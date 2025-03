Сегодня я буду рассказывать о пеплумах. Что это такое и стоит ли им посыпать голову? Вот и узнаете…

Пеплумом называют отдельный жанр фильмов, который удовлетворяет трех основным правилам.

1. Фильм на античную или библейскую тематику

2. Продолжительность фильма от двух часов и более

3. Масштабность фильма, что затрагивает, как массовку, так и общие планы съемок

Жанр появился давно, когда еще не шла речь о звуковых фильмах. Тем не менее, жанр был востребован, ибо сам кинематограф пользовался большой популярностью.

Первым фильмом из жанра пеплум принято считать итальянскую картину "Кабирия", который вышел в 1914 году. Но подлинный расцвет пришелся на 50-60-е году ХХ века. В этот временной промежуток вышло достаточное количество качественных пеплумов, которые стали легендарными картинами. В основном, это голливудские фильмы. Ведь уже в то время Голливуд не имел себе равных по количеству снимаемых картин. Да и снимать дорогие фильмы (а все пеплумы были дорогими в производстве) американским студиям было гораздо проще. Но хватало и европейских.

Я же буду рассказывать лишь о тех фильмах, которые смотрел сам и могу их рекомендовать к просмотру. Скажу сразу: фильмы довольно длинные по хронометражу, историческая тематика и еще сняты в "давнее" время. Поэтому они понравятся далеко не всем…

Начну в порядке выхода фильмов на широкие экраны.

В 1959 году вышел американский фильм "Бен-Гур" ("Ben-Hur").

Данный пеплум был снят (это частая история) по одноименному роману Лью Уоллеса. Тут рассказывается история одного еврея по имени Иуда Бен-Гур, который прошел трудный путь от богатого купца, раба на галерах и до гражданина Рима. Вся эта история происходит на фоне рождения и жизни другого персонажа – Иисуса. Сами понимаете, что тут замешана и библейская история.

Фильм очень зрелищный. Все же в те времена умели подбирать нужные ракурсы для съемок. Это вам не на "зеленке" снимать…

История начинается с того момента, как в Иерусалим возвращается военачальник Мессала, друг Бен-Гура. Но у них совершенно разное представление, как нужно управлять Иудеей. Мессала собирается просто всех держать в страхе. А Бен-Гур, как житель этой страны, не хочет ему в этом помогать. Конфликт приводит к тому, что Мессала, воспользовавшись случаем, сажает в тюрьму мать и сестру Бен-Гура. А самого Иуду ссылают на галеры. Но там судьба была к нему благосклонна и во время сражения, Бен-Гур спасает римского полководца. За что тот, признает его своим приемным сыном, полностью его амнистирует. Теперь Бен-Гур должен спасти свою семью…

Фильм очень хорошо снят. Да, сражений тут немного и морской бой явно сделан в "тазике с водой". Зато какие шикарные декорации! Да и гонка колесниц снята вполне прилично.

Библейская же история тут связана с тем, что Иуда постепенно принимает те заповеди, что продвигал некий сын плотника из Назарета. Характерный момент в картине: Иисус поит водой Иуду, когда тот отправляется на галеры. А в конце фильма, уже Иуда подает чашу с водой Иисусу, когда того ведут на казнь…

Получился приключенческо-исторический фильм с вкраплениями главной библейской истории.

"Спартак" ("Spartacus") – фильм 1960 года. Фильм также снят по роману, который написал Говард Фаст. Снимал фильм Стэнли Кубрик. Роль Спартака блистательно исполнил Кирк Дуглас.

И роман, и фильм повествует о самом известном восстании рабов в Римской империи. Ядром восстания выступили гладиаторы, к которым в последствии присоединились и обычные рабы. Нет смысла рассказывать подробно о сюжете. Снято огромное количество фильмов и сериалов на данную тему. Да и в школе этот момент изучали (по крайней мере во времена СССР). Фильм в те года произвел фурор. Он не был первой экранизацией романа, но, наверно, это лучший фильм о Спартаке. Большие массовки, неплохие панорамные съемки. Качественная работа оператора. И хороший каст актеров. Да, по современным меркам, гладиаторы не впечатляют своим телосложением.

Но думается, что настоящие гладиаторы тоже не напоминали бодибилдеров…

В 1961 году итальянский режиссер Серджо Леоне снял свой дебютный фильм – "Колосс Родосский" ("Il colosso di Rodi"). Это один из крупнейших европейских пеплумов. Основан на истории о гигантской статуе на острове Родос, которая считалась в те годы одним из чудес света.

Действия фильма происходят в III веке до нашей эры, когда на Острове правил тиран Серес. Именно он и приказал создать гигантскую статую, которая не только показывала величие его правления, но и оберегала вход в бухту от вражеских кораблей.

Главным героем фильма стал древнегреческий полководец Дарий,

который становится соучастником восстания… Конечно, фильм сейчас не может произвести впечатление съемками. Не те тогда были технологии… Но все это пытались компенсировать всеми имеющимися способами. Это вам не на компьютере кнопочки нажимать… Тут нужна более сложная работа. Фильм можно рассматривать, как приключенческий в антураже исторических событий.

"300 спартанцев" ("The 300 Spartans") – исторический пеплум, снятый в 1962 году. Этот фильм я смотрел очень давно. И пересмотрел снова, вместе с новой экранизацией от Зака Снайдера. Совершенно разное восприятие от двух фильмов! Новый снят в несколько клиповой манере, с сильным упором на стиль. Стиль тут на первом месте. А вот старый фильм… Это типичный военно-исторический фильм: с большой массовкой, грандиозными битвами и дорогими декорациями.

Сравнивать эти фильмы не надо: оба по-своему хороши. Но у старого есть какое-то душевное тепло. Он более аналоговый, что ли… Посмотрите его, тогда поймете, о чем речь.

Сами же события во многом соответствуют реальной истории (битва при Фермопилах), когда небольшая группа спартанцев несколько дней отбивали нападения огромной армии персов. Руководил армией спартанцев царь Леонид,

который, как и практически все его воины, погиб в этом сражении.

"Клеопатра" ("Cleopatra"), 1963 год – еще один исторический фильм. Как понятно из названия, в нем речь идет об легендарной царице Египта.

Клеопатра была не только красавицей, но и весьма коварной женщиной. Вот и фильм о ее взаимоотношениях с тогдашними правителями Рима. В ролях снялись Элизабет Тейлор и Ричард Бертон.

Отличный исторический фильм с любовной линией. Стоит обязательно посмотреть, чтобы понять, что такое классический пеплум.

Последним в обзоре будет фильм 1964 года – "Падение Римской империи" ("The Fall of the Roman Empire"). Снял эту историческую драму Энтони Манн. В главных ролях: Софи Лорен и Стивен Бойд.

Как понятно из названия, фильм посвящен последним годам существования империи. О правлении императора Марка Аврелия и его сына. Тогда уже Риму очень сильно угрожали набеги с севера германских племен (те самые варвары). А тут еще и внутриполитические интриги…

Фильм зрелищный, сюжет хороший.

Да и Софи Лорен в лучшие свои годы… Что тут говорить…

Как не пытались режиссеры и продюсеры, но эпоха пеплумов уходила. Народ терял интерес к таким фильмам, и они уже практически не окупались. И к началу 70-х годов жанр умер…

Но намного позже, жанр возродился на непродолжительное время. Но об этом – в другой раз.