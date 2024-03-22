Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб

Иногда возникает необходимость прикупить комплектующие для старого, но еще работающего железа. В таком случае, на помощь приходит Авито или "Али-базар" с аналогами...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Когда возникает потребность в покупке комплектующих для старых ПК, многие начинают "шерстить" Авито в поисках необходимого. Я не особо доверяю таким продавцам. Желательно самому "пощупать" товар перед покупкой. Но это мои заморочки, никому ничего не навязываю, все сами с мозгами...

Короче, для "интернет ПК" понадобился нормальный объем оперативной памяти. То есть - 16 Гб. В нашей "деревне" такого нет и близко. Искать на Али долго и муторно. Хотя и дешевле. Я обратил взор на Озон. Там достаточно много оперативной памяти разного сорта поганости. Мне нужна была память формата DDR3. Хотелось бы взять сразу комплект на 16 Гб, но таких предложений от российских продавцов крайне мало. Пришлось смотреть отдельные плашки на 8 Гб. Естественно, не стал рассматривать варианты в радиаторами (гнать такую память вряд ли стоит) и всякие "как бы Кингстоны с Корсарами". Уж больно они подозрительные (ведь пишут, что новые!).

реклама



Взял не самый дешевый вариант,

но с самой быстрой доставкой в регион. От компании Digma.

реклама



Само собой, что эта российская компания ничего сама не выпускает. Сами плашки изготовлены в Китае (вот же новость).

Коробочки с виду приличные, но уж больно тонкие, буквально бумажные. Память у нас в данном случае низкопрофильная и не просто DDR3, а DDR3L.

реклама



То есть работает на пониженном напряжении 1,35в. Компания заявляет следующие параметры:

Бренд: DIGMA

реклама



Модель: DGMAD31600008D

Форм-фактор: DIMM

Тип памяти: DDR3L

Объем одного модуля: 8 Гб

Тактовая частота: 1600 МГц

Количество контактов: 240-pin

Показатель скорости: PC3-12800

Буферизация: unbuffered

Поддержка ECC: не поддерживается

Особенности: dual rank 2R*8

Пропускная способность: 12800 МБ/с

Напряжение: 1.35В

Тайминги: 11-11-11-28

Латентность (CAS): CL11

Радиатор охлаждения: нет

Тип поставки: Ret

Гарантия: 120 мес.

Все так и есть: память двусторонняя, все чипы одинаково промаркированы. Причем, оба комплекта идентичные по чипам. За это я переживал: все мы понимаем, откуда "ноги" такой памяти растут...

На чипах памяти указан производитель: SkHynix.

Никаких следов кустарной пайки не увидел, как и наличие флюса. Выглядит память вполне презентабельно. Следов установки на контактах также не заметил. Но я не специалист в этом. Это разглядеть ужаренную видеопамять можно легко. А такое про оперативную память, да еще и формата DDR3, не слышал никогда.

Вот данная память в сравнении с оригинальным Kingston:

Но пора проверить память в действии.

В качестве "тестового стенда", выcтупит материнская плата Gigabyte Z77m D3H вкупе с процессором i5-2500.

Я сразу оговорюсь, что ни разу не специалист в разгоне памяти. Поэтому никаких "глубоких разгонов" не будет. Да и не нужны мне они. Тем более на фактическом рефабе (думаю, этот термин тут можно применить). Кому нужен разгон - ищите оригинальную память на Авито.

Пришлось немного помучиться с первым запуском ПК на этой памяти - компьютер тупо не стартует. Сброс не помог, пришлось снимать видеокарту и вынимать батарейку...

По умолчанию, память сразу запустилась на частоте 1600 Мгц,что и было указано в характеристиках. Также совпадали и тайминги. И это несколько странно, обычно память запускалась на 1333 Мгц. Наверно, китайцы там что-то намудрили в прошивке.

Программа Thaiphoon Burner ничего не смогла определить: ни производителя плашек (ожидаемо), ни производителя чипов ( а это - "нежданчик"):

Первая плашка.

Вторая плашка.Память заработала. Прогнал тест из AIDA 64. Показатели стандартные. Немного погонял другие тесты и приступил к "ужиманию" таймингов. Особо сильно не усердствовал, нет в этом нужды в данном случае.

Для начала прогнал MemTest 64:

Теперь, на очереди MemTest 5 с профилем Default @Serj:

А теперь, переходим к более серьезному профилю - Extreme1 @Anta777:

Это очень тяжелый тест. Но ошибок нет. И это радует (не забываем, что это за память).

Напоследок, я решил по-быстрому прогнать память в тестах на частоте 1866 Мгц со вторичными таймингами в режиме "авто":

Детально настраивать долго, а для интернета в этом нет смысла. Был бы игровой ПК, тогда стоило и заморочиться. Но и на такой частоте память прошла MemTest 64.

Собственно, требовать большего от фактического рефаба не стоит. А для работы в стоке все устраивает.

Никого ни к чему не призываю, но, если кому-то информация поможет, то и хорошо.

На этом все.


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

digma ddr3l
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
6
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
3
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
1
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
6
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
16
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
49
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
69
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Витя Лидер
09:29
Очень даже удобно играть в шутеры на геймпаде. По началу непривычно было, а теперь наоборот. Не могу на клаве и мышке. Пальцы можно сломать. На клаве и мышке только в стратегии.
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Вячеслав Безруков
09:29
Картридеров в новых корпусах нет от слова совсем, а не в старых, заканчивай там курить)
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
unhurtable
09:29
FF15 и BF1 игры 16го года, логично что карта пятилетней выдержки в них пасовала, тогда народ уже массово сидел на бюджетных(тот же сегмент до $200) 380 и 960ых на которых было вполне играбельно, про 4...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Витя Лидер
09:26
Хорошая статья. С душой. Прям улетел в то время ))) Я наверное тебя удивлю, НО! XBOX ORIGINAL на то время реально был супер машиной! ТЫ просто не знал его потенциал. Помимо разрешения 480р, он выдает ...
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Дмитрий Рыдкин
09:26
От одной птички толку нет. Дроны такого класса требуют свои ПУ, антенны и т.д
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Евгений Лотарев
09:14
Пчелы опять против меда. Вместо того чтобы бороться надо было возглавить хакинтоши и открыть ещё один рынок сбыта своей ОС. Ну ради бога, пусть делают что хотят, в телефонах они уже получили стагнацию...
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
kitava
09:07
Оно и понятно. Бензин в Китае достаточно дорогой по местным зарплатам. С другой стороны высокую цену на электромобили там практически победили. Между городами им выгоднее путешествовать на скоростных ...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
LazyCamel
09:05
Т.е. у всяких Асусов, Хуавеев и кучи беспородных китайцев все получается, а у инновационного высокопрофессионального яблока за 3 года ничего не вышло ? Не позорили бы уже своих разработчиков такими ту...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
Святослав Коротков
09:03
Скорее всего rtx 5060 получается отличной картой а не как 4060 которая немного хуже 3060 12g зато техпроцесс меньше и сомнительные технологии новой версии.
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
VL86f
08:49
Не аргумент. Как же тогда Android-x86? Как же тогда Remix OS и FydeOS?
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем