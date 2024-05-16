Считается, что игра "Phantom Fury" является "как бы" сиквелом другой игры - "Ion Fury". Не знаю, не играл...

Итак, "Phantom Fury" вышла в "свет" в 2024 году.

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Создателем игры выступила студия Slipgate Ironworks. А издателем выступила 3D Realms. По жанру это ретро шутер с налетом "роуд муви". За первую часть могу подтвердить. А за вторую... Не дотерпел до этого...

Итак, Steam говорит об игре следующее: "Шелли Харрисон по прозвищу Бомба возвращается – вас ждет сочетание экшена от первого лица и приключения в жанре роуд-муви. Отправляйтесь в адреналиновое путешествие по США. Используйте обширный арсенал оружия и навыков, сражаясь с предателями и мерзкими мутантами, чтобы спасти человечество..."

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И игра начинается с пробуждения нашей героини.

Какой-то "мистер Дженераль" нам по-быстрому все объясняет и мы начинаем искать выход из этой лаборатории...

Уже на первых минутах игра заставляет нервничать. А все из-за идиотской настройки перемещения. При движении влево или вправо, вы автоматически доворачиваете! Что за новость? Дайте мне этого разработчика и паяльник... Ужасное управление... А еще явное несоответствие вашего размера и щелей, куда можете пролезть. Это ставит часто в тупик. Да, так делали раньше, но игра ведь новая! Может не надо так придерживаться стиля "ретро"?

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Первое оружие - дубинка с возможностью электрошокера.

Ну пару-тройку охранников таким образом вы уложите. А потом получите в свое распоряжение пистолет. Это уже похоже на шутер.

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Но, есть одно "но". Это тупые поиски того или иного ключа...

Или еще надо через компьютер открыть двери.

Это сделано именно в духе начала 2000-х и сейчас дико выглядит. Слишком погружаемся в ретро, слишком. Мне уже не нравится.

Еще больше не понравится, когда врагов стало больше и на самой низкой сложности вас делают трупом легко и непринужденно.

А все потому, что перемещение противников сделано так, как в конце 90-х - начале 2000-х. Они просто телепортируются, хотя просто солдаты или охранники. Где современная физика? Точно также внезапно появляются из стен и маленькие дроны, которые наносят существенный урон. Это очень сбивает с толку, особенно в начале игры. Потом, к этому постепенно приспосабливаешься. Но все равно, игра не комфортная. Не этого я ждал. Оружие и всякие прибамбасы будут у нас появляться по мере прохождения игры.

Со многими вещами можно тут взаимодействовать, но смысла в этом нет совершенно.

Разве, что подбор аптечек, патронов и газировки...

А уж как тут выполнены некоторые "вещи"! Например, стекла в нашей лаборатории не бьются. А занавески из "чугуна".

Но на поверхности, стекла в зданиях (не всех) очень даже разбиваются. И ты просто не можешь представить себе, где ждет тебя засада! Так игры в 2024 году не делают! Это уже просто позорище! И стилем "ретро" это не прикрыть.

Но больше всего досаждает поиск ключей или подобного, чтобы продвинуться дальше по локации.

Такое "роуд муви" не про меня...

Всего в игре я продержался от силы часа два и удалил ее нафиг. Нет тут интересных мне идей. Это не ретро шутер в том понимании, в котором обычно я это себе представляю. Да и сама игра слаба для 2024 года. Оружие не "чувствуется". Удар нашим протезом руки никакой.

И это не отсылка в играм тех времен. Это безалаберное отношение к своей работе! Слишком много у меня претензий к этому шутеру. Слишком много. Поэтому играть в это нет никакого желания.

Переходим к графике в игре. Нет смысла рассматривать, как игра выглядит на разных настройках. Я выставил все на максимум. Выглядит она именно, как ретро.

Физика - убогая. Изначально, я вообще собирался запустить игру на компьютере с GT1030. Но этого не сделал и оказался прав.

Для игры заявлены следующие системные требования:

Я же тестировал на своем втором основном компьютере.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

В качестве тестового отрезка, выпало небольшое сражение с солдатами на поверхности. Настройки максимальные:

Получились следующие результаты:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.И вот такие результаты ни в коей мере не соответствуют графике в игре! Вот совершенно! Это просто провал в оптимизации.

Смотрите сами: имеем на данном скриншоте около 120 фпс:

Но в другом моменте - всего 76:

И это , когда нет и намека на графику! Сейчас я перепрохожу игру "Call of Duty: Black Ops III" и там без ограничения фпс на максимальных настройках имеем в среднем 123 фпс:

Без комментариев...





Что имеем в итоге?