"Ассортимент" разнообразия игр небольших студий нынче скуден и убог. Если мы не имеем "на выходе" очередной ретро шутер, значит - встречайте "соулслайк"... Такой подход мне не приятен, но понятен. За убогой графикой в стиле "ретро", легко спрятать свое неумение создавать красивые графические игры. Тут просто выезжают на нафталиновой настальгии. Ничего не имею против, если бы этим массово не занимались. Второй жанр - вездесущие "соулслайки". Тут преимущество в том, что продумывать сюжет не надо, можно обойтись лишь поверхностным созданием игрового мира и все. Главное - заставить страдать игруна! А многие игруны это обожают (Мастер не даст соврать)...

Итак, 8 августа 2024 года вышла игра "Deathbound", созданная студией Trialforge Studio (издатель Tate Multimedia).

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Игра - типичный "соулслайк". И, хотя, я такие игры не люблю, но все же решил ее протестировать...

Игр в стиле "соулслайк" уже огромное количество, всех и не упомнишь. И в большинстве вообще отвратительный сюжет. Он, как правило, абсолютно бестолковый и поверхностный. Ведь так и создает свои произведения Мастер: минимум контента в игре, остальное додумают фанаты.

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Вот и в данной игре, сюжет абсолютно идиотский. Описание из Steam: "Отправляйтесь в крестовый поход по средневековому миру, выросшему на руинах высоких технологий. Там, где в тени разваливающегося общества в битве сошлись фанатичная вера и противоестественная наука... Вы — никто и все сразу. Результат отчаянных экспериментов в погоне за бессмертием. В глазах церкви — воплощение порока и ереси. Для других — подтверждение того, что их безжалостные эксперименты имели результат. Вокруг вас — мир, в котором не осталось ни добра, ни зла. Одни только оправдания"...

Я ничего добавить к этому и не могу: игра начинается с того, что в какой-то разрушенной лаборатории, вылезает, созданный больной фантазией ИИ, тамплиер...

Ну, вот такие у меня ассоциации с первым персонажем. Мир вокруг нас не тянет на давно заброшенный. Тут, скорее, можно подумать о глобальной катастрофе, которая произошла недавно и теперь здесь бродят жертвы научных экспериментов.

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Собственно, так и происходит. Только вот наше оружие меч и щит... Уж не знаю, почему это лучше стрелкового оружия...

Сначала идет типичное обучение, которое мало отличается от подобных игр. Два типа атаки: слабая и сильная. Есть уворот и парирование. Враги сначала не особо проворные,

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есть и те, кто закидывает вас издалека копьями. Пока такой нечистивец один, он вообще не проблема.

Но вот дальше, когда такие атаки будут с разных сторон, это уже будет определенной проблемой.

Создатели игры посчитали, что обычного "жесткача" будет мало и поэтому добавили такое нововведение: вместе с уровнем здоровья, падает и уровень выносливости. Во как! По идее, так и есть в реальности: ранение вам точно выносливости не добавит. Но это же игра. И с полной шкалой, выносливости хватает на два удара и отскок, а уж при ее падении... Тут уже вспоминаешь первый "Lords of the Fallen"...

Многие элементы позаимствованы из оригинальных "Dark Souls". Тут также теряешь "души" (очки) и возвращаешься к контрольной точке. Есть и свой аналог костра - некая инженерная штукенция,

после активации которой, можно отдохнуть и прокачать персонаж.

По крайней мере, в начале игры, стандартные противники несколько полегче, чем в других проектах.

Также из них "вылетают" очки для прокачки. По углам валяются предметы, которые нам пригодятся в бою (тот самый лут). Частично, сюжет раскрывается отрывками воспоминаний, которые иногда встречаются. В общем, все это уже было во многих играх. Но тут разработчики применили свое "ноу-хау".

Тут нас ждут "души погибших героев", которые в нас вселятся. И таким образом, мы сможем переключаться между ними. Решение интересное, но не совсем оригинальное: нечто подобное я уже где-то встречал. За время игры, я нашел два таких персонажа: некая девица

и какой-то мужик явно восточной наружности.

Для всех персонажей будет "путешествие в странный мир", где нам расскажут историю их и быстренько покажут основные умения.

По сути, мы имеем три разных боевых класса: рыцарь (ближний бой), стрелок/ассасин (скрытые убийства и владение оружием дальнего боя) и боевой маг. Как то так. Переключение между персонажами возложено на кнопки. Но есть и еще один момент: в бою, при заполнении шкалы синхрония (именно так и называется), возможно мгновенное переключение между персонажами для нанесения большого ущерба.

Но вот на деле этот момент выловить не просто. Поэтому толку от этой "фишки" я не увидел. Слишком это неудобное решение. Поэтому, после нескольких неудачных попыток так сделать, я просто отступал и менял вручную персонажей. Тут также стоит сказать, что смерть одного персонажа оканчивает ваш поход и возвращает к контрольной точке. Поэтому, при критическом падении здоровья персонажа, вам лучше переключиться на другого.

Конечно, в игре типа "соулслайк" просто обязаны быть боссы.

И вот тут, по идее, должна помогать "фишка" синхрония. Но освоить ее не вышло, поэтому просто долбил первого босса с дистанции.

Всего в игре я продержался около трех часов. Не зацепила. И смешивание средневековья с современностью (даже несколько отдаленного будущего) не оценил. Либо для таких локаций формируйте современных бойцов. Либо смените "декорации" на другие...

Но, переходим к графике в игре. Она не поражает воображение, но вполне прилично выглядит. Да, всяким графодр...поклонникам "истинных лучей" такое не понравится, но это их проблемы. Смена графических настроек особо картинку не преображает, хотя небольшие изменения имеют место.

Вот так игры выглядит на минимальных настройках графики:

А вот так - на максимальных:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов. Самих настроек тут вполне достаточно.

Даже для карт RTX "завезли" некоторые функции апскейла.

Локации не особо разнообразные по стилю, но все же отличаются. Все такое затхлое, проржавевшее.

Не особо мрачно, но атмосферу уныния делает.

Переходим к тестированию. Компания заявила для игры следующие системные требования:

Я же буду тестировать на такой системе:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Тестирование пройдет на максимальных настройках графики, с отключенным размытием. Локация - заброшенное метро.

Вот такие результаты я получил:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог тестирования.Для такой "картинки", результат неплохой. Но назвать игру хорошо оптимизированной, я не могу. Дело в том, что за то время, пока я играл, у меня было два "краша" игры. По причине какого-то сбоя в движке игры (тот самый "Нереальный Двигун").

Выводы по игре.

Это очередной "соулслайк". Со всеми вытекающими. И он мне не понравился своим подходом к построению сюжета. И нововведение в виде смены персонажей, я не оценил. Игра во многом просто цитирует другие "соулсайки" и это не есть хорошо. Но, если вы ярый поклонник "игрового садо-мазо", то можете и опробовать данную игру.



