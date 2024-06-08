Сегодня я выскажу свое субъективное мнение о трех фильмах, которые посмотрел недавно. Они очень разные. И впечатления о себе оставили разные...

Начну с худшего фильма. Это "Резидент" (оригинальное название "Chief of Station"), который вышел в 2024 году. Режиссер: Джесси Джонсон. В ролях: Аарон Экхарт, Ольга Куриленко, Алекс Петтифер, Крис Петровски, Летиция Эйдо, Ник Моран, Дэниэл Бернхард и другие.

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Это боевик и детектив. И в начале фильм мне нравился, но по мере просмотра, первые положительные эмоции улетучивались, как дым...

Итак, нам показывают, как семейная пара Бенджамин Маллой (Аарон Экхард) и Фарра Маллой (Летиция Эйдо) работают в Будапеште.

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Они - агенты ЦРУ, но их задания друг с другом не связаны. И вот, жена Бенджамина гибнет при взрыве в ресторане. Что это было, не понятно. То ли теракт и Фарра стала случайной жертвой. То ли целенаправленная ликвидация...

Так бы это и оставалось тайной, но в самом ЦРУ начинается внутреннее расследование, которое пытается выставить погибшую в негативном свете.

Естественно, Бенджамин этого не может допустить. И он снова едет в Венгрию, чтобы найти причину гибели жены. Резиденты в Венгрии ему мягко отказывают в помощи

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и он обращается к заклятому врагу, бывшему агенту из России, который теперь "на вольных хлебах". Именно его и подозревает Бенджамин в гибели жены, но все гораздо запутаннее. Этот "плохой-хороший" русский Евгений Халиков (Ник Моран)

тонко намекает, что Маллой очень сильно ошибается, ища убийцу на стороне. Но их "диалог" прерывается нашествием наемников. И теперь Бенджамин должен все узнать очень быстро, ведь под угрозой жизнь и его сына...

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Фильм подавал сначала очень большие надежды на отличный сюжет. И эта надежда сохранялась примерно треть фильма. А потом скатилась в типичное: "хороший американец", "плохой русский", "хороший русский", "плохой американец"... Была надежда, что будет драма и жена Бенджамина на самом деле окажется предательницей. Но как же! Не дело это. В общем, детективная линия быстро угасает и остается лишь боевик. Но и как боевик фильм слабый. Стрельба совсем уж сделана на "отвали" - ну как не попасть в машину с буквально 5 метров?

Нужна была погоня и пули волшебным образом летели мимо... Драки тоже подкачали.

Хотя за постановку отвечал "дядька с большим опытом" - Дэниэл Бернхард (он сыграл роль очень жестокого русского).

Но не получилось. А уж сцена ареста зам. главы ЦРУ Интерполом...

Нет слов...

Я остался фильмом разочарован. Таких поделок масса и данный фильм не выделяется среди них совершенно. Ничего не случится, если вы этот фильм не посмотрите.





"Без границ(?)" (оригинальное название "Den grænseløse"). Это датский фильм в жанре триллера. Не особо высокобюджетный. Из актеров, я знаком с творчеством лишь актера Ульриха Томсена (исполнил роль детектива Карла Мёрка).

И вот ему нужно приехать на небольшой островок, куда его настоятельно зовет бывший коллега из местного полицейского участка. Но сам Карл ехать не хочет почему то. И отправляет туда свою помощницу Розу (Софи Торп).

И она становится свидетелем, как на праздновании отставки, тот самый полицейский выносит себе мозги выстрелом...

Дело явно нечисто. И проблема кроется в старом деле, где погибла девушка. Сама гибель вроде и понятна: девушку сбивает машина, но найти виновника так и не смогли. Остался неясным вопрос, как погибшая оказалась на дереве.

И этот момент полиция не смогла нормально объяснить. И вот, спустя много лет, Роза и Карл снова начинают ворошить старое дело...

Это типичный скандинавский детектив: действия происходят размеренно, не спеша. Типичная атмосфера для тех мест дополняет мрачную картину. Все что-то скрывают. У всех свои "скелеты в шкафу". Как детектив фильм неплох. Не лучший в жанре, но мне понравился. Тут сильно много чего намешано. Даже слишком. Слишком много народу оказалось причастно к смерти той девушки напрямую или косвенно. И в этом мне видится перебор. Тут вам и какая-то идиотская секта солнцепоклонников.

И фотограф с явными проблемами в голове...

Да и наш главный герой косвенно тут оказался примешан.

Нельзя сказать, что фильм заканчивается хеппи-эндом. Скорее, стоит говорить, что главные герои просто выдохнули с облегчением, что все закончилось.

Этот фильм можно рекомендовать к просмотру любителям скандинавских фильмов в жанре детективов или триллеров. Скорее всего, он вам понравится.





На "сладкое" оставлю фильм "Пацан против всех" (оригинальное название "Boy Kills World"),

который вышел в 2023 году. Режиссер: Мориц Мор. В ролях: Билл Скарсгард, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Яян Рухьян, Куинн Коуплэнд, Эндрю Кодзи, Айзейя Мустафа, Шарлто Копли, Фамке Янссен и другие.

Трейлер фильма давал понять, что это типичный боевик. Начало же фильма представляет собой смесь идей "Голодных игр" и ранних фильмов с ван Даммом.

В некой стране, местное правительство, раз в год устраивает показательные казни "избранных".

На этот раз, в их число попала семья в составе мамы, дочки и сына. Мать и дочь погибают, а пацан выживает. С пробитыми барабанными перепонками и отрезанным языком, он попадает к очень странному отшельнику. Который лепит из него просто непобедимого бойца.

И его главная цель - месть. И "мстя" начинается довольно рано по хронометражу. И "мстя" типична для современных фильмов. И это был бы посредственный боевичок. Если бы не довольно оригинальный подход: наш герой, Пацан (Билл Скарсгард), постоянно мысленно общается со своей погибшей сестрой.

Причем, он ее типа видит. Что приводит к нелепым ситуациям, осложняющим жизнь. А, так как Пацан глухой и немой (читает по губам), то все его разговоры идут "в себе". Также правильным ходом было делать фильм совершенно не серьезно. Драки излишне кровавые, но все приправлено юмором,

хоть и черным порой. И все движется к финалу... А он просто переворачивает все с ног на голову! Все совсем не так, как нам показывали в начале.

Это удивляет в хорошем смысле.

Если бы не было юмора, "внутренних бесед" с сестрой и неожиданного поворота, то фильм бы мне вряд ли понравился. А так, имеем простенький боевик, но весьма прикольный. Думаю, это слово тут будет очень уместно. Фильм можно посмотреть, как фильм для развлечения.



