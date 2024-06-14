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"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов

Сегодня я расскажу об очередных фильмах, которые посмотрел. Это два фильма ужасов и фантастика.
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Сначала я расскажу о фантастическом фильме, который вышел совсем недавно на стриминговой платформе Netflix. Это фильм "Атлас" (оригинальное название "Atlas").

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Режиссер: Брэд Пейтон. В главной роли тут "давно погасшая звезда" Дженифер Лопес. Наверно, пытается возродить свою не особо удачную кинокарьеру...

В остальных ролях: Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Грег Кохан, Абрахам Попула, Лана Паррия, Марк Стронг, Бриелла Гуиса, Адия Смит-Эрикссон и другие.

Фильм о как-бы недалеком будущем, когда ИИ вовсю уже применяется в различных сферах. Андроиды - обычная вещь. И вот они начинают восстание против людей. Возглавляет это восстание некий андроид Харлан Шеперд.

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Война людей против ИИ приобретает массовый характер. Тысячи уничтоженных андроидов. Но сам их лидер сваливает с Земли куда-то в космос. Но о нем не забывают и создают вокруг планеты систему защиты. На всякий случай.

И вот, спустя почти 30 лет, нас знакомят с главной героиней Атлас (Дженифер Лопес),

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которая и разрабатывает все эти защитные системы. И тут происходит очень тревожное событие: ловят андроида, который был агентом Харлана. Атлас приступает к выяснению и допросу задержанного.

Оказалось, что мятежный андроид вообще находится в другой галактике! И на этом моменте фильм ставит в ступор: никаких предпосылок к тому, что уже доступны такие полеты, в фильме не показаны. Земляне, вроде, вообще сидят только на Земле. И это крайне странно. Как бы там ни было, военные собираются послать за Харланом спец. отряд. И он состоит из бойцов и их боевых машин, которые связаны с "пилотами" нейронной связью...

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Мне сразу вспомнилась игра "Titanfall 2"...

И вот наша Атлас набивается в этот отряд, ибо только она может понять и разгадать все уловки мятежника (некие отсылки к фильму "Чужие" тут налицо).

Проблема только в том, что сама Атлас категорически не хочет "сливаться в экстазе" с ИИ боевой машины. Но без этого невозможна совместная работа.

А, так как миссия пошла, как всегда, не так, как планировали, то Атлас пришлось смириться... Что там ее ждет, чем фильм закончится, я не буду писать. Но сам фильм вышел очень слабым. Я его ждал. Думал, что он более-менее нормальный по сюжету. Но нет: фильм не оправдал надежд. Почти с самого начала, можно заметить, что пошли по наиболее легкому пути, сделав мятежных андроидов чрезвычайно сильными. А финальное сражение здоровенной боевой машины и Харлана напоминает тупые фантастические игры из Японии.

Там это любят именно так изображать... Сюжет оказался простым и прямолинейным. Никаких "неожиданных поворотов" тут нет. Все будет именно так, как вы и предполагаете. Хуже то, что Джей Ло не справилась со своей ролью. Я ее никогда не считал хорошей актрисой и в этом фильме она опять это подтвердила. Ее стенания и воспоминания все время вызывали в памяти известную фразу Станиславского.

Слабый сценарий, слабые актеры... Фильм на "троечку"...


Переходим к фильму "Черная вдова. Укус смерти". Уж не знаю, где учили английский язык наши локализаторы, но вот слово "Sting" никаким образом так не переводится! Опять пытаются связать фильм с другим известным фильмом... Это уже бесит...

Итак, это фильм снятый в Австралии и США. Среднестатический фильм ужасов, где режиссером выступил Кия Роуч-Тернер. В ролях: Алила Браун, Райан Корр, Пенелопа Митчелл, Робин Невин, Жермен Фаулер, Нони Хейзлхерст, Дэнни Ким и другие.

Это не страшный фильм ужасов. Да, есть такой слой среди данного жанра. Например, "Дрожь земли" или "Лепрекон". Тут все проще: на Землю падает малюсенький метеорит. И это некое яйцо, из которого вылезает паучок.

И его находит главная героиня - девочка Шарлотта.

Живет она в довольно старом и странном доме. Многие жильцы состоят друг с другом в родственных связях. В одной квартире живут две престарелые сестры: одна просто ведьма и домовладелица по совместительству.

Вторая бабка уже двумя ногами впала в маразм и практически полностью потеряла память. В другой квартире живет ее дочь, которая и является матерью Шарлотты.

Тут же новорожденный брат Шарлотты и отчим, с которым у нее довольно натянутые отношения.

Остальные квартиранты тоже странные.

А суть самого ужастика вполне типична: паучок жрет все и растет. И чем больше становится, тем больше жрет. И постепенно переходит к блюдам из человечины...

Борьбу с паразитом берет на себя Шарлотта, в этом ей помогает известный всем химикат - нафталин...

Фильм, в целом, мне понравился. Концовка была предсказуема, но сюжет тащат персонажи. Они получились очень хорошо прописанными. Их странность вносит определенный колорит в фильм. И это сделало из зауряднейшего фильма ужасов, смотрибельное кинцо. Ни разу не шедевр, но на один раз посмотреть сойдет.


Фильм "Нечисть" (2023 год) также не понятно, как получил свое название в нашей локализации. Его оригинальное название - "Baghead", следует перевести, как "Голова в мешке". Но дело в том, что в 2017 году был фильм с таким названием и сходным сюжетом, но то был короткометражный фильм.

Фильм снят в Великобритании режиссером Альберто Корредором. В ролях: Фрейя Аллан, Джереми Ирвин, Руби Баркер, Питер Муллан, Нед Деннехи, Энн Мюллер и другие.

Это уже классический фильм ужасов с явным мистическим оттенком. Довольно мрачный, тягучий и пугающий.

Главная героиня, Айрис,

становится владелицей старинного паба, который принадлежал ее отцу.

С отцом они с детства не общались: он просто ушел из семьи без объяснения причины. И вот, девушка, которая постоянно страдает по жизни, получает такой "подарок". Но в довесок к зданию шло и Зло, запертое к подвале. Зло древнее и очень опасное. Это какая-то старуха с мешком на голове,

которая подчиняется только владельцу здания и может на время призывать мертвых людей для общения с живыми.

Но все имеет свою цену. И Айрис придется эту цену заплатить сполна...

Как фильм ужасов, данное произведение хорошее. Но имеется одна важная для меня проблема. И она многое портит в восприятии фильма. Это проблема - правила игры. Что я под этим подразумеваю?

Например, в "Кошмаре на улице Вязов", Фредди Крюгер убивал только детей и подростков тех, кто был причастен к давним событиям (так было по началу). Здесь нам эти правила почти с самого начала поясняют. Но все идет явно не по тому сценарию, что должен был быть! И в самом конце, нам весь этот запутанный сюжет быстро и проворачивают. И ты понимаешь, что фильм нарушает свои же придуманные правила для этой ведьмы. И это огромный минус фильма. Ты понимаешь, что сюжет тебя обманул изначально, хотя делать это было вовсе не обязательно. Все можно было сделать точно также, но в установленных правилах. Но сценаристы поленились.

В остальном, фильм неплох, без малейшего хеппи-энда.

Смотреть можно.

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