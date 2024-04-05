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Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому

Ныне крайне актуально и прибыльно писать о виртуальных сборках. Может и мне попробовать?
[ ] для раздела Блоги
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Значит, есть у меня знакомый Жорик - известный местный бутлегер, авторемонтник и заядлый "нардист". Весна была, как всегда, странной и принесла не один День Жестянщика. Пополнив кузовными ремонтами свой бюджет, Жорик собрался собрать с моей помощью новый ПК. Ну, как новый... Для него это новый, но все комплектующие должны были быть купленными на Али-базаре, Авито и прочих маркетплейсах... 

Я, в данном случае, выступал пока исключительно консультантом. Итак, начали с выбора платформы. Я предположил, что в плане цена/качество лучшим вариантом будет выступать платформа на сокете АМ4. Выбор пал на процессор AMD Ryzen 5 5500.    Не особо дорого и производительно. Но Жорик поставил мой выбор под сомнение. Зачем у процессора ножки? Может он хочет убежать? А кроме того, мой знакомый неосознанно боится всех многоножек.        И этот Райзен ему их напоминает... Короче, процессор мы НЕ купили.

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Перешли к обсуждению материнской платы. Разумнее всего брать плату в бюджетном сегменте на чипсете А520.       - А почему пять-двадцать?

- Почему не семь-сорок?         И это был правильный вопрос. Что-то было подозрительно в этих числах... Поэтому плату мы тоже Не купили.

От предложенного мной кулера Id-Cooling se 224 xt,                 Жорик тоже отказался. Я сказал, что такой покупают многие, ибо это неплохой вариант за свои деньги. Но Жорик ответил, что "он не многие", поэтому "попугайствовать не собирается"...

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Оперативную память Netac Basic, Жорик сразу забраковал.       Зачем покупать память, если с ней что-то Не так? И оперативку мы тоже Не купили...

В качестве накопителя я выбрал SATA SSD от компании KingSpec.      Но Жорик сказал, что его львы с детства пугают. Да и вообще, дома "король" может быть только один. И мы ССД тоже Не купили.

Покупку блока питания Жорик сразу пресек. Он сказал, что у него в гараже куча отличнейших блоков питания для сварки.         А раз сварочный аппарат работает, то и с каким-то там компьютером, он справится одной левой. Что ж, логика тут присутствует, и мы приступили к поиску видеокарты...

При виде цен на RTX 4090, Жорик разразился многоминутной нецензурщиной, которую вот никак нельзя передать литературным языком. Мне лишь пришлось ждать окончания этой тирады и вытереть слюни с экрана монитора...

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Выбор лег на RTX 3060 от фирмы JGINYUE.        Но ни я, ни Жорик в течении пары минут не смогли выговорить название фирмы. Все время получалось что-то нецензурное, за которое в приличном обществе морду бьют. А раз мы даже не можем название выговорить, то стоит ли ее покупать?

Корпус даже выбирать не стали. Жорик сказал, что от корпусов с подсветкой у него начинается головокружение и он лучше у своего кореша, грузчика из Магнита, возьмет пластиковую тару для яблок...           Потом мы стали подбивать расходы на Непокупку комплектующих... Жорик почесал затылок и изрек поистине мудрую речь, что "лучше купить жене сапоги, а остальное пропить". С радостным видом Не выполненной задачи, Жорик встал и удалился в район гаражей, где уже битый час проходил местничковый чемпионат по нардам...


P.S.: Я думаю, что вменяемые читатели правильно поймут посыл этой статьи. Ну, а остальные...

P.P.S.: Все сходства с реальными людьми случайные и автор ни в чем не виноват...

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