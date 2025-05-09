Во второй части я сделаю небольшое тестирование процессора i3-12100F и сравню его с моими процессорами i5-8400 и i7-8700T (еще раз повторю для некоторых: это не инженерник, а серийный процессор), который очень близок по характеристикам с i5-10400. Первая часть данного "опуса" тут .

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Никаких проблем при сборке я не обнаружил, кроме описанного случая с отсутствием крепежа под одно отверстие (крайнее правое, во втором ряду).

Не спеша, подобрал оффсетом требуемое напряжение. Память я не настраивал, нет просто смысла это делать с моей памятью. Это мы оставим на потом. На профиле ХМР получаем такой результат:

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Показатели памяти с настроенными таймингами у i7-8700T похуже:

Для начала, стал проверять систему на стабильность с выставленным напряжением. Гонял разные стресс-тесты, некоторые результаты выложу тут:

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По нагреву в том же стресс-тесте AIDA64 (FPU only), процессор находится между i5-8400 с такой же башней и i7-8700T с кулером Scythe Kotetsu Mark II.

Отпечаток на подошве кулера довольно хороший, кстати.

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(секретная технология, кто понимает)…

Возможно, можно еще увеличить оффсет напряжения процессора, что снизит температуру, но мне не особо нравится перспектива бегать к знакомому по каждому "синему экрану смерти"… И так сойдет…

А почему при жестком бюджете еще купили и крепежную рамку?

Дело в том, что мне совершенно не понравилось усилие, с которым сокет закрывается. Никогда с таким не сталкивался. Я не верю, что процессор станет кривым (учите, дети, физику), но это точно создает искривление платы в зоне сокета. А оно надо? Это определенно "косяк" Интел. Кстати, выигрыша по температуре я не заметил.

Греется ли подсистема питания процессора? Не особо сильно. В коротком стресс-тесте AIDA64 (FPU only) датчик температуры VRM показал 51 градус. Я же намерил пирометром сзади платы 52 градуса.

Плата должна "вывезти" процессор i5-12400 в любом случае. А вот ставить сюда что-то более мощное, я бы не стал. Даже под игры.

Проверил и работу порта М2 с накопителем ADATA XPG SX6000 Pro.

Какое же убогое крепление!!!

И тут стоит сказать, что использование накопителя pci-e дает прибавку температуры чипсета примерно в 8 градусов. Конкретно в стресс-тесте чипсет нагрелся до 65 градусов. При этом на рабочем столе температура лежит в пределах 60-61 градус. Но будет ли использовать SSD формата М2 владелец, я не знаю (вряд ли).

Я сделал сравнительную таблицу во всех тестах AIDA64 для процессоров i5-8400, i7-8700T и i3-12100F:

Тут можно заметить, что разные тесты дают нам разных лидеров. Что-то любит многопоток, а другие тесты к нему равнодушны.

Сравнение с i7-8700T в процессорном тесте 3DMark :

i3-12100F немного производительнее старичка...

Performance Test 11.1

i7-8700T:

i3-12100F:

Результат, в целом, аналогичен ситуации в тестах AIDA64: где-то выиграл, где-то проиграл.

"Синий бенч" всех вариантов.

R15 , i7-8700T:

i3-12100F:

R20 , i7-8700T:

i3-12100F:

R23 , i7-8700T:

i3-12100F:

Результаты интересные. Если в R15 практически паритет, то в более новых вариантах программы, современные 8 потоков оказываются немного производительнее старых 12-ти. Наверно, преимущество архитектуры.

Ну и CPU Z .

i7-8700T:

i3-12100F:

Явное преимущество в однопотоке у Алдер Лейка.

Немного тестов в играх.

Assassin's Creed Origins . Настройки самые высокие, но разрешение 720р (немного снижаю упор в видеокарту):

Но я еще провел "забег" по улицам Александрии на очень высоких настройках в нормальном разрешении 1080р:

Еще один тест я провел в игре с небольшой "любовью" к потокам, но любящей частоту - Far Cry 5 . настройки максимальные, разрешение 720р:

Вывод следующий: с картой GTX 1070 нет особой разницы между i7-8700T и i3-12100F.

Отдельно провел "забег" в Меридиане в игре Horizon Zero Dawn на игровых настройках:

Все упирается в карту. Фреймтайм довольно плавный и играть комфортно.

В опробованных мной играх (AC Odyssey, Steelrising, Horizon Zero Dawn) имеем комфортный геймплей. Я уж не стал делать много скриншотов.

Могу сказать и такое: данный процессор схемы 4/8 (четыре ядра, восемь потоков) намного мощнее, чем тот же Хасвелл i7-4770К. Чтобы как-то сравняться, старичка нужно гнать в потолок. Но и тогда он проиграет. Есть преимущество у Алдер Лейка и по памяти, хотя ее разгон бы точно не помешал.

На этом все. Ждем заказа SSD (что-то дешевое, но относительно брендовое на 240Гб под систему), кулера (наверно, это будет ID-COOLING SE-214-XT) и оперативную память (скорее всего недорогой Netac с частотой от 3200МГц). Вот такой опыт с процессором i3-12100F имел место у меня.



