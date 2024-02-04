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Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года

После новогодних праздников, постепенно стала оживать авто и мото спортивная жизнь...
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Начнем с NASCAR.

В эти выходные состоялся клэш Busch Light Clash at the Coliseum. И скоро соперники вступят в борьбу за очередной кубок...

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Ну, а в этой гонке победу одержал Денни Хэмлин на Toyota.

Гонка была под вопросом из-за прогноза погоды. Победу Денни одержал в овертайме, опередив Кайла Буша и Райана Блейни. Разрыв между Хэмлином и Бушем составило около 0,6 секунды.

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Для Хэмлина это уже четвертая победа в клэше.

Более особых событий в начале февраля не было. Но в самом конце января, состоялась первая гонка серии IMSA - "24 часа Дайтоны". Это одна из самых значимых гонок серии.

И победу в ней одержала команда Porsche Penske Motorsports.

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В состав машины-победителя вошли Фелипе Наср, Мэтт Кэмпбелл, Дэйн Кэмерон и Йозеф Ньюгарден.

Для Porsche эта победа очень значимая. Ведь последний раз она побеждала в Дайтоне в далеком 1969 году. Главными конкурентами для них были спортсмены на Cadillac и Acura.

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В классе GTD Pro победу одержал экипаж команды Risi Competizione на Ferrari 296 GT3.

Для данной гонки, эту частную команду "усилили" такими пилотами, как Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Даниэль Серра и Давиде Ригон. То есть почти весь состав прошлогоднего состава из класса Гиперкаров. И это дало победный эффект.

А в Дубае, в те же выходные прошли гонки "24 часа Дубая". Класса спортпрототипов тут нет. Российский экипаж в составе Виктора Шайтара, Рината Салихова, Сергея Борисова и немца Свена Мюллера заняли в итоге второе место.

Там же стартовала и российская команда SMP Racing (Виталий Петров, Сергей Сироткин, Александр Смоляр, Александр Болдуев, Денис Ременяко),

но технические проблемы не позволили им бороться за победу. Сначала они провалили квалификацию, а потом и вовсе не смогли финишировать в гонке.

WRC. Тьерри Невиль на Hyundai i20 N Rally1 выиграл первый этап чемпионата мира по ралли - Монте-Карло.

Второе и третье места заняли гонщики на Toyota: Себастьен Ожье и Элфин Эванс. Фактически, только пилоты на Toyota и Hyundai боролись за подиум. Ford и его пилоты пока не могут составить им конкуренцию.

MotoGP. Вовсю идут тестовые заезды. Многочисленные изменения в составах команд начали сказываться на результатах тестов. Сами тесты проходили в Сепанге (там ведь всегда тепло...). По итогам трехдневных тестов, лучшее время показал новичок в старшем классе MotoGP, Педро Акоста из команды Red Bull GASGAS Tech3.

Ушлые фотокорреспонденты уже подглядели многочисленные изменения в аэродинамике прототипов. Пока непонятно, будут ли они применятся в гонках, но вид задних антикрыльев впечатляет:

Новости и слухи.

Самой громкой новостью, именно громом среди ясного неба, стало известие о том, что с 2025 года Льюис Хэмильтон будет выступать за... Ferrari!

Это и для меня стало неожиданностью, хотя слухи уже давно ходили. Зачем делать такой шаг руководству Ferrari лично мне не понятно. Пока машина не способна конкурировать с Red Bull. Вряд ли, что-то изменится в сезоне 2024 года. А там... А там может баланс сил поменяют новые правила. Но тогда и Леклер с Сайнсом могут сами поспорить за титул. Им мешает именно сам болид. Замена Сайнса на Хэмильтона вряд ли что-то даст при слабой технике. Да и кто будет лидером? Понизить Леклера? А он смирится с ролью второго пилота? Или Льюис будет вторым номером? Для многократного чемпиона это как-то не того... Вряд ли обстановка в команде будет хорошей, кто-то "сломается".

Ходят слухи, что подтолкнул Хэмильтона к уходу из Mercedes сам Тото Вольф.

Так это или нет, не особо и важно. Сезон 2024 покажет, кто в этой ситуации будет в выигрыше.

А пока Карлос Сайнс был замечен на базе Williams. Другого, более подходящего места, скорее всего у него не будет.

И опять о F1. Коллегиальное мнение команд F1 отклонило участие команды Andretti Autosport в сезоне 2025 года. Дескать, не доросли еще. И это, несмотря на то, что за самой командой стоит поддержка (пока еще неофициальная) от Cadillac! А это, ни много, ни мало, GM. А значит, со временем, мы могли бы получить сильную команду. Но не вышло... Причина скорее всего в том, что пришлось бы весь фонд делить на большее количество команд. Тупо проблема в "бабле"... Вот вам и "Королева автоспорта"...


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По материалам NASCAR Official Home, IMSA.com, motogp-news.ru и autosport.com.ru

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