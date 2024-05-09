В декабре прошлого года, студия Industry Games (она же и издатель) выпустила игру Dungeons of Sundaria в жанре action RPG.

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Да, перед нами опять "одна из".

Описание игры из Steam:

"Подземелья:

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* 4 уникальных подземелья, наполненных сотнями ужасных монстров и десятками дьявольских боссов.

* Три уровня сложности: Нормальный, Тяжелый и Кошмар.

* Онлайн-одиночная игра или кооператив до 4 игроков.

* Локальный многопользовательский режим с разделенным экраном до 4 игроков (требуется только одна копия игры)".

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Да, перед нами игра, заточенная на кооперативное прохождение. Что, однако, не возбраняет прохождение в одиночку. Посмотрим, что на сей раз сваяли разработчики...

Для начала стоит выбрать своего героя.

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Выбор расы тут не играет роли, сосредоточится надо на "специализации" вашего персонажа. Маги, воины и стрелки (все с "модификациями") - как всегда стандартный набор. Я выбрал лучницу, надеясь, что валить врагов издалека более безопасно. Но все оказалось совсем не так...

Стандартного объяснения, как надо играть, тут нет. Хорошо, что русский язык присутствует. Без него было бы совсем печально...

Есть типа наша "деревня" с домами и всякими другими строениями. Кликая по ним, мы попадаем к различным персонажам, которые дают нам задания.

Тут же можно продать лут и купить нужное. А вот, как попасть на сами задания? Мыслим логически (ведь обучения явного тут нет): кликаем на дорогу и переходим на другой экран. Тут уже можно выбрать одну из локаций, где мы будем "злодействовать". Но это только кажется, что есть выбор. На деле, все уровни, кроме одного, требуют высокого уровня самого персонажа. Туда, наверно, можно пойти.

Только вот надолго ли?

Короче, отправляемся зачищать подземелье.

Сначала все идет очень даже бодренько: валим врагов направо и налево, попутно замечая, что стрельба на расстоянии не так и эффективна, как хочется.

В ближнем бою, типа "блок" не работает - урон постоянно проходит. И я так не понял смысл взмаха луком. Это такой блок или я такой кривой? Короче, бестолковая затея. Лучше просто уворачиваться и стрелять. Тут фактически автострельба - стоит зажать левую кнопку мышки.

И сразу несколько специальных атак, которые наносят увеличенный урон, но долго "откатываются". Есть аптечки, но ими я почти не пользовался, ибо имеется и способность лечения, которая также восстанавливается со временем. Аптечки пригодятся вам при бое с боссами, коих тут навалом.

Дизайн первой локации вполне линеен. Но постоянно кажется, что "вот-вот и мы у финиша"... Ага, щаззз... Локация куда длиннее, чем кишка Кинг-Конга. И это начинает надоедать. Структура такая: какие-то комнаты и проходы, ловушки,

босс в конце. Потом идет явное подземелье, которое вновь выводит нас к комнатам. Хорошо, что по мере продвижения, враги меняются. Иначе, было бы совсем скучно. Лута тут навалом, но опять дают все для всех классов. То, что подойдет именно вам, встречается не часто. Да и уровнем не всегда лучше. И сама прокачка идет крайне медленно. Даже с первого на второй уровень. И это очень странно, ведь в меню выбора локации упоминаются уровни развития хорошо за 100. Это же сколько надо играть в нее, чтобы добиться такого? Визуально, многие вещи сделаны одинаково, только отличаются характеристиками. Поэтому внешний вид вашего персонажа особо не поменяется после длительного "променада". Сначала, кажется, что ваш рюкзак просто бездонный.

Но это не так. Поэтому, когда встретите безмолвного кузнеца (отсылка к "чему-то"), то продайте ненужное.

Еще больше "что-то" напоминает сражение с боссом. Я стреляю в него издали и тут вход в комнату заволакивает туманом, в который надо "войти". И где я такое видел?

Вот сами сражения тут уже похожи на простое "закликивание с уклонением". Но нужно постоянно помнить о времени восстановления "хилки". Иначе - "You dead"... Это не страшно, ибо возродитесь вы недалеко от места сражения и ничего не потеряете. Из босса ничего не выпадает, но к вам телепортируется сундук с хабаром.

И все начинается снова... К слову: некоторые боссы не так и просты. Есть "нюансы" их уничтожения. Самыми необычными оказались на моем пути два необязательных призрака в скрытой комнате (и такие тут тоже есть). Они не убиваемые! Именно так я думал сначала. Вы можете только "нокаутировать" их на время и все!

Подумал, что глюк игры. Но потом обратил внимание на два саркофага, которые защищены оболочками. Она исчезает, когда враги в нокауте. И тогда просто нужно постепенно разрушать саркофаги! Пока саркофаги не разрушишь, призраков не убьешь. Все просто. Я то изначально думал, что там лежит лут...

Также проблем доставил главный вампир, который, как и положено добропорядочному кровососу, может временно исчезать. Атака невидимого наносит неожиданный урон. Но и убив кровососа (вернее, упырицу), не расслабляйтесь: вас ждет "фаза сражения №2". Да-да, игра явно копирует некоторые элементы из Dark Souls-ов. Особенно это заметно на болотной локации, которая запутана в стиле "Мастера". Ох и потрепала она мне нервы! Тут еще и прыгать надо, эдакий примитивный платформер.

Сами прыжки реализованы безобразно по физике и иногда просто падаешь вниз, со всеми вытекающими. Хорошо, что тут нет душ прокачки...

Прокачка тут какая-то автоматическая. Вам просто накидывают очки по всем параметрам и дают новую способность.

Все. И не все способности прям хороши. Прокачиваются и они, но через магазин. В нашем "городке" просто купите нужную вам "способность - уровень 2" и все дела. Но это дорого, а лут стоит относительно дешево. Поэтому все способности не прокачаете, делайте правильный выбор.

В целом же, игр не затягивает, по крайней мере, меня. Но стоит отдать должное, что сами локации тут разнообразные и враги отличаются. Это радует. Но вот протяженность... Хочется самих локаций побольше, но с меньшей протяженностью.

Переходим к графике. Она весьма скромная.

Автоматически, игра мне выставила максимальные параметры графики (а иконки тут очень странно реализованы) и разрешение в 4К.

Видно нативное разрешение от DSR не отличает... Ну, пусть так и остается, хотя действительно ли 4К? Не уверен...

Для игры заявлены такие системные требования:

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 11

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Выбрал в качестве тестового отрезка сражение с одним из боссов.

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Мой субъективный вердикт по игре.

Играть в нее можно, но не особо захватывает. К концу прохождения локации уже надоедает. Да и сражения не особо веселые. Возможно, в кооперативе, будет веселее, не знаю. Но в одиночной кампании не вдохновляет. Игра явно заимствует некоторые элементы из соулслайков, но это типично для целого пласта игр. Простим эту особенность. Критичных багов я не встречал, кроме одной демонессы, которая сама где-то за "туманом сражения" материализовалась. Пришлось бой перезапустить.

За то, что компания Industry Games маленькая и, вроде, независимая, я поставлю за игру четверку с "жирным" минусом. Любителям такого можно и попробовать, вдруг, понравится.