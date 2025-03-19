Первую часть статьи, посвященной пеплумам, вы можете прочитать тут .

Несмотря на то, что к 70-м годам жанр пеплум фактически умер, попытки его возрождения предпринимались. Правда, не особо удачные…

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Некое возрождение произошло в ХХI веке, когда вышел фильм Ридли Скотта "Гладиатор" ("Gladiator").

Великолепный исторический фильм с драмой главного героя. Главную роли сыграл Рассел Кроу. Великий полководец Максимус не стал присягать новоявленному императору Коммоду,

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который убил своего отца и захватил трон. Максимус жестоко поплатился за свою принципиальность: его семья гибнет, а сам он становится рабом, а затем и гладиатором. Но жажда мести не покидает его…

Наверное, это один из лучших фильмов в данном жанре вообще. Да, фильм не совсем тянет на пеплум по некоторым признакам. Например, тут нет типичной для таких фильмов масштабности съемок и массовок. Но что поделать: технологии многое изменили.

Поэтому для такого жанра придумали новое название – неопеплумы. Это те же самые пеплумы с поправкой на время и технологии съемок.

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Фильм "Гладиатор" получил одобрение не только критиков, но и зрителей, сорвав приличный куш в денежном выражении. И многие режиссеры и продюсеры посчитали, что эпоха пеплумов возвращается…

Сегодня я буду рассказывать о фильмах, которые являются лучшими неопеплумами на мой субъективный взгляд.

В 2004 году вышла аж два очень масштабных неопеплума, которые были очень дорогими.

Вольфганг Петерсен снял фильм "Троя" ("Troy"). В ролях были задействованы многие известные актеры: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс, Дайан Крюгер, Брендан Глисон, Шон Бин и другие.

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Основа фильма – поэма Гомера (не Симпсона) "Илиада". В фильм, протяженностью почти три часа, попытались "втиснуть" весь промежуток Троянской войны. Получилось не очень… Зрители не совсем оценили фильм, и он заработал не так много, как хотелось его создателям. Тем не менее, фильм достаточно качественный, хотя именно с "Илиадой" тут мало общего. Сценарий сильно был переписан. Из оригинальной истории полностью были вырезаны боги, которые активно принимали участие в Троянской войне. Причем воевали за обе стороны. Например, главный герой со стороны ахейцев, Ахилл (или Ахиллес) показан просто очень умелым воином. Но по "Илиаде" он был полностью неуязвимым после погружения в воды Стикса. И только пятка осталась "пулепробиваемой"… Ничего подобного в фильме нет. Самого Ахилла сыграл Брэд Питт.

И таких расхождения очень много. Но знаковые события все же остались: формальная причина начала войны (похищение Елены)

и прорыв в Трою с помощью статуи огромного коня.

Вторым фильмом, который вышел в этот же год, стал "Александр" ("Alexander").

Режиссер фильма Оливер Стоун. Также были и известные актеры: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Джаред Лето, Энтони Хопкинс, Джонатан Риз Майерс, Розарио Доусон и другие. Фильм можно назвать интернациональным, ибо к его созданию были привлечены многие страны. Да и бюджет был огромным. Как вы понимаете, фильм повествует о жизни и деяниях Александра Македонского. Великого полководца и завоевателя мира.

Это исторический неопеплум. Основан на исторических фактах. Некоторые события были подтверждены документами, некоторые носили весьма спорный характер. Тем не менее, грандиозный проект не оправдал ожидания. И этот неопеплум также не получил желаемого финансового успеха. Больше никто не снимал таких больших неопеплумов…

В 2007 году вышел совсем уж нетипичный неопеплум – "300 спартанцев", снятый Заком Снайдером. Нетипичность связана с тем, что манера съемок совсем уж не соответствовала критерию неопеплумов. Клиповая съемка,

никаких масштабных планов, лишь компьютерная "зеленка". Но фильм получился очень хорошим. По крайней мере, на мой взгляд. История о том, как небольшой отряд спартанцев обломал зубы огромной армии персидского царя Ксеркса.

Ничего общего с фильмом 1962 года, кроме самой истории о спартанцах. Но оба фильма хороши по-своему.

"Агора" ("Agora") – фильм 2009 года. Был снят в Испании. Режиссер: Алехандро Аменабар. В ролях: Рэйчел Вайс, Макс Мингелла, Оскар Айзек, Ашраф Бархом, Микаэль Лонсдаль и другие. Это тоже историческая драма. И в ней рассказывается о сложной судьбе Гипатии Александрийской – первой известной женщине-математике, которая занималась и философией, и астрономией.

Дело происходит в Александрии, накануне исторических перемен, когда произойдет восстание христиан. Оно было очень жестоким по характеру.

Многие люди были убиты. А кроме того, они сожгли и знаменитую Александрийскую библиотеку, которая была тогда крупнейшим хранилищем знаний в мире. Сама Гипатия при этих событиях также погибает.

Фильм очень неплохой и его можно посмотреть. Тут нет каких-то особо дорогих декораций или масштабности. Но сам сюжет хорош, это главное.

2010 год – "Орел девятого легиона" ("The Eagle"). Фильм снял Кевин Макдональд. В главных ролях снялись Ченнинг Татум и Джейми Белл. Это историческая драма о тех временах, когда римская империя захватила Британские острова.

Персонаж Ченнинга Татума

попадает в Шотландию и начинает поиски пропавшего Девятого легиона, которым командовал его отец. Дело в том, что отца считали трусом и предателем. И вот его сын пытается восстановить честь отца…

Очень хороший сюжет, который показывает два мира: мир Римской империи и мир кельтских племен. Мне фильм понравился. Тут очень хорошие декорации. Да, они не масштабные, но все сделано качественно. Не подкачали и сражения (чем грешат многие не особо дорогие фильмы).

Советую посмотреть и этот неопеплум.

Последним в моей подборке неопеплумов будет фильм "Помпеи" ("Pompeii"), вышедший в 2014 году. Снял этот фильм Пол У. С. Андерсон. В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, Адевале Акинойе-Агбаже, Кифер Сазерленд, Кэрри-Энн Мосс, Джаред Харрис и другие.

Как понятно из названия (и тем, кто в курсе истории вообще), речь пойдет о славном городе Помпеи, который был полностью уничтожен при извержении Везувия в начале нашей эры (ориентировочно 62 год н.э.). Поэтому фильм спокойно можно отнести и к фильмам-катастрофам. Но о чем этот фильм? О любви раба Майло

и римлянки Кассии.

Фильм мне не особо понравился, ибо такие сюжеты не мое. Но если вам "зашел" "Титаник", то есть большой шанс, что и данный неопеплум понравится. Тут вам и любовь, и ненависть, и катастрофа…

Неплохо снят, хорошие актеры. Смотреть любителям любовных историй можно…

Конечно, это далеко не все фильмы, которых можно отнести к жанру неопеплумов. Тот же "Гладиатор 2" - из их числа. Но о нем я уже писал статью .



