В июне 2024 года вышла игра "Crime Boss: Rockay City".

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К разработке игры приложила студия INGAME STUDIOS, а издателем выступила 505 Games.

Описание из Steam: "Добро пожаловать в Рокай – город прямиком из 90-х! Грабежи и перестрелки – только так можно стать боссом преступного мира! Постройте свою империю в одиночной роглайт-кампании или устраивайте захватывающие ограбления по сети вместе с друзьями! Вас ждет огромный выбор оружия и снаряжения, чтобы отбиваться от копов и вражеских банд и благополучно уйти с добычей! Благодаря высокой рандомизации каждое новое ограбление будет непохоже на предыдущее. Выбить дверь с ноги или действовать скрытно – решать вам. Соберите команду и грабьте банки, обносите магазины, устраивайте засады на бронегрузовики и занимайтесь другими приятными вещами!"

Город в игре напоминает типичный GTA: куда ни плюнь попадешь либо в проститутку/стриптизершу, либо в бандита. Вот такой "веселый городок"...

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Это какой-то микс шутера и различного экшена. Тут вам и стелс и прочие "деятельности". Все отображается на карте в виде доступных миссий. И после короткого обучения в первой миссии по ограблению (где нам даются общие навыки по стелсу и взлому),

мы, собственно, приступаем к кампании. Играть можно в одиночку, так и в кооперативе. Я игру пробовал в одиночку...

Итак, мы одна из банд, которой руководит... Майкл Мэдсен.

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Да, игра отличается от других тем, что тут большое количество персонажей, списанных с реальных актеров Голливуда. Пусть и уже не очень актуальных. Зато какие они!

Бывшая "сексиблонди" Ким Бейсингер.

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Камрад Мачете (он же Денни Трехо во плоти).

Майкл Рукер

и многие другие. Это все персонажи, скажем так, "темной стороны". За полицию отвечает шериф, он же одинокий рейнджер, он же герой анекдотов - "мистер Убей взглядом", сам Чак Норрис!

Это все, конечно, круто. Но автоматически не делает игру хорошей. Надо посмотреть, что и как.

И вот тут уже не все так и гладко. Игра - на любителя. Я даже не могу сказать, на какую игру она больше всего похожа ("PayDay"?). Я в такие игры не играл никогда. Тот же "цикл GTA" мне не интересен вообще. В данную игру я играл всего пару вечеров лишь для краткого обзора. И опробовал не все миссии. Первые ограбления оказались неплохим и несложным стелсом. Стелс тут необходим, чтобы охрана не подняла тревогу.

Что тогда будет - я не знаю, ибо стелс проходил в "штатном режиме". Уложили охрану, отключили камеры наблюдения и лихо обворовали помещение... Момент взлома замков напомнил о Скайриме...

Есть что-то схожее.

Тут есть масса возможностей по проникновению, ведь в миссии можно просто переключаться на другого персонажа или раздавать команды.

Боты несколько туповатые, ведь основной тип игры - кооператив.

Миссии по захвату территории - это типичные перестрелки с другой бандой.

Сверху имеется счетчик людей с обоих сторон и нужно уложить врагов быстрее, чем они уложат вашу банду. Сама стрельба неплохо реализована. Оружия в начале игры не так и много, но хватает. Можно прикупить новые стволы. Но тратить деньги нужно с умом: в игре есть нехитрый, но все же менеджмент. На все тратятся деньги. На подготовку к миссии, на наем новых головорезов в банду и прочее, прочее.

Во всех миссиях есть основное задание и несколько необязательных. Если все условия миссии выполнены, то будут дополнительные бонусы.

И вот, "стоя" перед картой,

стоит подумать, что сейчас предпринять: ограбить или навалять соседней банде?

По окончанию дня, мы узнаем всю статистику и как мы привлекли к своей банде внимание полиции.

А этого не стоит делать...

Конечно же, имеется прокачка персонажей нашей банды.

В общем, вышел некий симулятор типичной банды из голливудских фильмов 90-х годов.

Переходим к графике в игре. Она излишне яркая, но явно устаревшая. За яркостью и напыщенностью попытались скрыть ее отсталость. Мне лично все равно, но можно было бы и в оптимизацию... Но об этом позже.

Настроек графики много, даже есть апскейлы от AMD и INTEL.

Вот так игра выглядит на минимальных настройках графики:

А вот так - на "невероятных":

"Невероятные настройки" + FSR 2.0:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Апскейл заметно мылит картинку в игре. Особенно это заметно на мелких деталях.

Компания предъявила к игре следующие системные требования:

Тест пройдет на следующей системе.

Процессор: i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Тест проходил во время одной из миссий по захвату чужой территории (во время перестрелки). Настройки были высокие (размытие при движении отключено):

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Что тут можно сказать? Отвратительная оптимизация. Сами упомянули GTX 1070, но играть на максимальных настройках не комфортно. Никаких 60 фпс вы не увидите. На высоких с просадками, в среднем 60 фпс получить можно. Да и уравнивать Вегу 56 и GTX 1070 не очень правильно (пусть на АМД вообще нет оптимизации, хотя игра на dx12). Но карта Intel Arc A770! Она ведь совсем другого уровня. Или тут вообще "бяда" с "дровами"? Так или иначе, патчить игру надо в обязательном порядке.

Стоит ли играть в эту игру?

Не знаю. Так как я не играл в подобные игры, то не могу сказать, как она смотрится в сравнении с аналогами. Явно внимание своими "заимствованными" персонажами привлечет. Но что стоит за этим? Стоит ли клюнуть на приманку? Скажем так, осторожно: не дайте себя обмануть прикольной картинкой. Например, трейлер "рисовал" очень веселую игру. Мне на ум пришло сравнение с некой вселенной Святых (тех еще, настоящих). Но игра не прикольная, по крайней мер в начале. Обманули? Не смогли?

Если воспользоваться беспрецедентной скидкой на данную игру в одном известном магазине, то можно и попробовать игру.



