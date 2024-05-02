Есть такие "талантливые" создатели игр, которые десятилетиями клепают одно и то же, но игруны "хавают", визжат от восторга. Таких создателей именуют никак иначе, как "Мастер", хотя там одинаковые невнятные персонажи в бредосюжете с обязательными болотами... У других же, подобный фокус смены обертки не проходит...

В один момент, создатель серии игр Dead Space, Глен Скофилд, решил в очередной раз "напугать мир". Он заявил, что создает игру, такую страшную, что игруны в обязательном порядке обмочат свои короткие штанишки. Поэтому все закупились памперсами и стали ждать очередной survival horror...

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И вышла игра в 2022 году на всех актуальных платформах. Шума было немало. Но более-менее вменяемые обзорщики, пожали плечами и вынесли вердикт: "Dead Space 4"...

Так это или нет, я проверял по стримам и игра оставила крайне невразумительное мнение на сей счет. Теперь же появилась возможность за очень демократическую сумму проверить это на практике...

Я и проверил. Могу с уверенностью сказать: "Нет, это не Dead Space 4. Это гораздо... хуже".

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А теперь поясню причину такого вердикта.

Начнем с того, что сюжет во многом копирует первую часть той серии. Там был космический корабль с некроморфами. Тут - тюрьма на планете с инфицированными заключенными, которые после мутаций мало отличаются от тех же некроморфов.

Наш герой Айзек, ой, простите, Джейкоб

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уже умеет разговаривать, что особо не меняет ситуацию.

После череды довольно странных обстоятельств, он оказывается в тюрьме на планете Каллисто (спутник Юпитера).

А потом там начинает происходить черт-те что... Начинается тот самый survival horror, который во многом копирует первую часть Dеаd Space. Как пишут в Steam: "Это новый взгляд на Survival Horror, придуманный Гленом Скофилдом. Сочетая атмосферу, напряжение и жестокость с ужасающими моментами беспомощности и человечности, The Callisto Protocol погружает игроков в захватывающую историю, где невыразимые ужасы скрываются за каждым углом".

Да, за "углом" нас ждут всякие неожиданности. Но вот пресекать их мы вынуждены вовсе не огнестрельным оружием. И даже не плазморезом. А простой дубинкой охранника.

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Собственно, в этом и есть главное отличие The Callisto Protoco от Deаd Space. Напряженный, пугающий шутер стал напряженным пугающим... эм, слешером? Или как это действо называть? Тут, конечно, умные комментаторы будут писать, что стрелковое оружие там есть. Да, оно есть, но носит вспомогательный характер. Ибо патронов тут кот наплакал и просто так их транжирить не совсем умно. Поэтому уклоняйтесь от атак монстров, бейте в темечко дубинкой. Ну, а по подсказке, стреляйте контрольным... Вот таким нехитрым способом, теоретический шутер перестает быть таковым - мало патронов! Тут всего мало, если говорить по-честному. Наш "рюкзак" до смешного мало вмещает всякой всячины.

И нет тут внешнего хранилища, как было в Dead Space. Поэтому будете стоять перед выбором: взять аптечку или патроны... Это тупо. Ведь сколько я пропустил по этой причине разнообразных предметов на продажу! А ведь без денег не будет вам прокачки оружия! Доходило до идиотизма, когда я выбрасывал патроны, брал детали на продажу, бежал к "верстаку",

продавал деталь и возвращался обратно за патронами! Это же так увлекательно... И это с учетом того, что ни аптечки, ни патроны вам никогда не помешают. Еще сильнее дело осложнится тогда, когда вы получите устройство для телепортации предметов (да-да, полный аналог из Dead Space). Теперь желательно иметь еще с собой и дополнительную батарейку для "силовой перчатки Таноса"...

Но все это меркнет в свете идиотской боевки. А она на самом деле именно такая. Ведь наш Джейкоб остался таким же увальнем, как и Айзек!

Опять съели...А ведь надо драться врукопашную! Если для Айзека это было не типично, то для Джейкоба - основа боя. Пример: вы захватываете приближающегося мутанта силовой перчаткой и швыряете его в шипастую стену. Враг не долетает и падает на пол. Вам нужно быстро к нему добежать и, пока он не встал, надавать подзатыльников. Но быстро добежать - это не в этой игре. Пока Джейкоб доковыляет, мутант уже встал.

