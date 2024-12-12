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Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB

Сегодня я буду кратко тестировать очередной бюджетный накопитель объемом 240 Гб от компании Smartbuy.
[ ] для раздела Блоги
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Для установки операционной системы был приобретен ССД накопитель Smartbuy Revival 3 форм-фактора 2,5'' объемом 240 Гб.

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Покупался он на торговой площадке Озон непосредственно у самой компании. Весь товар данной компании (а это огромный список комплектующих и периферии для ПК) производят в Китае и на Тайване (и это не новость).

Почему именно ССД накопитель этой фирмы? Просто на тот момент это был самый дешевый накопитель от более-менее известной компании (да, да, все знаю и понимаю), да и продавец играет роль. Не особо доверяю "новорегам" от полугода работы, у которых несколько аналогичных товаров от разных компаний, но в единственном экземпляре. 

На момент заказа он стоит 1680 рублей, что не самая низкая цена (а цены на ССД по-тихому, но растут). Кроме того, для этой модели на сайте указывали тип чипов памяти - TLC, хотя уже довольно много в продаже вариантов накопителей с памятью QLC...

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Характеристики накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB с сайта:

Название модели                         Revival 3

Время наработки на отказ, ч       1500000

Гарантийный срок                        36 месяцев

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Емкость                                         240 ГБ

Интерфейс                                    SATA3 6.0 Гбит/с

Комплектация                               SSD диск - 1шт.

Контроллер                                   Maxiotek

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Макс. скорость записи, Мб/с       470

Макс. скорость чтения, Мб/с       550

Ресурс записи (TBW)                   120 ТБ

Срок службы (лет)                        10

Тип накопителя                             SSD внутренний

Тип флеш-памяти                         TLC 3D NAND

Назначение                                  Для настольного компьютера;Для ноутбука

Размеры, мм                                100x70x7

Форм-фактор                                 2.5"

Цвет товара                                   черный

Материал изготовления              Пластик/металл

Материал корпуса                       ABS пластик

Материал упаковки                     Картон/пластик

Итак, сама упаковка из не особо плотного картона, белого цвета.

Заклеена фирменным скотчем.  На лицевой стороне изображен сам накопитель, а на обратной, его краткие характеристики.

В окошко виден сам ССД накопитель. Внутри, в пластиковом блистере, лежит накопитель. Более ничего в комплект не входит.

Корпус черный, из простенького пластика. На лицевой стороне наклейка с указанием модели и объема,

на обратной - только штрих код.

Вскрыть не получится: имеется гарантийная наклейка.

Ну, ССД и ССД, ничего обычного. В таком бюджете дизайнерскими изысками не блещут.

Приступаем к небольшому тестированию.

Компьютер с ним сразу запустился, но диск в системе не определяется. Хотя в разделе Управление дисками он есть. Нужно было его отключить и заново инициировать. Процесс не представляет трудностей. Теперь - тесты.

Утилита CrystalDiskInfo выдает по накопителю такую информацию:

Пробег - 0, не бит, не крашен... Число включений - 5.

Начинаем тесты.

Первой прогоним бенчмарк программы CrystalDiskMark:

Заявленные характеристики почти подтверждаются. В этом же тесте видно, что датчик температуры тут имеется и не особо врет. Хотя, для такого объема и типа накопителя, данная информация не особо важна. Греться тут нечему.

Теперь программа AJA System Test:

Бенчмарк утилиты SSD Z:

AS SSD Benchmark:

Все показатели вполне типичны для бюджетных моделей.

"Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)"

"Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD"

 Тест на реальное копирование показал в начале скорость около 380-360 Мб/с.

Но затем, она проседает, что, опять же, типично для бюджетных "безбуферников".

Утилита VLO Вадима Очкина (в моем случае)  определила "кишочки" следующим образом:

 Программа считает, что там распаян заявленный Maxiotek MAS 1102 и память SDUNEIAMA 11 от Sandisk. Бюджетный контроллер, что и следовало ожидать...


Процесс установки Windows на данном накопителе никаких сюрпризов не преподнес. Будем надеяться, что свой заявленный ресурс он отходит.

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Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
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