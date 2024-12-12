Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
Для установки операционной системы был приобретен ССД накопитель Smartbuy Revival 3 форм-фактора 2,5'' объемом 240 Гб.
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Покупался он на торговой площадке Озон непосредственно у самой компании. Весь товар данной компании (а это огромный список комплектующих и периферии для ПК) производят в Китае и на Тайване (и это не новость).
Почему именно ССД накопитель этой фирмы? Просто на тот момент это был самый дешевый накопитель от более-менее известной компании (да, да, все знаю и понимаю), да и продавец играет роль. Не особо доверяю "новорегам" от полугода работы, у которых несколько аналогичных товаров от разных компаний, но в единственном экземпляре.
На момент заказа он стоит 1680 рублей, что не самая низкая цена (а цены на ССД по-тихому, но растут). Кроме того, для этой модели на сайте указывали тип чипов памяти - TLC, хотя уже довольно много в продаже вариантов накопителей с памятью QLC...
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Характеристики накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB с сайта:
Название модели Revival 3
Время наработки на отказ, ч 1500000
Гарантийный срок 36 месяцев
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Емкость 240 ГБ
Интерфейс SATA3 6.0 Гбит/с
Комплектация SSD диск - 1шт.
Контроллер Maxiotek
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Макс. скорость записи, Мб/с 470
Макс. скорость чтения, Мб/с 550
Ресурс записи (TBW) 120 ТБ
Срок службы (лет) 10
Тип накопителя SSD внутренний
Тип флеш-памяти TLC 3D NAND
Назначение Для настольного компьютера;Для ноутбука
Размеры, мм 100x70x7
Форм-фактор 2.5"
Цвет товара черный
Материал изготовления Пластик/металл
Материал корпуса ABS пластик
Материал упаковки Картон/пластик
Итак, сама упаковка из не особо плотного картона, белого цвета.
Заклеена фирменным скотчем. На лицевой стороне изображен сам накопитель, а на обратной, его краткие характеристики.
В окошко виден сам ССД накопитель. Внутри, в пластиковом блистере, лежит накопитель. Более ничего в комплект не входит.
Корпус черный, из простенького пластика. На лицевой стороне наклейка с указанием модели и объема,
на обратной - только штрих код.
Вскрыть не получится: имеется гарантийная наклейка.
Ну, ССД и ССД, ничего обычного. В таком бюджете дизайнерскими изысками не блещут.
Приступаем к небольшому тестированию.
Компьютер с ним сразу запустился, но диск в системе не определяется. Хотя в разделе Управление дисками он есть. Нужно было его отключить и заново инициировать. Процесс не представляет трудностей. Теперь - тесты.
Утилита CrystalDiskInfo выдает по накопителю такую информацию:
Пробег - 0, не бит, не крашен... Число включений - 5.
Начинаем тесты.
Первой прогоним бенчмарк программы CrystalDiskMark:
Заявленные характеристики почти подтверждаются. В этом же тесте видно, что датчик температуры тут имеется и не особо врет. Хотя, для такого объема и типа накопителя, данная информация не особо важна. Греться тут нечему.
Теперь программа AJA System Test:
Бенчмарк утилиты SSD Z:
AS SSD Benchmark:
Все показатели вполне типичны для бюджетных моделей.
"Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)"
"Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD"
Тест на реальное копирование показал в начале скорость около 380-360 Мб/с.
Но затем, она проседает, что, опять же, типично для бюджетных "безбуферников".
Утилита VLO Вадима Очкина (в моем случае) определила "кишочки" следующим образом:
Программа считает, что там распаян заявленный Maxiotek MAS 1102 и память SDUNEIAMA 11 от Sandisk. Бюджетный контроллер, что и следовало ожидать...
Процесс установки Windows на данном накопителе никаких сюрпризов не преподнес. Будем надеяться, что свой заявленный ресурс он отходит.
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