Еще ситуация.

В Dead Space были такие "личинки", которые прикреплялись к стенам или потолку. При приближении к ним, они взрывались, нанося средний урон игроку. Тут есть что-то похожее: эдакие яйца Чужого. И вот ты видишь такое яйцо (по форме - просто экскремент коровы) и думаешь: стоит ли тратить последние патроны на это или допустить небольшой урон? Вот такая дилемма...

Ладно, пусть будет рукопашная атака вместо стрельбы. Пусть. Но какого черта Джейкоб постоянно убирает свою дубинку? Он идиот? Скорее всего - да. Вот откуда-то из вентиляционного отверстия вываливается очередной уродец, а дубинка у Джейкоба за спиной. Пока он ее достанет, пока ударит... Зачем он ее вообще убирает? Создатель игры, дай ответ!

Вот такими искусственными "мелочами" создается "напряг" в игре. Все по "документации" Resident Evil...

Нравится такое? Мне точно не нравится.

Если бы не существовало серии Dead Space, то было бы другое дело. Но в данном случае, от сравнений не отвертеться. Идешь по узким мрачным коридорам - все это уже было в первой части.

Выходишь на поверхность Каллисто - это уже было в Dead Space 3.

Тот же вид, те же мутанты из под снега... Даже разбросали взрывающиеся баки, как в серии Мертвого Космоса...

И подобные моменты полета в космосе,

с уворотами от обломков, были...

В итоге, игра "геймится" определенно вторично по отношению к серии Dead Space.

Может визуально она лучше?

Естественно лучше. Но с оговорками. Если наличие куда более передовой графики оправдано временем, то от визуального сходства не отвертеться. Оно тут везде: от некоторых локаций, деталей оформления до подходу к отображению шкал здоровья и заряда перчатки. Все тоже самое, но немного переделанное.

Но вот выглядит игра отменно, тут этого не отнять. Я на этот раз не буду делать скриншоты на разных настройках. Просто ограничусь своими игровыми.

Для этого, я выставил следующие настройки, которых тут довольно много (аж в трех разделах):

Без апскейла тут играть на GTX 1070 не комфортно. Да, можно и без него, но тогда в тяжелых локациях будут просадки ниже 60 кадров.

Мне такое не нравится. Может, что-то можно еще подтянуть, но в целом игра на таких настройках выглядит хорошо. Сам апскейл FSR в данной игре работает отлично. Дело тут не в особом мастерстве разработчиков. Все зависит от дизайна локаций и окружения. По моим наблюдениям, больше всего от апскейла страдают игры жанра Action RPG, т.е. типа того самого Diablo. В таких играх при виде сверху, куча мелких деталей, и от апскейла они страдают больше всего. На втором месте идут игры с открытым миром. Но не все, тут зависит от того, как этот мир реализован. Например, в Steelrising мир не такой и открытый, но много всяких решеток, деревьев. И вот листва, ветки, решетки очень страдают от включения FSR. В нашем случае, локации очень маленькие, поэтому дальних планов тут нет. А общая темнота скрадывает артефакты апскейла. Когда же мы выбираемся на поверхность, то погода опять все скрывает и это - к лучшему.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 11

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Уж не знаю, где будет самое "тяжелое место" в графическом плане, но выбрал такое место:

Результат получился таким:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог теста.Также я прогоню на этих же настройках встроенный бенчмарк:

Встроенный бенчмарк.Что тут можно сказать... В свое время в Steam разработчики разместили следующие системные требования:

И это сверхоптимистические заявления... Да, согласен: игра просит наличие SSD накопителя.

Стоит ли воспользоваться "ультимативными скидками" и поиграть в данную игру?

Можно. Но с уверенностью могу сказать: если в серию Dead Space я неоднократно возвращался, то The Callisto Protocol это не грозит. Одноразовая игра...

P.S.: Локализация от Mechanics VoiceOver в этой версии игры очень даже хорошая...



