За последние недели я посмотрел еще несколько фильмов ужасов (или с налетом мистики). О многих даже упоминать не хочется, ибо полный хлам по всем параметрам. Но о некоторых можно рассказать. Это все не новые фильмы: самый свежий вышел в 2016 году. Вот с него и начнем.

О фильме "Голос из камня" (оригинальное название "Voice from the Stone") узнал случайно из одного обзора по фильмам ужасов. Решил почитать отзывы. Многие хвалили. Подумал, что этот мистический фильм неплох...

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Режиссер фильма: Эрик Д. Хауэлл. В ролях: Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино, Ремо Джироне, Лиза Гастони, Эдвард Дринг, Дуччо Камерини и другие.

Молодая женщина Верена (Эмилия Кларк)

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занимается психическими расстройствами детей в семьях. И вот подворачивается новое "дело". После смерти матери, ребенок перестал говорить. И вот эту проблему Верена должна решить. Она приезжает в старый, когда то роскошный особняк, который сейчас выглядит очень мрачно.

И она приступает к изучению "пациента"...

Основных персонажей тут мало. Это сам мальчик, его отец (роль исполнил Мартон Чокаш)

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и старый слуга. Позже, к семейству присоединяется и мать умершей женщины.

Она рассказывает многое из прошлой жизни. Верена постепенно узнает, что владельцы этого особняка когда-то были очень богатыми. Их основное состояние исходило из карьера, где добывали камень. Но во время войны карьер затопили и источник богатств исчез. При затоплении в карьере погибли и рабочие. И иногда можно услышать их голоса, если приложить ухо к камню.

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Именно это и делает постоянно мальчик и слушает голос своей матери.

Верена сначала все списывает на психическое расстройство. Но потом, она понимает, что тут все не так и просто...

Это не фильм ужасов. Это, скорее, мистический триллер. И сначала он дает неплохую надежду на хороший сюжет, благо и хороший актерский состав имеется. Но постепенно приходит понимание, что тебя просто обманули. Весь этот антураж с особняком, туманом, карьером не работает на сюжет! Только на визуальную мрачность картинки. И все! Да, "детективная" составляющая имеет место. И мистика есть. Но она не реализована в должной мере. Наоборот, тут все показано, как банальность. Верена, когда сама услышала голос умершей матери ребенка,

не испугалась, не бросилась бежать прочь. Нет, она с бОльшим упорством стала пытаться решить психическую проблему ребенка. Она даже стала просто одержима этой идеей, словно это ее ребенок. Но уже через десять минут она, сломя голову, пытается убежать из этого проклятого места.

Где логика? Ничего особенного в этот промежуток не случилось. До "укротительницы драконов" наконец дошла суть грозящей ей опасности? Наверно, но этот момент сделан идиотски.

Фильм заканчивается "хеппи-эндом". Но лишь для семьи, которая вновь вместе и все счастливы.

Но меня почему-то не покидало желание всех их утопить в том самом карьере... Ну, а как можно относится к паразитам?





"Пирамида" (оригинальное название "The Pyramid") - 2014 год. Этот фильм снял режиссер Грегори Левассёр. Фильм снят в некогда популярной манере реалити-шоу, то есть как документальный фильм, с дрожащей камерой и всеми атрибутами. Такой метод съемки позволяет придать "типа реализма" и скрыть недостатки компьютерной графики. Обычно так делали в малобюджетных "ужастиках". Такой подход мне абсолютно не нравится. Но сам фильм весьма неплохой. В ролях: Эшли Хиншоу, Денис О’Хэр, Джеймс Бакли, Криста Никола, Амир Камиаб, Файкал Аттугуй, Филип Шелли и другие.

Суть сюжета. В Египте, во время тех самых "революционных волнений" 2011 года, работает археологическая экспедиция. Ею руководит профессор Холден (Денис О’Хэр). Ему помогает его дочь Нора (Эшли Хиншоу)

и также присутствует съемочная группа, от лица которой мы и смотрим все происходящее.

И вот раскопали новую пирамиду в пустыне. И она сильно отличается от знаменитых пирамид в долине Гизы. Что это и кто ее построил? Это и предстоит выяснить. Но тут приходит сообщение, что ученым нужно срочно покинуть страну, ибо беспорядки в Каире уже вышли за все грани разумного.

Но упертые ученые все же пытаются в оставшееся до эвакуации время, проникнуть внутрь пирамиды. И используют для этого дорогущего робота.

И кто-то этот робот повреждает. Приходится самим лезть в пирамиду.

Вместе с ними отправляется съемочная группа...

Это уже фильм ужасов без всяких "но". Да, он довольно бюджетный,

что и пытается скрыть трясущаяся камера.

Скрыть не получилось. Зато сам сюжет неплохой. А главное, он во многом ложится на древнеегипетскую мифологию.

Местами фильм просаживается по сюжету, иногда даже получается "скимерить". Если вам нравятся фильмы в подобном антураже, то посмотреть его стоит. Не шедевр, но вполне смотрибельно.





В 2010 году вышел фильм "Шелуха" ("Husk"). Режиссер: Бретт Симмонс. В ролях: Девон Грайе ,Уэс Чэтэм, С.Дж. Томасон, Таммин Сурсок, Бен Истер, Джош Скипворт, Ник Туссэн и другие.

Группа молодых людей, едет по дороге, проложенной через кукурузные поля (а кукурузные поля - часто присутствуют в фильмах ужасов)

и попадает в аварию. Один из них куда-то уходит в поисках помощи. Но время идет, а он не возвращается.

Оставшиеся решаются идти на его поиски.

После блуждания по полю, часть из них натыкается на заброшенный дом и ферму.

Но наступает ночь и оказывается, что дом не так и заброшен...

Это тоже типичный фильм ужасов. Сюжет имеется, он несколько скомкан и не совсем понятен. Частично, его объясняют странными видениями одного из героев фильма. Раньше, тут жила семья, состоящая из жестокого отца и двух взрослых сыновей.

У одного из них была какая-то проблема с психикой. От постоянных унижений, он убивает своего брата,

а затем и отца. Собственно, оттуда и идет исток сюжета. Но вот причину возникновения самого злого духа этого поля, не пояснили...

Все погибшие тут становятся узниками этого кукурузного поля в виде неких пугал.

Но не простых, а крайне опасных.

Фильм интересный, весьма динамичный. С неким намеком на продолжение.

Посмотреть его стоит.