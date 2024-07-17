В корпусе Lian Li Lancool 205 меня почти все устраивает. Кроме плохой конструкции корзины под жесткие диски. Несмотря на пластиковые вставки, жесткий диск передает всю вибрацию через корпус на стол. И это раздражает, ведь кроме вибрации присутствует "ноющий" звук от работы самого HDD.

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"Умные комментаторы" сразу вам посоветуют выкинуть его и взять нормальный SSD Самсунг на терабайт. Я не против. Я даже не откажусь от личного острова в тропиках, чтобы там сидеть, ловить рыбу и не читать глупые комментарии...

Так или иначе, было принято решение переместить HDD "на воздух". Для этого я рассматривал вот такой адаптер:

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Вроде, отзывы нормальные и стоит недорого. Но один знакомый в Конференции настойчиво советовал придушить жабу и взять нормальный девайс. Тем более, что он сам таким уже обладает в течение длительного времени. Жаба была уговорена на сумму в 2500 рублей и я заказал на Озоне внешний корпус для HDD от фирмы UGreen .

С продукцией этой компании я совершенно не знаком лично. Хотя не раз смотрел на YouTube ролики, где хвалили девайсы в бюджетном сегменте от данной компании (всякие провода, адаптеры и прочие переходники).

Итак, в указанный срок, товар прибыл. Магазин его неплохо упаковал. Сама коробка была запечатана фирменными наклейками и следов вскрытия я не нашел.

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На обратной стороне указаны характеристики товара.

Производитель обещает скорость до 5Гбит/с и поддержку накопителей, объемом до 16Тб.

Внутри, в пакетиках лежал сам корпус, провод USB для подключения, блок питания и инструкция (без русского языка).

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Корпус выполнен из очень маркого пластика.

Довольно легкий. Крышка сдвигается и внутри виден разъем для подключения накопителей.

Снизу есть небольшие отверстия для охлаждения.

Скажу сразу: свою функцию они практически не выполняют. Жесткий диск в тесте грелся заметно сильнее, чем в корпусе ПК.

Процесс сборки очень прост. Сначала устанавливаем внутрь жесткий диск

и сдвигаем его до контакта влево. Закрываем крышку, подключаем провод USB и провод от блока питания.

Потом подключаем девайс к ПК. На самом корпусе есть кнопка запуска жесткого диска. О его работе сигнализирует синяя полоска подсветки.

Процесс "слияния" прошел без подвохов. Все свободные диски (три штуки), объемом от 500Гб до 1Тб сразу определялись в системе.

Приступаем к тестированию на скорость. В качестве основного подопытного, выступил старый диск от Western Digital на 500Гб.

Он старый, еще "толстого" образца и имеет большой ресурс, хотя до поврежденных секторов дело не дошло.

Для начала, прогнал тест в утилите CrystalDiskMark:

Теперь тест на реальное копирование. Просто перекинул папку, размером около 1Гб:

Средняя скорость составила около 110МБ/с. Теперь поставим тестовый диск в ПК и проверим его производительность через стандартный разъем SATA.

Показатели в CrystakDiskMark почти не поменялись, а вот скорость копирования файла несколько выше:

Но это, я считаю, не критично.

Теперь проверим работу с SSD накопителем. Тестировал с Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"

Ранее, с ним в ПК были получены следующие результаты:

В корпусе UGreen SSD показал несколько другие значения:

Не могу объяснить такой разброс результатов (что-то лучше, что-то хуже).

Также немного проверил загрузку и игровой процесс при установке накопителя во внешний корпус. Игры, естественно, выбирал те, которые не особо привередливы к скорости накопителя. Таких игр, несмотря на бытующее мнение о НЕОБХОДИМОСТИ высокоскоростных накопителей под игры, масса! Да, они не новые, но тем не менее, их очень много. Таким способом играть вполне допустимо. Если в игре были фризы из-за подгрузок или автосохранений, то они остались практически на том же уровне.

Что насчет комфортности данного девайса?

Ну, вибраций от жесткого диска уже нет. По крайней мере, на стол она не передается (наверно, ножки их гасят). А вот самого шума стало побольше. Но теперь шум от работающего диска хорошо отделяется от других. В корпусе, гул от HDD сильно напоминал гул от работы вентиляторов.

Стоил ли покупать подобные девайсы, зависит от ваших требований. Кому-то они нужны, кто-то не видит в них смысла. Тут каждому свое.







