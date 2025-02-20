Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
Данный вентилятор
реклама
я давно хотел "пощупать", но все руки не доходили. А тут, после приобретения кулера данной компании, идея возникла снова. Вентилятор модели PCColer F5 R120 BK стоит на кулерах серии RZ, которая является, как бы топовой линейкой. Но и в рознице такие вентиляторы продаются тоже. Подогревал интерес тот факт, что на торговой площадке "Диких фиолетовых ягод" такая модель стоит на 15% дешевле, нежели, чем на Озоне. При том, что сам продавец, один и тот же (компания "Getsy"). Довольно странно...
И для меня это был первый опыт покупки на данной торговой площадке вообще.
Вентилятор приехал хорошо упакованным. Сама коробка довольно большая, в фирменных цветах компании,
реклама
и выглядит куда "премиальнее", чем от конкурентов На коробки от Арктика и Термалрайта без слез не глянешь...
Спереди изображен сам вентилятор и передняя сторона сделана в виде книжки.
реклама
С обратной стороны указаны характеристики вентилятора, тут все типично.
Внутри, находится коробочка из пластика,
реклама
где лежит вентилятор, в пакетике винты и некий "реобас". Это не совсем та "приблуда", которая регулирует напряжение.
Имеется три позиции, но крайние (L и H) задают минимальные и максимальные обороты.
Среднее же положение позволяет регулировать обороты по pwm.
Сам провод очень короткий, это стоит учитывать:
Технические характеристики.
Номер модели. F5R120 BK
EAN 6940526107033
P/N F5R120-BKNT1-GL
Размер вентилятора 120×120×25мм
Цвет Черный
Масса нетто 204 г
Тип подшипника вентилятора Подшипник FDB
Скорость вращения вентилятора L: 1800±10% об/мин
M: 500~2000±10% об/мин
H: 2200±10% об/мин
Воздушный поток вентилятора L: 68,64 м³/мин
M: 78,10 м³/мин
H: 86,73 м³/мин
Статическое давление вентилятора L: 2,1 мм водного столба
M: 2,6 мм водного столба
H: 3,2 мм водного столба
Шум вентилятора L: 28 дБA
M: 30 дБA
H: 32 дБA
Разъем вентилятора 4-Контактный ШИМ
Номинальное напряжение вентилятора 12 В постоянного тока
Номинальный ток вентилятора 0,23А
Номинальная мощность вентилятора 2,76 Вт
Вентилятор выполнен в современном стиле, когда корпус полностью закрыт с боковых сторон.
Мне такой дизайнерский подход нравится. Но стоит учитывать, что такие вентиляторы нельзя закрепить за внутренние "ушки", ведь их просто нет... Есть и прорезиненные вставки для гашения вибраций. В руке он ощущается довольно тяжелым (вот весов под такие дела нет)
Лопастей у вентилятора 9 и они имеют угол наклона в 39 градусов, если верить самой компании.
Также стоит отметить тот факт, что центральная часть очень крупная. У той же модели Arctic P12 она намного меньше. Не знаю, с чем такой момент связан, но "рабочая область" стала меньше. Зато в компании заявили аж 60 тысяч часов работы! Ну... Может и так...
Перед тем, как поставить вентилятор на "тестовое место", я проверил его на работоспособность. Минимальные обороты - около 550 rpm, максимальные - 2060 rpm. Относительно бесшумный диапазон - до 1100 rpm. Вибраций нет.
Сравнивать данный вентилятор я буду с моделью Zalman ZM-AF120 Black на кулере PCCooler RT500 Digital ARGB BK.
Процессор i5-8400, корпус Lian Li Lancool 205 закрыт. Температура в комнате 30 градусов. Да, процессор не совсем подходит под тесты, но пусть так. Тестировать я буду в программе PowerMax с алгоритмом AVX, который можно рассматривать, как "легкий Linx". Долго стресс-тест проводить не буду (условно 3 минуты): материнская плата очень "слаба на питальник" и нет желания его греть.
Zalman ZM-AF120 Black:
PCColer F5 R120 BK:
При примерно равных оборотах (точно настроить в биосе не получается) вентиляторы равны. Сдается мне, что на максимальных оборотах, вентилятор от PCCooler окажется чуть лучше.
Вообще, у меня есть идея сравнить все свои вентиляторы на другом процессоре. Но пока нет особого желания (хотя испытуемых хватает).
Но вот замер шума я сделал:
Не стоит воспринимать данные цифры, как абсолютные значения. Показатель зависит от модели вашего смартфона и самой программы. Откалибровать можно, но негде...
Вывод.
Данный вентилятор за разумную цену весьма неплох. Выглядит отлично, в моих рабочих сценариях он тихий (впрочем, как и другие). Говорить про качество я не буду: для этого стоит купить не один экземпляр, а несколько. И тогда уже можно делать какие-то выводы.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила