Сегодня я буду рассказывать о трех фильмах, которые, так или иначе, связаны с Рождеством, пусть и формально.

Если честно, то статью можно было назвать и так: "Фильмы на "троечку", которые можно, но не особо нужно смотреть"...

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Итак, начинаем. Первым пойдет фильм, которому я ставлю "три с большим минусом", прям вот так. Вообще-то, я бы поставил фильму твердую "двойку", но немного докинул за хорошую "расчлененку"...

Да, речь пойдет о фильме "Ужасающий 3" ("Terrifier 3"),

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который снял Дэмиен Леоне. В ролях снялись: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Антонелла Роуз, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс и другие.

Фильм является прямым продолжением второй части. Между событиями прошло пять лет... Сиена

и Джонотан

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более-менее оправились от ужаса, который с ними произошел. Причем, Сиена лечилась все это время в клинике. И вот ее выписывают прямо перед Рождеством и она переезжает к своим родственникам. Но кошмарные видения все ее не покидают. А тут еще и тот самый клоун Арт с подружкой "просыпаются" и начинают очередную бестолковую резню...

Что сказать про фильм... Он очень посредственный. Вообще, история клоуна Арта меня с самого начала не вдохновила. Это просто какой-то позор, если вспомнить куда более харизматичных убийц типа Крюгера, Вурхиза или Майерса. И опять не понятно было: что он такое? Во второй части тайну немного приоткрыли, но понятнее не стало. Более того, фильм наступил на те же грабли, что и более старые франшизы. Другое дело, что произошло это уже во второй части. Ну, не зашла мне тема с "воительницей". В третьей же части напустили еще больше тумана. Ведь компанию клоуну составила и Виктория Хейз,

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в которую вселился какой-то демон.

Именно ее и нужно ликвидировать в первую очередь...

Естественно, что из предыдущей части осталось всего два персонажа: сама Сиена и ее брат Джонотан. А нужно новое "мясо". В его качестве выступит новая родня. Ну и типично бестолковые студенты и прочая массовка. А, так как события происходят в канун Рождества, то клоун Арт будет еще и косплеить Санта Клауса.

Сюжет бестолков до ужаса. Лишь та самая "расчлененка" заставляет вспомнить о фильмах из 90-х.

Но с лучшим качеством съемок. Не знаю, есть ли у франшизы поклонники, но смотреть данный фильм ужасов можно лишь тогда, когда совсем уж плохо с "репертуаром".

"Три с минусом" (но маленьким), получает фильм "Ручная кладь" (оригинальное название "Carry-On").

Режиссер: Жауме Кольет-Серра. В ролях: Тэрон Эджертон, Джейсон Бейтман, София Карсон, Даниэль Дедуайлер, Тео Росси и другие. Фильм снят для стриминговой платформы Netflix, поэтому особых "чудес" ждать не стоит. Это такой микс из детектива, триллера и боевика. В главной роли у нас Итан Копек (Тэрон Эджертон),

работающий в службе безопасности аэропорта в самый канун Рождества. Тут же работает и его подружка. Народа в такой период очень много и постоянная запарка. А тут еще и появляется некая проблема с потенциальными террористами, которые шантажируют Итана и хотят беспроблемно провезти через досмотр некий чемодан...

Уже с самого начала те, кто хоть немного смотрят новости, понимают, о чем будет идти речь. Кодовое слово "Новичок" не должно вас обмануть... Это именно то, о чем вы подумали. Я честно предполагал, что меня ждет некий напряженный детективный триллер. Но не вышло: уже в первой половине фильма, наш Итан вычисляет того, кто с ним постоянно говорит по переданному наушнику. И большая часть интриги исчезает. Мы знаем, что будут провозить и кто за этим стоит. Это главная проблема фильма: слишком рано интрига раскрыта. Следующая претензия - к болтовне "террориста" с Итаном.

Он постоянно с ним болтает. Это довольно странно и абсурдно для человека, который собирается убить всех пассажиров самолета. Странным выглядит и организация самого процесса провоза "Новичка", словно за этим стоят сами спецслужбы.

Но ближе к концу мы выясняем, кто заказчик планируемого преступления. И да: тут нет "плохих русских" (за исключением двух бандитов-торгашей), все происходящее не имеет отношения к России и ее спецслужбам, чисто внутренние политические разборки властной элиты.

Я рассчитывал, что получится крепкий детектив. Но нет, не вышло. И даже, как боевик, фильм не очень хорош. Все же нужно было немного больше поработать над сценарием. Актеров подобрали, по большей части, хорошо. Разве, что Джейсон Бейтман на роль главгада не особо подходит. Ну, не тянет он на злодея, способного убить сотни человек. И еще просто выбешивала подружка главного героя в исполнении Софии Карсон.

Такая надменная со сволочным менторским голосом (а это косяк русской озвучки).

В целом вышел довольно посредственный фильм.

Вот какому фильму я могу поставить твердую "тройку", так это картине "Миссия: Красный" ("Red One").

Режиссером этого фильма, снятому для платформы Amazon Prime Video, стал Джейк Кэздан. В ролях снялось много известных актеров: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипкаи другие. И трейлер фильма давал большие надежды. Но...

Суть фильма. Санта (Дж.К. Симмонс) существует.

Он целый год ведет со своей командой интенсивную подготовку, чтобы на Рождество развести подарки людям. Его индустрия огромная, логистика отменная. За охрану Санты отвечает агент E.L.F. Каллум Дрифт (Дуэйн Джонсон).

Глава всей службы безопасности - Люси Лью.

И вот некий хакер на "вольных хлебах", Джек (Крис Эванс),

отслеживает путь Санты по показателям сейсмических датчиков. Причем, он сам и понятия не имеет, что он отслеживает и на кого работает. За всем этим стоит злая ведьма Грила,

которая и похищает Санту, чтобы с помощью его силы наказать всех тех, кто был плохим в течение года. Как вы понимаете, это почти все население Земли... И вот теперь бывший Капитан Америка и Черный Адам должны спасти Санту из лап ведьмы...

По идее, должна была получится неплохая рождественская комедия. Но не получилось. Первую треть фильм полностью копирует среднестатический детективный боевик, где фигурируют похитители, спецслужбы и прочее. Разве что, в антураже Рождества. И только ближе к середине, режиссер вспоминает о том, что фильм типа праздничный... И вот тут и появляется уже больше рождественских признаков. Тут вам и Крампус,

и киллеры-снеговики...

Да и сама Грила обозначает свои цели.

Если честно, то я так и не понял, для какой категории зрителей предназначен данный фильм. Для самых маленьких? Нет. Для них тут слишком серьезно и уж точно редкий юмор дети не поймут. Для более взрослой аудитории? Не факт, ведь сам сюжет как-бы "детский". Взрослым? Не смешно, местами затянуто. Это как-бы "семейный фильм".

Но он вряд ли сильно понравится среднестатической семье. Не вышло, бывает...

И вот я не могу рекомендовать такие фильмы для просмотра в праздничные дни. Уж лучше пересмотреть "классические" фильмы, которые точно вас не разочаруют.