Сегодня я расскажу об очередных новинках кинематографа, вышедшие в 2024 году.

Начну с фильма, снятого по комиксам от того самого Marvel... И это фильм "Веном: Последний танец".

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Когда вышел первый фильм (а это было в 2018 году), его прям пиарили, типа крутая фантастика с налетом ужасов... Я ж не спец по комиксам, откуда мне знать об этом...

А фильмец оказался очень посредственным, как и 90% продукции от Marvel. Да, немного смешно. Да, далеко не бюджетные съемки. Да, фильм тащит Том Харди. Но сюжет - отстой! Позже, посмотрел и второй фильм. И вот теперь - "Веном: Последний танец" (оригинальное название "Venom: The Last Dance"). Снял этот фильм Келли Марсел. Ой, это же женщина! Тады все понятно...

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В ролях, окромя многострадального Харди, подвизались Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак и другие.

О чем фильм? Какое-то зло (скорее всего из Вар Крафта или подобного)

просыпается и требует найти этого Венома, который образовал с персонажем Харди, некий Кодекс, который этого злодея может освободить. И тогда всему настанет конец...

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Во все концы Вселенной посылаются охотники, которые будут искать этот Кодекс. А тем временем, Эдди (Том Харди) и Веном скрываются от властей США после событий предыдущего фильма. Тут же нам показывают, как на суперсекретной базе, расположенной непосредственно около Зоны 51, идут исследования всяких симбиотов, которых тут накопилось до черта. И один даже, наподобие Венома, нашел хозяина.

Он-то ученых и военных "поставил в известность", что ждет всех, если будет найден Кодекс. И этого нельзя допустить. Необходимо уничтожить либо Эдди, либо Венома. На этом наши военные и сосредотачиваются...

А тем временем охотник

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все же находит Венома, но симбиот вовремя сливает катку...

Это самый слабый фильм из серии. Вот вообще никакущий. И Том Харди тут очень уставший.

И такое впечатление, что он и не играет, а его реально задолбала эта роль. Да, тут пытаются "юморить", но сюжет это не вытягивает.

Почти весь фильм, наша парочка успешно бегает от охотника. И лишь в конце, на упомянутой военной базе, происходит финальный "баттл", когда куча симбиотов не может победить охотников...

Фильм не понравился совершенно. Но об этом я и догадывался. Но тут явно имеются намеки на продолжение, хотя, Харди клялся, что "завязал". Но это ведь пока слова. Да и есть "запасной вариант". Нам напрямую показали, кто может заменить Венома в следующем фильме. Да-да: есть шанс, что в главной роли будет Веномша!

А вы, что подумали?

А теперь переходим к фантастике, которая ни в коем случае не была вдохновлена фильмом "Тихое место". Ведь схожесть сюжета совершенно случайно...

Речь про фильм "Хищные земли" ("Elevation").

Режиссер: Джордж Нолфи. В ролях: Энтони Маки, Морена Баккарин, Мэдди Хассон, Дэнни Бойд мл., Рэйчел Никс, Шона Эрп и другие.

В один прекрасный день, из под земли полезли какие-то чудища и стали вырезать население Земли. Убить их невозможно (по крайней мере, никакое стрелковое оружие их не берет). И все человечество бы вымерло, если бы монстры не могли преодолевать отметку 2500 метров над уровнем моря... И вот, остатки человечества вынуждены прозябать в предгорьях и горах. Главный герой, он же потенциальный Капитан Америка (Энтони Маки), вынужден пуститься в путешествие в ближайший город, чтобы там найти фильтры для своего сына. Иначе, он может умереть (проблема с дыханием).

"Капитан Америка" уже потерял свою жену, но другого выхода просто нет. И он с двумя женщинами (сильными и независимыми)

отправляется в опасное путешествие...

Фильм во многом напоминает франшизу "Тихое место". Но там были слепые, но "ушастые" монстры. Тут же: слепые, но "нюхательные".

Человеков они вычисляют по выделению углекислого газа при дыхании. Насчет самих монстров, нам коротко сообщают во время отдыха наших героев. Они строят всякие предположения, что это и откуда. Хотя, явно же видно, что они имеют неземное происхождение. Ну, ничего нет похожего на эволюцию земных организмов! Одна из попутчиц, Нина (Морена Баккарин), является ученым.

