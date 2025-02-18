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Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)

Сегодня я буду рассматривать фильмографию англо-американского актера Джерарда Батлера, который больше тяготеет к фильмам в стиле "action".
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Джерард Джеймс Батлер родился в Шотландии в 1969 году.

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После окончания университета, его "помотало" по нескольким профессиям, пока не "прибило" к театру. Откуда он получает "путевку" в кино. Было это в 1997 году…

То есть изначально, никаким актером он не собирался становиться. Но тем не менее им стал. В самом Голливуде.

И сегодня я буду рассказывать о лучших фильмах с его участием. Только о тех фильмах, которые смотрел сам. И это мое сугубо личное субъективное мнение…

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Начнем от худшего (но еще смотрибельного) фильма к лучшему.

2106 год – "Боги Египта" ("Gods of Egypt").

Подробно об этом фильме я уже рассказывал. Это очень вольное переложение египетской мифологии на язык современного Голливуда со всеми вытекающими. Батлер тут сыграл роль главного поганца, бога Сета. Который "перетряхивает" мир на свой лад. И это совершенно не нравится людям и богу Гору.

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Фильм слабенький по сюжету и переполнен компьютерной графикой, которая часто режет глаза. Фильм больше похож на типичный марвеловский боевичок,

но один раз посмотреть можно.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни" ("Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life") – 2003 год.

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Фильм про известную своими треугольными формами расхитительницу гробниц. Джерард Батлер тут играет "типа компаньена и немного бывшего бойфренда" той самой Лары. Отношения между ними весьма натянутые и не понятно, что на самом деле было в прошлом.

Фильм хороший. Но вот линия Батлера прописана плохо. Уж концовка точно. Его просто совершенно безжалостно убивает сама Крофт, ибо нет других вариантов. Выглядело это весьма спорно. Но фильм мне в свое время понравился: Ангелина Ивановна справилась с ролью, на мой взгляд отлично (не то, что та, новая…)

"Власть огня" ("Reign of Fire") – 2002 год.

Этот фантастическо-фэнтезийный фильм я поставил так низко из-за того, что роль Джерарда Батлера тут второстепенная и не особо важная.

Но это никоим образом не умаляет достоинств самого фильма, где огнедышащие драконы захватили мир. И "навешать им лещей" смогли лишь Кристиан Бэйл в компании с Мэттью Макконахи. Персонаж же Батлера примерно к середине фильма немного прожарился…

Не всегда Джерард Батлер играл крутого чувака, разрешающего все проблемы кулаком или пистолетом. Есть и фильмы другого плана. Одним из таких является "Охотник с Уолл-стрит" ("A Family Man"), вышедший на экраны в 2016 году. Батлер играет роль "охотника за головами".

Так называют тех, кто подбирает персонал для компаний. Естественно, имея с этого небольшую "копеечку". Это довольно жесткий и даже жестокий бизнес, что и наглядно в фильме показано. И дело не только в том, что его персонаж вынужден уделять практически все время работе. Методы его работы весьма специфичные, даже иногда безобразные. Но такова жизнь. И в такой момент, он сталкивается с серьезной семейной проблемой: сильно заболел его сын. Батлер вынужден выбирать между работой и семьей.

Что выбрать? Как поступить? Это неплохой драматический фильм, но с хорошим концом. Посмотреть можно.

Переходим к трилогии о "падении чего-то там".

В 2013 году вышел фильм "Падение Олимпа" ("Olympus Has Fallen").

Через два года – "Падение Лондона" ("London Has Fallen").

Третий фильм вышел в 2019 году: "Падение Ангела" ("Angel Has Fallen").

Во всех трех фильмах Батлер играл агента секретной службы, которая охраняет президента США. В первом случае небольшой "трах-тарарах" устроили плохие дядьки из Северной Кореи. Во втором – глав нескольких государств ликвидировали арабские террористы. А в третьем, некие нехорошие личности решили опять укокошить президента, все свалив на персонажа Джерарда Батлера.

Это неплохие высокобюджетные боевики. Но с очень спорными сюжетами. После просмотра фильмов понимаешь, что секретным службам США не стоит доверять даже охрану сельского туалета. Ну, полный провал их работы! Выглядит все это не естественно, надуманно. Но такие фильмы надо смотреть, отключив здравый смысл. Батлер в роли стреляющего, режущего и ломающего шеи, выглядит весьма убедительно.

"Геошторм" ("Geostorm") – 2017 год.

Это фантастический фильм. На Земле стали происходить массовые стихийные бедствия. Было принято решение о создании зондов на орбите планеты, которые регулируют погоду. Все это было объединено в единую сеть под управлением орбитальной станции "Голландец". И вот ее создал персонаж Батлера. Теперь на Земле можно регулировать погоду и вроде все хорошо…

Но перед передачей системы в ведение ООН, стали происходить странные сбои в этой системе. Сначала спутник заморозил деревеньку в Афганистане. Потом вызвал в Азии сильный нагрев со взрывом газопровода. Персонаж Батлера снова оправляется на станцию, чтобы понять причину происходящего.

Это неплохой фантастический фильм с сильной примесью "апокалипсисных" фильмов. Не лучший, но посмотреть можно.

"Крушение" (оригинальное название "Plane") – фильм 2022 года.

Персонаж Джерарда Батлера пилот. И он выполняет полет в Рождество. Погода привносит в полет смертельную опасность – в самолет ударила молния и он лишился авионики. Кое-как посадив самолет на дороге, пассажиры и пилоты понимают, что это только начала их проблем. Дело в том, что остров кишит бандитами и террористами. И теперь они желанная добыча в качестве заложников.

Фильм довольно динамичный. Мне понравилось то, что Батлер не тянет тут одеяло активности лишь на себя. Да, он стреляет, но совсем немного. Львиную долю в отстреле врагов выполнили наемники из спасательной бригады, что выглядит более достоверно.

Фильм не шедевр, но пойдет под настроение.

Переходим к пятерке лучших фильмов.

На пятое место я поставил фильм "300 спартанцев".

Если фильм не видели, то уж мемы из него должны знать. Это и нарисованная мускулатура и бессмертное "Это - Спарта!".

Батлер тут играет царя Леонида, который противостоит огромной армии персов. Фильм очень стильный, ведь снимал его Зак Снайдер. А делать стильные фильмы он умеет.

На четвертом месте "Законопослушный гражданин" ("Law Abiding Citizen").

Тут роль человека, который пострадал. И от убийцы. И от правосудия. И он не намерен следовать букве закона. И даже правило "зуб за зуб" его не устраивает! За зуб он готов оторвать всю голову обидчика.

Фильм очень интересный. Он затягивает сюжетом. Тут много изначально непонятного, но все вскрывается к концу. Персонажа Батлера по-человечески жалко, но он явно "перегнул палку" в поисках справедливости.

Третье место: "Беглец" (оригинальное название "Kandahar"), вышедший в 2022 году. Батлер играет агента спецслужб, которые устраивают катастрофу на атомной станции в Иране.

Теперь спецслужба Ирана ищет его.

Вдобавок к ним, "проклятого американца" ищут все террористические организации. И персонажу Батлера нужно пробраться в Афганистан, откуда его вывезут в безопасное место. Это очень достойный боевик. Причем, тут, как бы ненавязчиво показывают "откуда ноги растут" многих террористических организаций. Ведь к созданию некоторых в свое время приложили руку сами спецслужбы США…

Второе место: "Рок-н-рольщик" ("RocknRolla"), 2008 год.

У Батлера одна из главных ролей. Он играет такого "типа гангстера" по кличке "Раз-Два".

Снял сей шедевр Гай Ричи. И это еще тот Гай Ричи, которого мы и любили. Описывать сюжеты его первых фильмов практически невозможно. Там куча сюжетных линий, которые плавно переплетаются и объединяются в финале. Типичный криминальный фильм от мастера. Очень хороший и крайне несерьезный. Смотреть обязательно.

Но на первом месте будет фильм 2018 года – "Охота на воров" ("Den of Thieves").

Это криминальный детектив. И Батлер играет руководителя группы, которая пытается отловить одну излишне "борзую" группу грабителей. Которые совершают очень дерзкие ограбления, что наводит на мысль, что за спинами воров стоит человек с недюжим интеллектом. Персонаж Батлера вовсе не однозначно положительный. Этим он и привлекает. Далеко не всегда его команда действует по букве закона. Скорее, иногда придерживается "буквы". Но иначе поймать грабителей не получается.

Фильм еще хорош и тем, что личность планировщика всех ограблений мы узнаем в самом конце. Причем, этот "фраер" ускользает от правосудия. И на это имеется причина: уже вышло продолжение данного фильма и лично я жду момента его посмотреть.

Вот о таких работах Джерарда Батлера я хотел рассказать.


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боги египта беглец геошторм падение ангела падение лондона падение олимпа
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