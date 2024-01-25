Вообще, фильмов ужасов, где фигурируют дома, огромное количество. А, с учетом ремейков, их еще больше.

Все объять в одной статье невозможно, но я расскажу о тех фильмах, что мне запомнились. Не все они так и хороши, но внимание на них обратить стоит.

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Я отбросил хорошие фильмы, типа "Ключ от всех дверей", ведь там лишь действие происходит в доме. Но сам дом почти обычный...

Итак, первым "пойдет под нож" фильм "Тринадцать привидений" ("Thir13en Ghosts"), вышедший в 2001 году.

Режиссер: Стив Бэк. В ролях: Тони Шэлуб, Эмбет Дэвидц, Мэттью Лиллард, Шеннон Элизабет, Алек Робертс, ДжейАр Борн и другие.

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Артур Критикос,

после смерти своего родственника, получает в наследство огромный дом. И это, как нельзя кстати в его ситуации. Сам дом крайне занимателен: он почти полностью стеклянный и его стены расписаны какими-то странными надписями.

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А вот попав внутрь дома, семья оказывается в ловушке, взаперти вместе с самыми опасными призраками, коих насчитывается 13 штук...

По началу, фильм дает некие надежды на действительно ужасы. Но по мере развития сюжета, понимаешь, что надежды оправдываются лишь частично. Сам фильм снят довольно качественно, но он не страшный и не жуткий. Да и игра актеров оставляет желать лучшего. Больше чем "4-" он от меня не получит...

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"Дом ночных призраков" ("House on Haunted Hill") 1999 года выпуска. Режиссер: Уильям Мэлоун. В ролях:

Джеффри Раш, Фамке Янссен, Тэй Диггз, Питер Галлахер, Крис Кэттэн, Эли Лартер, Бриджит Уилсон и другие.

Очень богатый человек, по имени Стивен Прайс (Джеффри Раш),

решает отпраздновать день рождения своей жены, Эвелин (Фамке Янссен),

весьма оригинальным образом. Он снимает на время особняк, где давно некий доктор-психоманьяк проводил жуткие опыты над людьми. На такой "подарок" у Прайса были свои причины: так он мстил своей жене. Заодно, приглашенным дается шанс выиграть большую сумму, если они продержаться в доме до утра.

Но вот реальность оказалась несколько другой: дом на самом деле не простой и вырваться из его "лап" практически невозможно...

Фильм достаточно хороший. Тут переплетен и детектив, и классический фильм ужасов. Сделано все добротно, хотя спецэффекты не вызывают восторга.

Но сама атмосфера передается зрителю вполне хорошо. Данный фильм мне понравился в свое время, хотя и далеко не лидер в моем личном рейтинге.





Еще один фильм 1999 года с очень похожим названием - "Призрак дома на холме" (оригинальное название "The Haunting").

Режиссер: Ян де Бонт. В ролях: Лиам Нисон, Кэтрин Зета-Джонс, Оуэн Уилсон, Лили Тейлор, Брюс Дерн, Мэриэн Селдес, Аликс Коромзай и другие.

Доктор Марроу (Лиам Нисон),

для своих исследований людей, страдающих бессонницей, снимает огромный особняк.

Это особняк с мрачной историей. Говорят, что он полон духов и призраков. Но доктора это совершенно не останавливает. Это не совсем фильм ужасов. Хотя всяких паранормальных явлений тут хватает. По стилистике и по духу, он очень близок к мини сериалу "Особняк "Красная роза", снятому по сценарию Стивена Кинга. Также имеются "пациенты" со своими "тараканами".

Но там был телесериал с небольшим бюджетом. А тут: и трубы выше, и дым гуще.

Один список актеров уже дает понять, что это фильм, претендующий на успех. И успех ему обеспечивает неплохой детективный сюжет. Именно он "тащит" фильм, а не сами ужасы.

Этот фильм можно смотреть достаточно широкой аудитории, а не только любителям подпрыгивать на диване от неожиданных скримеров.





Теперь перенесемся в Европу и отметим фильм 2021 года "Дом на глубине" (оригинальное название "The Deep House"). Этот фильм совместного производства Франции и Бельгии. Режиссеры: Александр Бустильо и Жюльен Мори. В ролях: Камилль Роу, Джеймс Джаггер, Эрик Савен, Алексис Сервес, Энн Клессанс, Каролина Массе и другие.

