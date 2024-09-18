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Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх

Сегодня я решил проверить, как влияет разгон оперативной памяти на производительность в играх при использовании встроенной графики Intel.
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И решил я проверить, как влияет частота памяти на производительность в играх…

Но не опосредственно, а – напрямую. И для этого мне нужно тестирование на встройке процессора. Платформа i5-8400 тут не подходит: мои материнские платы не позволяют разгон памяти, а только изменение таймингов. Остается обратиться к более старой платформе i5-2500 на материнской плате с чипсетом z77. Тут уже можно "поизвращаться" с частотой оперативной памяти.

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Но только надо подобрать игры, которые бы могли работать на довольно слабой встройке процессора i5-2500. Даже, несмотря на разгон встроенного видеоядра до 1600 МГц (это предел в биосе), производительность не позволит играть во многие старые игры. Но найти "подопытных" я все же смог…

Итак, в качестве тестовой оперативной памяти выступит фактический "ноунейм" из Китая, который продается под брендом Digma. Комплект из двух плашек по 8 Гб мне обошелся почти в 1800 рублей. Это была далеко не самая дешевая память, но выбрал ее. Никакого разгона не планировал, ибо ПК с ней просто используется в качестве «качателя торрентов». И тут идет упор в скорость интернета.

Про саму память я уже писал в статье. Как и об этом компьютере. Просто для тестов была снята видеокарта Asus GT 430.

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Для того, чтобы понять, как частота памяти влияет на производительность в играх, я занизил базовую частоту до 1333МГц с автотаймингами.

Именно так, с частотой по умолчанию, используют сборки 90% всех пользователей. Многие и понятия не имеют, что есть такое понятие, как XMP профиль. А уж подбирать тайминги…

Предельную частоту для теста я выбрал 1866 МГц с подобранными первичными таймингами (2133 МГц память не осилила без подъема напряжения). 

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Чтобы проверить стабильность работы, прогнал бенчмарки (а еще обидно, что в свое время брендовая память Kingston Fury выше 1800 МГц "не поехала"). Ошибок не было. Значит, можно начинать подбор игр…

Тут возникали некоторые "проблемки". Некоторые игры, напрочь отказывались работать с мониторингом MSI Afterburner. Некоторые имели явные проблемы с запуском на встройке Intel.

Но все же пятерку игр я наскреб: "Вивисектор", "СМЕРШ" ("Смерть шпионам"), "Торчлайт", "Анклав" и "Сталкер: Тень Чернобыля".

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Все эти игры обеспечивают более-менее стабильно высокий фпс для комфортной игры. Но с настройками некоторых игр пришлось "поколдовать".

Выбирать я буду простые локации, чтобы была высокая повторяемость тестовых отрезков. Сама запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

Итак, игра "Вивисектор" (2005 год, разработчик Action Forms). Игра имеет очень примитивную графику и можно было бы поставить большее разрешение, но… После установки своих настроек, она просто зависала с ошибкой. Пришлось оставить, как есть.

Разрешение всего 1024х768. Ну, что ж…

В качестве тестового отрезка, я использовал самое начало игры (не смотрите на название GT430 - видеокарты тут нет).

Вышло так:

Прирост составил около 13%. Это неплохой результат.

Переходим к игре "Смерть шпионам" ("Death to Spies"). Игру разработала студия Haggard Games. Вышла она в 2007 году на ПК. Тут уже графика посерьезнее и проблема связана с производительностью. Выставил такие: 

Разрешение 1440х900.

Тестовый отрезок – обучающая площадка в начале игры.

Результат получился таким:

Прирост от частоты памяти составил 17%. И это очень хорошо.

Теперь перейдем к action-RPG "Торчлайт" ("Torchlight"). Игра вышла на ПК в 2009 году, разработчиком выступила студия Runic Games.

Игра не особо привередлива к "железу", но рост ресурсов происходит при всяческих "спецэффектах", которых в конце игры будет в избытке. Но в начале игры, ничего "жористого" нет. Настройки максимальные, разрешение монитора 1600х900.

Результат теста на самой первой локации в подземелье:

63 фпс против 54,4, что составляет прирост в почти 16%. И лишними они в данном случае не будут.

А теперь переходим к игре "Анклав" ("Enclave"). Эта самая старая игра в подборке, но очень интересная. Разработала ее студия Starbreeze Studios в 2002 году.

Настройки я выставил максимальные, но разрешение выше 1440х900 выставить нельзя. И это "выпендривание" встройки Intel. Ведь с видеокартами НВидиа нет никаких проблем вообще! Игра даже отлично «понимает» функцию DSR (Динамическое суперразрешение). Ну, будем тестировать как получилось…

Локацию выбрал более сложную в графическом плане, чем начальные.

Вышло так:

Игра не особо прореагировала на разгон оперативной памяти, прирост составил всего 9%. Ну, и такое тоже бывает…

Приступаем к "тяжелой артиллерии": "Сталкер: Тень Чернобыля". Оригинальная игра вышла на ПК в 2007 году (разработчик - GSC Game World). Настройки выставил такие:

Разрешение 1600х900. Тестовая локация – первая база сталкеров на Кордоне, просто пробег от бункера Сидоровича к дороге.

Прирост – мизерные 3 фпс, что составляет около 4%. Ни о чем…

Как видите, прирост от разгона памяти заметно влияет на фпс в игре при использовании встроенной графики. Но не всегда.

Так к чему этот тест? Ведь платформа давно не актуальная и встроенная графика процессора i5-2500 и в те еще времена была ни о чем.

Дело в том, что сейчас есть довольно производительные процессоры АМД со встроенной графикой. И они уже позволяют играть в более-менее новые игры. Но! "Тесто-блогеры", как правило, умалчивают о "нюансах" использования встроенной графики в таких сценариях.

Современные игры стали непомерно "жрать" ресурсы. В том числе и объем видеопамяти. Встроенная графика ее не имеет и берет ее из оперативной. Если вы имеете на борту 16 Гб, то под "встройку" в некоторых случаях придется зарезервировать и 4 Гб. И даже больше. Примером может служить не особо требовательная к видеокарте игра "Doom" 2016 года. Но она очень "любит" видеопамять.

Поэтому, для сборки "игрового ПК" на встроенной графике АМД может понадобится и 32 Гб оперативной памяти. Кроме того, современные игры гораздо активнее будут реагировать на изменение частоты оперативной памяти. Ведь даже самая разогнанная оперативная память будет уступать в скорости видеопамяти, распаянной на карте. Значит, память должна иметь хороший разгонный потенциал. И уметь работать с низкими таймингами (во избежания просадок по 1% и 0,1% редких и очень редких событий). Значит обойтись дешевой памятью а-ля Клиссер не получится. И все это ложится определенными финансовыми вливаниями в ПК. Да еще и настроить все нужно. А таких людей не особо много. Не забудем и цену самих процессоров АМД со встройкой, которые не обладают демократичными ценами.  Все эти "мелочи" умалчиваются "честными и непредвзятыми обзорщиками", вводя неопытных пользователей в заблуждение.

Вот это и стоит учитывать при сборке такого ПК. Если нет "скиллов" по разгону и настройке памяти, то лучше собирать бюджетный ПК на десктопной видеокарте.

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