал на этот этап поддержать своих пилотов.

Квалификацию мог бы выиграть Франческо Баньяйя. Мог, но не выиграл: упал и запорол все. С поула будет в очередной раз стартовать Марк Маркес...

Очень хорошо проехал Фабио Квартараро - третье место на старте.

Спринт выиграл Марк Маркес,

вторым финишировал его брат, Алекс. Третьим приехал Франко Морбиделли. Очередная плохая гонка для Баньяйи - лишь 8-е место. Он сам отдает титул в руки сокомандника...

Основная гонка была крайне интересной. 10 первых кругов лидировал Морбиделли, но потом откатился до четвертой позиции. Впереди ехали два Маркеса, а из середины пелетона к ним прорвался Баньяйя. Алекс Маркес ошибся и получил штраф длинного круга, выбыв из борьбы за подиум. Некоторое время лидировал Маверик Виньялес на KTM, но пропустил вперед Марка Маркеса, который и выиграл гонку.

Виньялес - второй, Баньяйя - третий. После гонки стало известно, что Виньялес получил штраф в 16 секунд из-за несоответствия норме давления в покрышках. Итоговый протокол: Маркес, Баньяйя, Морбиделли.

Очень плохо сложилась гонка для Хорхе Мартина. Он упал и, похоже, получил травму (позже у него диагностировали перелом нескольких ребер). Это может поставить под вопрос его выступление на следующем этапе.





А в Ассене прошел очередной этап чемпионата WSBK , на практике лучшее время осталось за Николо Булига из заводской Ducati.

Относительно неплохо проехал и его напарник, Альваро Баутиста - пятое время. Второй результат неожиданно показал Аксель Бассани, который выступает за команду Bimota (под этим брендом теперь выступает Kawasaki).

Топрак Разгатлиоглу на третьей строчке протокола.

Неожиданно сложилась ситуация в суперпоуле. Ее выиграл Сэм Лоус на незаводской Ducati,

обогнав и Николо Булига, и Топрака Разгатлиоглу. Разгатлиоглу и Бассани получили штраф в виде потери двух позиций на старте первой гонки. Это несколько "перетряхнуло" пелетон, что не помешало Никола Булиге почти без борьбы вырваться вперед. А вот сзади кипела борьба. Да так, что Баутиста упал и снес Сэма Лоуса...

Не везет испанцу в этом году... Топрак Разгатлиоглу прорывался вперед и даже сумел несколько кругов ехать на втором месте, но все же сначала уступил второе место Андреа Локателли, а затем и третье Даниле Петруччи.

Булига упрочил свое лидерство в чемпионате.

Спринт прошел на мокрой трассе. Очень не повезло Николе Булиге: его байк сломался и он вынужден был сойти. Победил Топрак Разгатлиоглу,

на втором месте Сэм Лоус, а Альваро Баутиста смог все же финишировать третьим.

Вторая гонка была очень интересной и драматической. С самого начала Топрак стал проваливаться с первого места. Булига, наоборот, с 10-й позиции прорвался к середине гонки на первое место и стал уверенно отъезжать от остальных пилотов. Но, за два круга до финиша, его снова подводит байк... Выиграл гонку Андреа Локателли (Yamaha),

его "коллега", Реми Гарднер, стал третьим. А вторым финишировал Альваро Баутиста. Сход Булиги обострил ситуацию в чемпионате и его преимущество над Топраком Разгатлиоглу почти испарилось...





Новости и слухи .

F1 . Очередные "совещания" по поводу теоретического перехода на моторы v10 ни к чему не привели, что и не удивительно. По крайней мере, до 2029 года этого ждать не стоит...

F1 . В надежде хоть как-то изменить ситуацию в сезоне, Льюис Хэмильтон сменил прическу. Теперь он кудрявый.

Может это поможет победить?

Эксперты же считают, что гонка в Бахрейне станет для Ferrari решающей в плане определения дальнейшего хода сезона.

А по мне все уже предрешено: за победу будут сражаться два Mclaren и иногда перчатку вызова им будет бросать Макс Ферстаппен.

F1 . бывший гонщик Мартин Брандл ответил на слова своего коллеги по комментаторству, Джереми Кларксона, который считает, что в скучных гонках виноваты трассы.

Брандл сказал: "...Это спорт. Я знаю, что ты действительно любишь Формулу 1. Менять надо машины, а не трассы". Вот совершенно правильный ответ! Идиотские правила и убогая аэродинамика удушили гонки. Хотели шоу? Смотрите и не жалуйтесь. За автоспортом - в другую дверь...

WEC . Компания McLaren заявила, что в 2027 году будет участвовать в данном чемпионате в классе гиперкаров.

Пока нет никаких подробностей и не ясно, чей силовой агрегат будут они использовать. Скорее всего, они сами не будут разрабатывать болид, как это делали Ferrari, а воспользуются общими разработками Dallara. Так проще и дешевле. Пока же, McLaren участвует в категории GT3 в различных чемпионатах.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, worldsbk.com, Be on Edge страница в VK.