Парочка блогеров, Тина и Бен,

в поисках приключений и материала для своего блога, попадают на юго-запад Франции. Там им один местный житель предлагает осмотреть озеро, на дне которого, находится затопленный дом. Ну, естественно, что наши блогеры не отказываются от такого предложения.

Погружение и поиск дома проходят в штатном режиме.

Но потом, Бену приспичивает проникнуть в этот дом, что довольно опасно. Но опасность тут совершенно другого рода...

Этот фильм выделяется из большинства других тем, что сам дом находится в довольно непривычном месте - под водой. И уже этот момент интригует. Радует операторская работа.

Ведь снимать под водой довольно сложно. А тут еще надо передать жуткую атмосферу затопленного дома. Непростая задача, но именно с этим справились великолепно.

А вот сам сюжет несколько подкачал. Примерно в последней трети фильма, когда уже многое становится ясным. Сюжет скомканный, толком ничего не поясняют, в духе многих фильмов ужасов. И это большой минус. Но фильм посмотреть стоит. Он немного затянут в самом начале (типичная болезнь малобюджетных фильмов), но потом ход событий ускоряется.





"Другие" ("The Others") - 2001 год. Режиссер: Алехандро Аменабар. В ролях: Николь Кидман, Финола Флэнаган, Кристофер Экклстон, Алакина Манн, Джеймс Бентли, Эрик Сайкс, Элейн Кэссиди и другие.

И это опять европейский фильм.

Грейс (Николь Кидман)

пережидает со своими детьми окончание Второй мировой войны в одном доме на острове. Это очень уединенное место. Компанию семье составляет лишь прислуга.

Дети Грейс

страдают странной болезнью светобоязни, поэтому все окна в доме затянуты в плотные шторы. Со временем, семья стала замечать, что в доме есть кто-то другой. И эти "кто-то" пугают Грейс и ее детей.

И прислуга в доме ведет себя довольно странно.

Все секреты раскрываются ближе к финалу фильма и он ошарашивает зрителя...

Это очень добротный фильм ужасов. Он не особо страшный, но довольно жуткий. Именно жуткий, особенно, когда все станет ясно. Сценарий великолепен. Николь Кидман в роли также очень хороша.

Мне фильм очень понравился. И его бы я поставил на первое место. Если бы не другой фильм, где фигурирует еще один жуткий дом...

Это не совсем дом. Точнее, это даже отель.

И, да, это фильм 1980 года "Сияние" ("The Shining"). Думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом фильме. Режиссером тут был сам Стэнли Кубрик. Сценарий основан на романе Стивена Кинга. Ну и в главной роли снялся Джек Николсон.

Что тут можно еще добавить? Все ингредиенты успеха имеются...

Джек Торранс (Джек Николсон) с женой Вэнди (Шелли Дювалл) и маленьким сыном Дэнни (Дэнни Лойд)

приезжают в отель "Оверлук". Этот отель расположен в горах и на зиму закрывается. Джек будет тут работать зимним смотрителем. Часто, они будут оторваны от всего мира снегопадом. Но в самом отеле имеется все для нормальной жизни: еда, отопление, электричество. Что еще нужно? Ну, разве что зловещая атмосфера, усугубляемая тем, что сын Дэнни обладает некоторыми паранормальными способностями, называемыми тут "сиянием".

И отель живо реагирует на ребенка, буквально сводя с ума отца...

Это типичный фильм по Кингу. Со всеми вытекающими. Но принимаем во внимание огромный талант Кубрика и великолепную актерскую игру Джека Николсона,

и в итоге получаем шедевр. Который стоит посмотреть обязательно. Не обращайте внимание на то, что фильм имел две номинации на "Золотую малину": это один из лучших фильмов ужасов вообще!

Кубрик, известный своим дотошным подходом к съемкам, сделал из персонажа Николсона настоящего психопата-убийцу, и довел актрису Шелли Дювалл до нервного срыва.

Но это позволило создать реалистичность на экране. Фильм идет немалые 144 минуты, но он этого стоит. Уж поверьте. Можете даже посмотреть версию в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Даже это не портит впечатление от него.

На этом все.

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