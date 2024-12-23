Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Ужасающий 3", "Ручная кладь", "Миссия: Красный": краткий обзор фильмов

А сегодня я расскажу о фильмах, в которых, в разной степени, имеется "Дух Рождества". Несмотря даже на то, что фильм вообще не про это...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Сегодня я буду рассказывать о трех фильмах, которые, так или иначе, связаны с Рождеством, пусть и формально.

Если честно, то статью можно было назвать и так: "Фильмы на "троечку", которые можно, но не особо нужно смотреть"...

реклама



Итак, начинаем. Первым пойдет фильм, которому я ставлю "три с большим минусом", прям вот так. Вообще-то, я бы поставил фильму твердую "двойку", но немного докинул за хорошую "расчлененку"...

Да, речь пойдет о фильме "Ужасающий 3" ("Terrifier 3"),

реклама



который снял Дэмиен Леоне. В ролях снялись: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Антонелла Роуз, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс и другие.

Фильм является прямым продолжением второй части. Между событиями прошло пять лет... Сиена

и Джонотан

реклама



более-менее оправились от ужаса, который с ними произошел. Причем, Сиена лечилась все это время в клинике. И вот ее выписывают прямо перед Рождеством и она переезжает к своим родственникам. Но кошмарные видения все ее не покидают. А тут еще и тот самый клоун Арт с подружкой "просыпаются" и начинают очередную бестолковую резню...

Что сказать про фильм... Он очень посредственный. Вообще, история клоуна Арта меня с самого начала не вдохновила. Это просто какой-то позор, если вспомнить куда более харизматичных убийц типа Крюгера, Вурхиза или Майерса. И опять не понятно было: что он такое? Во второй части тайну немного приоткрыли, но понятнее не стало. Более того, фильм наступил на те же грабли, что и более старые франшизы. Другое дело, что произошло это уже во второй части. Ну, не зашла мне тема с "воительницей". В третьей же части напустили еще больше тумана. Ведь компанию клоуну составила и Виктория Хейз,

реклама



в которую вселился какой-то демон.

Именно ее и нужно ликвидировать в первую очередь...

Естественно, что из предыдущей части осталось всего два персонажа: сама Сиена и ее брат Джонотан. А нужно новое "мясо". В его качестве выступит новая родня. Ну и типично бестолковые студенты и прочая массовка. А, так как события происходят в канун Рождества, то клоун Арт будет еще и косплеить Санта Клауса. 

Сюжет бестолков до ужаса. Лишь та самая "расчлененка" заставляет вспомнить о фильмах из 90-х.

Но с лучшим качеством съемок. Не знаю, есть ли у франшизы поклонники, но смотреть данный фильм ужасов можно лишь тогда, когда совсем уж плохо с "репертуаром".

"Три с минусом" (но маленьким), получает фильм "Ручная кладь" (оригинальное название "Carry-On").

Режиссер: Жауме Кольет-Серра. В ролях: Тэрон Эджертон, Джейсон Бейтман, София Карсон, Даниэль Дедуайлер, Тео Росси и другие. Фильм снят для стриминговой платформы Netflix, поэтому особых "чудес" ждать не стоит. Это такой микс из детектива, триллера и боевика. В главной роли у нас Итан Копек (Тэрон Эджертон),

работающий в службе безопасности аэропорта в самый канун Рождества. Тут же работает и его подружка. Народа в такой период очень много и постоянная запарка. А тут еще и появляется некая проблема с потенциальными террористами, которые шантажируют Итана и хотят беспроблемно провезти через досмотр некий чемодан...

Уже с самого начала те, кто хоть немного смотрят новости, понимают, о чем будет идти речь. Кодовое слово "Новичок" не должно вас обмануть... Это именно то, о чем вы подумали. Я честно предполагал, что меня ждет некий напряженный детективный триллер. Но не вышло: уже в первой половине фильма, наш Итан вычисляет того, кто с ним постоянно говорит по переданному наушнику. И большая часть интриги исчезает. Мы знаем, что будут провозить и кто за этим стоит. Это главная проблема фильма: слишком рано интрига раскрыта. Следующая претензия - к болтовне "террориста" с Итаном.

 Он постоянно с ним болтает. Это довольно странно и абсурдно для человека, который собирается убить всех пассажиров самолета. Странным выглядит и организация самого процесса провоза "Новичка", словно за этим стоят сами спецслужбы.

Но ближе к концу мы выясняем, кто заказчик планируемого преступления. И да: тут нет "плохих русских" (за исключением двух бандитов-торгашей), все происходящее не имеет отношения к России и ее спецслужбам, чисто внутренние политические разборки властной элиты.

Я рассчитывал, что получится крепкий детектив. Но нет, не вышло. И даже, как боевик, фильм не очень хорош. Все же нужно было немного больше поработать над сценарием. Актеров подобрали, по большей части, хорошо. Разве, что Джейсон Бейтман на роль главгада не особо подходит. Ну, не тянет он на злодея, способного убить сотни человек. И еще просто выбешивала подружка главного героя в исполнении Софии Карсон.

Такая надменная со сволочным менторским голосом (а это косяк русской озвучки).

В целом вышел довольно посредственный фильм.

Вот какому фильму я могу поставить твердую "тройку", так это картине "Миссия: Красный" ("Red One").

Режиссером этого фильма, снятому для платформы Amazon Prime Video, стал Джейк Кэздан. В ролях снялось много известных актеров: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипкаи другие. И трейлер фильма давал большие надежды. Но...

Суть фильма. Санта (Дж.К. Симмонс) существует.

Он целый год ведет со своей командой интенсивную подготовку, чтобы на Рождество развести подарки людям. Его индустрия огромная, логистика отменная. За охрану Санты отвечает агент E.L.F. Каллум Дрифт (Дуэйн Джонсон).

 Глава всей службы безопасности - Люси Лью. 

И вот некий хакер на "вольных хлебах", Джек (Крис Эванс),

отслеживает путь Санты по показателям сейсмических датчиков. Причем, он сам и понятия не имеет, что он отслеживает и на кого работает. За всем этим стоит злая ведьма Грила,

которая и похищает Санту, чтобы с помощью его силы наказать всех тех, кто был плохим в течение года. Как вы понимаете, это почти все население Земли... И вот теперь бывший Капитан Америка и Черный Адам должны спасти Санту из лап ведьмы...

По идее, должна была получится неплохая рождественская комедия. Но не получилось. Первую треть фильм полностью копирует среднестатический детективный боевик, где фигурируют похитители, спецслужбы и прочее. Разве что, в антураже Рождества. И только ближе к середине, режиссер вспоминает о том, что фильм типа праздничный... И вот тут и появляется уже больше рождественских признаков. Тут вам и Крампус,

и киллеры-снеговики...

Да и сама Грила обозначает свои цели.

Если честно, то я так и не понял, для какой категории зрителей предназначен данный фильм. Для самых маленьких? Нет. Для них тут слишком серьезно и уж точно редкий юмор дети не поймут. Для более взрослой аудитории? Не факт, ведь сам сюжет как-бы "детский". Взрослым? Не смешно, местами затянуто. Это как-бы "семейный фильм".

Но он вряд ли сильно понравится среднестатической семье. Не вышло, бывает...

И вот я не могу рекомендовать такие фильмы для просмотра в праздничные дни. Уж лучше пересмотреть "классические" фильмы, которые точно вас не разочаруют.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ужасающий 3 миссия: красный ручная кладь
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
40
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
24
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
37
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
3
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
13
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
8
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
15
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
Двухместный Су-30СМ2 из-за особенностей фюзеляжа уступает в скорости Су-35С
6
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Президент Панамы исключил возвращение Панамского канала США по требованию Трампа
2
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Micron начнет массовое производство памяти HBM4 в 2026 году
+
Представлен сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель JinDou400
1
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
2
Metacritic назвал топ-20 сериалов 2024 года
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
2

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
16
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
24
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
31
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
27
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
3
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
22
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
31
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
22
Обзор внешнего SSD-накопителя Silicon Power PX10
+
Авария беспилотного болида на трассе в Судзуке не позволила искусственному интеллекту обогнать Квята
+

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
21:58
Какие отношения? Она же лесбиянка. Будет разрываться между разбойницей и королем эльфов?
В четвёртом «Ведьмаке» Цири ждут глубоко проработанные и важные для повествования романтические отношения
corsi
21:57
Повторю вопрос - почему изначально система собираль с TR?
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
corsi
21:56
Болезный, вы читать умеете? Вопрос был - для чего TR, а не AM4, к примеру, а вы тут высер накатали.
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Сергей Анатолич
21:55
И они хотят реально этот биткоин какой о международной валютой сделать как доллар или евро. Он скачет как кенгуру! То за 3 месяца чуть ли на 50% поднялся, а теперь за 5 дней на 13% просел.
Курс Bitcoin упал ниже отметки в 93 000 долларов, потеряв более 13% своей стоимости
летчик в черном ЗШ
21:35
Статья смахивает на бред. Движок ещё не летал (и неизвестно, полетит ли), но уже достиг скорости 4М.
Представлен сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель JinDou400
RangerXP
21:32
Рядовая Radeon RX 7900 XTX 17К набирает в 3DMark Port Royal - недавно тестил.
AMD Radeon RX 9070 XT превзошла RTX 4070 Ti и RX 7900 XT в тесте трассировки лучей Port Royal
Зю
21:26
Даже в 45 году 70% Берлина поддерживали Гитлера и верили в перемогу. Всё по лекалам секты.
Восстановление ядерного статуса Украины поддерживает большинство ее граждан
Игорь Гурьянов
21:20
Верно, но на 1920х есть какте то недочеты так как игры некоторые фризят и это скорее всего изза двух разных блококов CPU, у меня есть 1920х и 3900(без Х) по пооизводительности оба легко осилтвают 5700...
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Вадим Осипов
21:18
Хочу тоже тредрипер, только новый (ам5 мозги делает с 4 планками), но цена и скорость устаревания останавливает конечно
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Саша Коротыш
21:18
Вообще то на картинке даже полуслепой увидит пулемёт. НЕТ там гранатомёта!! Афтар - фейкомёт.
Российский робот "Курьер" беспрепятственно преодолел минные поля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем