Сегодня я расскажу о двух фильмах, которые я недавно посмотрел. Они относятся к разным жанрам и мое мнение о них совершенно противоположное. Но тем не менее, начнем сугубо субъективное "обозрение"...

Первым пойдет фильм "Эбигейл" (оригинальное название "Abigail").

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Режиссерами сего фильма выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. В ролях: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон, Кевин Дюран, Ангус Клауд, Джанкарло Эспозито и другие.

Это фильм ужасов. Но достаточно оригинального сюжета. Другое дело, что задолго до выхода этого фильма, я видел трейлер к нему. И поэтому сюжет был уже понятен и частично предсказуем. И именно из-за трейлера я решил смотреть этот фильм. И мои надежды он не оправдал...

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Группа злоумышленников, которых нанял плохой дядька Ламберт (Джанкарло Эспозито),

похищают маленькую девочку Эбигейл (Алиша Вейр),

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чтобы стрясти с ее папаши немного бабла (в количестве нескольких миллионов). Но они еще не знают, кто ее отец и чем зарабатывает. Похитители привозят жертву в загородный особняк, где будут ждать момент, когда будет осуществлена выплата.

Уже тут выясняется, что наша группа - просто кодла незнакомых друг с другом людей. Причем абсолютно не профессионально себя ведущих. Первое, что они делают - заливают глаза по самое "не могу", благо алкоголя тут залейся.

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И только Джои (Мелисса Баррера),

которой поручили следить за девочкой, остается во вменяемом состоянии.

И тут выясняется, что эта девочка не так и проста. Для начала - ее папа какой-то жуткий тип, который и бизнес воротит и криминалит, и вообще страшный человек. Напустив в штаны приличное количество желтой жидкости, наша банда все же решает не сбегать, а ждать выкупа. Но тут поспевает и второй сюрприз - девочка немного вампир...

И теперь уже не до денег, а надо выжить. Ведь сбежать из особняка они не могут: он наглухо закрыт. Собственно, это и было известно еще из трейлера. Поэтому такие мимолетные подсказки в виде каких-то настенных рисунков и статуй сразу бросаются в глаза.

В голове рисовался типичный сюжет, где бэби-вампир вырезает всех похитителей одного за другим,

а оставшийся в живых укокошивает упырицу и сбегает. Но все идет не так, как представляется. Все сделано гораздо мудренее и тупее. Одновременно. Не хочется особо спойлерить, но развитие сюжета ставит все больше и больше вопросов. А уж финал... Нет слов. Тупо и убого. Хотя, чего ждать от режиссеров "Крика"? То, что начиналось с большими надеждами вылилось в тупость высшей степени, с непременным вкраплением воинственного феминизма. И ведь актеры неплохо подобраны. И актриса на роль вампирши справилась на отлично. И русская локализация вовсе не самая ужасная. Но сюжет... Сюжет все испортил. Примерно вторая половина фильма все больше и больше меня разочаровывала. Не этого я ожидал от фильма ужасов. Вообще, я заметил, что фильмы ужасов про вампиров чаще выходят плохими. Именно фильмы ужасов, а не подобие боевиков или соплежуйные романтические бредни. Ну не везет вампирам... Смотреть фильм можно, но я не буду называть его фильмом ужасов в классическом понимании этого слова.





Вторым фильмом будет детектив с сильным налетом драмы. Это фильм "Спящие псы" (оригинальное название "Sleeping Dogs").

Тут нет никакого сходства с некой игрой...

Режиссер фильма - Адам Купер. В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри Гринвуд, Пачаро Мзембе, Линн Гилмартин и другие.

Это уже второй фильм, где некогда знаменитый и высокооплачиваемый Рассел Кроу, пытается вылезти из актерской пропасти забвения. Он играет бывшего детектива Роя Фримана, который попадает в аварию. После нее у него очень серьезные проблемы с памятью.

Он ни черта не помнит. Но ему делают инновационную операцию по восстановлению нейронных связей. И есть шанс, что память может, хоть частично, восстановиться. Весь дом у него обклеен напоминаниями, что надо делать.

Это выглядит несколько надуманно. Ведь при таких проблемах, человеку нельзя жить одному, его место в спец.клинике. Но для сюжета так надо. И вот к нему приходит некая дама, которая является представителем правозащитной организации осужденных.

Она говорит, что некий Исаак Самуэль, приговоренный к смертной казни за жестокое убийство профессора университета, просит Роя приехать к нему.

Ведь это его старое дело и Самуэль хочет что-то рассказать, что повлияет на приговор. Проблема в том, что Рой ничего по делу не помнит. И он привлекает к делу своего бывшего коллегу, Джимми Ремиса (Томми Флэнеган).

Он тоже уже на пенсии. Но помогать соглашается. Уже с первых минут беседы Роя и осужденного становится ясно, что тут все было не так и просто. Нужно бы снова все подробно рассмотреть. А тут, как назло, начинаются случайные смерти свидетелей того дела.

Плюс провалы в памяти. В итоге, сюжет достаточно хорошо закручен. Но уже примерно к половине фильма, у меня возникает некая идея, кто на самом деле убийца профессора (его неплохо сыграл Мартон Чокаш).

Просто в глаза бросается уж сильное совпадение проблемы бывшего детектива и тем, чем занимался убитый профессор.

И опять не буду спойлерить, иначе будет не интересно смотреть этот, весьма неплохой фильм. Но финал лично для меня был несколько предсказуем. А вот причина убийства была неожиданной...

Не все в фильме идеально, многие моменты притянуты за уши. Но иначе осуществить идею с потерявшим память детективом нельзя было бы осуществить. Поэтому такие моменты просто необходимы для развития сюжета.

Фильм хорош, как детектив. В конце будет уже драма. И тут нет хороших и плохих. Тут все замараны кровью.

И вся соль в том, что и жертва совсем не ангел - тварь, каких поискать. И убийца не так и виноват. А самая большая сволочь - это подстрекатель, который просто дьявольски манипулировал человеческими эмоциями и желаниями в своих, совершенно корыстных целях.

Приятно видеть возвращение растолстевшего Рассела Кроу.

Конечно, ему далеко до его лучших лет в кинематографе. Но два последних фильма ("Спящие Псы" и "Экзорцист Папы") все же дают призрачный шанс на возобновление карьеры в полном соответствии с его талантом.