И наряду с синтезирование крепко алкогольных жидкостей, она занимается поиском состава для пробития шкуры этих монстров. И, ближе к концу фильма, она его находит.

Пуля, покрытая кобальтом, не только пробивает шкуру, но и вызывает буквально аннигиляцию монстра! И по найденным ошметкам, она определяет, что это... роботы! То есть, имеется некая завязка на продолжение. Ведь кто-то же послал роботов на Землю, чтобы очистить ее от человеков... Будет ли оно, или не будет, зависит от сборов фильма.

Мне же фильм не особо понравился. Мало экшена. А тот, что есть, не понравился. Не нравятся мне монстры, которых невозможно убить.

А потом обнаруживается простейший способ уничтожения. Этим грешила франшиза "Тихое место". И тут то же самое. Именно, как фантастика фильм слабый.

На "сладкое" будет продолжение легендарного фильма. Это "Гладиатор 2" ("Gladiator II").

Снял его все тот же Ридли Скотт. В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер и другие.

Оригинальный фильм "Гладиатор" вышел в 2000 году. В главной роли тогда снялся Рассел Кроу. Не будет преувеличением сказать, что данный фильм - один из лучших фильмов об эпохе Древнего Рима. Отличный сюжет, сильная драма. И актерский состав не подкачал. Гладиатор (он же бывший римский генерал) Максимус получился очень харизматичным. Именно эта роль вывела Рассела Кроу на вершину голливудского Олимпа. Я, конечно же, этот фильм смотрел. И мне он понравился безоговорочно. И тут - продолжение. Зачем оно?

Фильм сюжетно напрямую связан с первым. Главный герой, Люциус (Пол Мескал), сын того самого Максимуса и Люциллы. Его еще мальчиком отсылают подальше от Рима. И он там растет сиротой. Обосновался он в далекой Нумидии (Северная Африка), где женился на местной девушке.

Но тут, нагрянули орды римских легионеров. Жена погибает во время штурма крепости. А Люциус попадает в плен. Там, он показывает чудеса героизма, когда "закусал до смерти" лысого павиана

(не спрашивайте, как и почему). И его делают гладиатором. Гладиаторами владеет сволочной типок по имени Макрин (Дензел Вашингтон).

И у Макрина свои цели: он хочет попасть в Рим, поближе к "элите". Правят же Римом на этот момент два брата-идиота.

Один - Гет, другой - Каракалла. Исторические, между прочим, личности...

А мать Люция

вышла замуж за того самого генерала Акация (Педро Паскаль), что штурмовал Нумидийский город. И к нему у Люция есть претензия за убитую жену...

Если абстрагироваться от того, что это продолжение легендарного фильма, то он неплох. Хорошие, "дорогие" съемки.

Неплохая подборка актеров. Но, как продолжение, фильм очень и очень слабый. Не тянет Люциус против папы Максимуса!

Да и сюжет в плане внутридворцовых интриг, слабоват. Уж больно легко, простолюдин Макрин достигает своих целей. Буквально, на глазах, становясь советником императоров. Это портит сюжет. Ничего подобного в оригинальном фильме не было.

Да и в плане "экшона" Ридли Скотт пошел на популизм. Как вам гладиатор верхом на носороге?

Если что: носороги, как и бегемоты - самые страшные и опасные животные Африки! Они не обучаемы и совершенно непредсказуемы в своем поведении. Куда хуже всяких львов и леопардов. А приручить их... Ну, удачи...

А уж акулы в Колизее... Я понимаю, когда туда запускали крокодилов. Их можно было отловить и привезти в Рим. А как доставить туда акулу? В Тибре они не водились... Короче, зрелищность местами сильно доминирует над здравым смыслом. Да и концовка фильма более-менее хорошая. Да, мать Люция погибает, но сам он, фактически, становится императором. Ведь по материнской линии он внук самого Марка Аврелия!

Я понимаю, почему этот фильм хотели сделать продюсеры. Бабки! И не те, что в платочках и с семечками. Но как на это пошел Ридли Скотт? Он не понимал, что переплюнуть первый фильм не получится? Или старческий маразм уже?

Так или иначе, фильм можно смотреть. Но вот сравнивать с первым не надо: новинка проигрывает абсолютно во всех аспектах.



