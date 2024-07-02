Сегодня я расскажу об игре "Undead City", которая пока находится на стадии доработки. Это "зомби-шутер" от разработчика RedGrit Games. Издателем выступила та же компания.

Описание из Steam: "После глобальной пандемии человечеству предстоит выжить в ""Городе нежити"", сражаясь с полчищами зомби. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, кишащем зомби и рейдерами. В этом шутере от первого лица игрокам предстоит принять участие в напряженных сражениях, где каждое решение означает жизнь или смерть.

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В роли одного из выживших вы должны пройти через весь город и выполнить поставленные миссии. Вам придется искать боеприпасы, припасы и снаряжение, чтобы остаться в живых в этом убогом мире."

Итак, нам надо выживать в очередном постапокалипсисном мире. Об этом говорится в довольно красочном ролике вступления:

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Потом нас встречает приветствие, где и говорится, что игра пока находится в раннем доступе и команда еще дорабатывает свой проект.

А дорабатывать тут надо многое...

Сама кампания представлена несколькими главами, где дается общее описание нашей миссии.

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Цель, как всегда в подобных проектах, одна: выжить. И для выживания нам изначально дают неплохой арсенал из пистолета,

винтовки и арбалета. Но все усложняет мизерное количество патронов. Их мало, надо "лутать". И этот процесс неимоверно долгий: пока жмешь кнопку "Е", проходит много времени.

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Патронов выпадает очень мало. А нужных вам, и того меньше. Как тут выживать? Не знаю. Это игра не стелс: враги вас видят издалека и медленно, но верно ковыляют к вам.

Стрелять нужно точно в голову. И этот процесс крайне неудобный! В режиме прицеливания попасть очень трудно. Лучше уж стрелять просто так, ориентируясь на точку прицела. Но даже если валить всех супостатов с одного выстрела, вы через пару минут останетесь без патронов! Драться? А нет такого! Бежать? Это можно, но вы просто тащите за собой приличную толпу зомби, которые от вас не отвязываются. Единственное действенное средство - арбалет.

Ибо тут есть процесс возврата стрел. И тогда еще можно как-то продираться по локации. Но и тут не обошлось без косяка: если зомби падает в траву вниз лицом (стрела в башке), то нет возможности вернуть стрелу назад.

А их всего вам выдали 10 штук... Особо не разбросаешься...

И уже в эти моменты ты понимаешь, что это не шутер. Какой же шутер без патронов? "Выживастик"? Тогда давайте мне нож, дубину или что-то для рукопашного боя. До места, указанного на карте, я пытался добраться разными способами и всегда в конце погибал.

Как уже писал выше, валить всех - не вариант. Убегать - тоже. Стелс частично помог, но уже в фойе меня зажала очередная толпа зомби и тут арбалет не поможет...

Этот вариант не продуман. Я пробовал выбирать другую локацию, но проблема точно такая же. Игра не продумана. Вы уж давайте мне патроны под пистолет, а под дробовик или револьвер - оставьте себе, у меня их пока нет!

И, если сначала, неторопливость зомби кажется вам облегчением задачи, то быстро понимаешь, что это легко компенсируется их количеством.

Игра похожа на абсолютно непродуманный вариант "Left 4 Dead", где нет (пока) боссов и патронов. Да и толпы зомби очень ленивые (но настойчивые в преследовании).

В итоге двух часов мучений, я так и не понял, что это такое. Не шутер, Не игра на выживание. Не стелс. Нечто неопределенное.

Переходим к графике в игре. Выглядит игра не очень современно, но вполне играбельно.

Хотя имеется и баг с миганием некоторых текстур в периферийном зрении. Город, вроде, и не так мал, но улицы очень однотипные. Моделей зомби, машин и предметов окружения мало. Но это и понятно: игра бюджетная. Настроек графики - минимум.

Я выставил максимально возможные и сполна "насладился" кривизной продукта.

Заявленные системные требования.

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

График фреймтайма.

График фреймрейта.Инпут лаг в игре:

Игра часто фризит. Как большими, так и малыми фризами. Допустим, тут есть вина накопителя (игра стояла на HDD), но микрофризы вызваны явно не этим. Результат небольшого забега вышел таким:

С оптимизацией тут проблемы. Но игра в раннем доступе и это все решаемо.

Но вот, что делать с самим геймплеем? Тут уже проблемы куда серьезнее. Я не разработчик игр, не геймдизайнер. Не могу сказать, можно ли из данного полуфабриката сделать что-то вменяемое или нет. Но пока, в таком состоянии, я не вижу вообще смысла в данном проекте. Смогут ли разработчики что-то изменить? Возможно. Но пока, это очень плохо проработанный проект.