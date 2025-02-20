Данный вентилятор

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я давно хотел "пощупать", но все руки не доходили. А тут, после приобретения кулера данной компании, идея возникла снова. Вентилятор модели PCColer F5 R120 BK стоит на кулерах серии RZ, которая является, как бы топовой линейкой. Но и в рознице такие вентиляторы продаются тоже. Подогревал интерес тот факт, что на торговой площадке "Диких фиолетовых ягод" такая модель стоит на 15% дешевле, нежели, чем на Озоне. При том, что сам продавец, один и тот же (компания "Getsy"). Довольно странно...

И для меня это был первый опыт покупки на данной торговой площадке вообще.

Вентилятор приехал хорошо упакованным. Сама коробка довольно большая, в фирменных цветах компании,

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и выглядит куда "премиальнее", чем от конкурентов На коробки от Арктика и Термалрайта без слез не глянешь...

Спереди изображен сам вентилятор и передняя сторона сделана в виде книжки.

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С обратной стороны указаны характеристики вентилятора, тут все типично.

Внутри, находится коробочка из пластика,

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где лежит вентилятор, в пакетике винты и некий "реобас". Это не совсем та "приблуда", которая регулирует напряжение.

Имеется три позиции, но крайние (L и H) задают минимальные и максимальные обороты.

Среднее же положение позволяет регулировать обороты по pwm.

Сам провод очень короткий, это стоит учитывать:

Технические характеристики.

Номер модели. F5R120 BK

EAN 6940526107033

P/N F5R120-BKNT1-GL

Размер вентилятора 120×120×25мм

Цвет Черный

Масса нетто 204 г

Тип подшипника вентилятора Подшипник FDB

Скорость вращения вентилятора L: 1800±10% об/мин

M: 500~2000±10% об/мин

H: 2200±10% об/мин

Воздушный поток вентилятора L: 68,64 м³/мин

M: 78,10 м³/мин

H: 86,73 м³/мин

Статическое давление вентилятора L: 2,1 мм водного столба

M: 2,6 мм водного столба

H: 3,2 мм водного столба

Шум вентилятора L: 28 дБA

M: 30 дБA

H: 32 дБA

Разъем вентилятора 4-Контактный ШИМ

Номинальное напряжение вентилятора 12 В постоянного тока

Номинальный ток вентилятора 0,23А

Номинальная мощность вентилятора 2,76 Вт

Вентилятор выполнен в современном стиле, когда корпус полностью закрыт с боковых сторон.

Мне такой дизайнерский подход нравится. Но стоит учитывать, что такие вентиляторы нельзя закрепить за внутренние "ушки", ведь их просто нет... Есть и прорезиненные вставки для гашения вибраций. В руке он ощущается довольно тяжелым (вот весов под такие дела нет)

Лопастей у вентилятора 9 и они имеют угол наклона в 39 градусов, если верить самой компании.

Также стоит отметить тот факт, что центральная часть очень крупная. У той же модели Arctic P12 она намного меньше. Не знаю, с чем такой момент связан, но "рабочая область" стала меньше. Зато в компании заявили аж 60 тысяч часов работы! Ну... Может и так...

Перед тем, как поставить вентилятор на "тестовое место", я проверил его на работоспособность. Минимальные обороты - около 550 rpm, максимальные - 2060 rpm. Относительно бесшумный диапазон - до 1100 rpm. Вибраций нет.

Сравнивать данный вентилятор я буду с моделью Zalman ZM-AF120 Black на кулере PCCooler RT500 Digital ARGB BK.

Процессор i5-8400, корпус Lian Li Lancool 205 закрыт. Температура в комнате 30 градусов. Да, процессор не совсем подходит под тесты, но пусть так. Тестировать я буду в программе PowerMax с алгоритмом AVX, который можно рассматривать, как "легкий Linx". Долго стресс-тест проводить не буду (условно 3 минуты): материнская плата очень "слаба на питальник" и нет желания его греть.

Zalman ZM-AF120 Black:

PCColer F5 R120 BK:

При примерно равных оборотах (точно настроить в биосе не получается) вентиляторы равны. Сдается мне, что на максимальных оборотах, вентилятор от PCCooler окажется чуть лучше.

Вообще, у меня есть идея сравнить все свои вентиляторы на другом процессоре. Но пока нет особого желания (хотя испытуемых хватает).

Но вот замер шума я сделал:

Не стоит воспринимать данные цифры, как абсолютные значения. Показатель зависит от модели вашего смартфона и самой программы. Откалибровать можно, но негде...

Вывод.

Данный вентилятор за разумную цену весьма неплох. Выглядит отлично, в моих рабочих сценариях он тихий (впрочем, как и другие). Говорить про качество я не буду: для этого стоит купить не один экземпляр, а несколько. И тогда уже можно делать какие-то выводы.