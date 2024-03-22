Когда возникает потребность в покупке комплектующих для старых ПК, многие начинают "шерстить" Авито в поисках необходимого. Я не особо доверяю таким продавцам. Желательно самому "пощупать" товар перед покупкой. Но это мои заморочки, никому ничего не навязываю, все сами с мозгами...

Короче, для "интернет ПК" понадобился нормальный объем оперативной памяти. То есть - 16 Гб. В нашей "деревне" такого нет и близко. Искать на Али долго и муторно. Хотя и дешевле. Я обратил взор на Озон. Там достаточно много оперативной памяти разного сорта поганости. Мне нужна была память формата DDR3. Хотелось бы взять сразу комплект на 16 Гб, но таких предложений от российских продавцов крайне мало. Пришлось смотреть отдельные плашки на 8 Гб. Естественно, не стал рассматривать варианты в радиаторами (гнать такую память вряд ли стоит) и всякие "как бы Кингстоны с Корсарами". Уж больно они подозрительные (ведь пишут, что новые!).

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Взял не самый дешевый вариант,

но с самой быстрой доставкой в регион. От компании Digma.

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Само собой, что эта российская компания ничего сама не выпускает. Сами плашки изготовлены в Китае (вот же новость).

Коробочки с виду приличные, но уж больно тонкие, буквально бумажные. Память у нас в данном случае низкопрофильная и не просто DDR3, а DDR3L.

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То есть работает на пониженном напряжении 1,35в. Компания заявляет следующие параметры:

Бренд: DIGMA

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Модель: DGMAD31600008D

Форм-фактор: DIMM

Тип памяти: DDR3L

Объем одного модуля: 8 Гб

Тактовая частота: 1600 МГц

Количество контактов: 240-pin

Показатель скорости: PC3-12800

Буферизация: unbuffered

Поддержка ECC: не поддерживается

Особенности: dual rank 2R*8

Пропускная способность: 12800 МБ/с

Напряжение: 1.35В

Тайминги: 11-11-11-28

Латентность (CAS): CL11

Радиатор охлаждения: нет

Тип поставки: Ret

Гарантия: 120 мес.

Все так и есть: память двусторонняя, все чипы одинаково промаркированы. Причем, оба комплекта идентичные по чипам. За это я переживал: все мы понимаем, откуда "ноги" такой памяти растут...

На чипах памяти указан производитель: SkHynix.

Никаких следов кустарной пайки не увидел, как и наличие флюса. Выглядит память вполне презентабельно. Следов установки на контактах также не заметил. Но я не специалист в этом. Это разглядеть ужаренную видеопамять можно легко. А такое про оперативную память, да еще и формата DDR3, не слышал никогда.

Вот данная память в сравнении с оригинальным Kingston:

Но пора проверить память в действии.

В качестве "тестового стенда", выcтупит материнская плата Gigabyte Z77m D3H вкупе с процессором i5-2500.

Я сразу оговорюсь, что ни разу не специалист в разгоне памяти. Поэтому никаких "глубоких разгонов" не будет. Да и не нужны мне они. Тем более на фактическом рефабе (думаю, этот термин тут можно применить). Кому нужен разгон - ищите оригинальную память на Авито.

Пришлось немного помучиться с первым запуском ПК на этой памяти - компьютер тупо не стартует. Сброс не помог, пришлось снимать видеокарту и вынимать батарейку...

По умолчанию, память сразу запустилась на частоте 1600 Мгц,что и было указано в характеристиках. Также совпадали и тайминги. И это несколько странно, обычно память запускалась на 1333 Мгц. Наверно, китайцы там что-то намудрили в прошивке.

Программа Thaiphoon Burner ничего не смогла определить: ни производителя плашек (ожидаемо), ни производителя чипов ( а это - "нежданчик"):

Первая плашка.

Вторая плашка.Память заработала. Прогнал тест из AIDA 64. Показатели стандартные. Немного погонял другие тесты и приступил к "ужиманию" таймингов. Особо сильно не усердствовал, нет в этом нужды в данном случае.

Для начала прогнал MemTest 64:

Теперь, на очереди MemTest 5 с профилем Default @Serj:

А теперь, переходим к более серьезному профилю - Extreme1 @Anta777:

Это очень тяжелый тест. Но ошибок нет. И это радует (не забываем, что это за память).

Напоследок, я решил по-быстрому прогнать память в тестах на частоте 1866 Мгц со вторичными таймингами в режиме "авто":

Детально настраивать долго, а для интернета в этом нет смысла. Был бы игровой ПК, тогда стоило и заморочиться. Но и на такой частоте память прошла MemTest 64.

Собственно, требовать большего от фактического рефаба не стоит. А для работы в стоке все устраивает.

Никого ни к чему не призываю, но, если кому-то информация поможет, то и хорошо.

На этом все.



