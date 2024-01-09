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"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков

Недавно вышел новый фильм от культового режиссера Джона Ву. Все его фильмы почти всегда обладают фирменным почерком. И новый фильм не исключение. Но...
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В конце ноября 2023 года на мировые экраны выходит очередной фильм режиссера Джона Ву, "Немая ярость" ("Silent Night").

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В ролях снялись: Юэль Киннаман, Кид Кади, Арольд Торрес, Каталина Сандино Морено, Ёко Хамамура, Валерия Сантаэлла и другие.

Живет такая обычная семья: мама, папа и их маленький сын. Живет обычной жизнью. Но вот, в перестрелке между бандитами, шальная пуля убивает сына. Отец, Брайан Годлок, бросается в погоню за бандитами, но сам получает пулю в горло...

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Его спасают, но теперь он не может говорить. Вся жизнь этой семьи переворачивается.

И отцом движет теперь жажда мести...

Это очередной "классический" боевик от Джона Ву. С его фирменным стилем съемок погонь и перестрелок.

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 Особенно в перестрелках сразу чувствуется его почерк: слоумо, кровища, эффектные кадры.

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Этого у фильма не отнять. А вот сценарно он вышел очень и очень спорным. Начнем с того, что это фактически немой фильм. Ладно, главный герой разговаривать не может по понятным причинам. Но и его жена практически не говорит. Она страдает от потери сына и видит, как муж полностью ушел в себя.

 Но молчит! Молчат все. Это могло быть определенной фишкой фильма, но мало раскрывает характеры героев. А играть лицами или жестами, увы, у актеров не вышло. Все объясняется флешбеками и редкими фразами. Ну, чтобы вы хоть немного понимали суть. А суть тут явно не соответствует названию фильма. Его стоило назвать не "Немая ярость" ( русском варианте), а "Немое безумие". Ведь главный герой в исполнении Юэля Киннамана явно безумен. Рассудок его после смерти сына затуманен. Он решает сам вершить правосудие, раз полиция ничего не сделала. Кстати, момент с полицией вызывает вопрос: а почему собственно никто не арестован и не осужден? Тут ничего не рассказано. И дело ведь не в каком-то высокопоставленном чиновнике или главе мафиозного картеля в духе 80-х. Нет, типичный мексиканский бандит, который все преступления лично совершает.

Найти его не представляет проблему, раз наш новоиспеченный мститель с этим справился. И, вроде, следователь по делу, хороший персонаж, не взяточник и не замазан в связях с бандитами.

 Так в чем причина? Нет ответа. Джону Ву и не хотелось это объяснять. Он нам показывает процесс подготовки отца к свершению своей мести

 и сам процесс ее. И все. Причем, все подается в духе типичной самурайской идеологии: моя жизнь ничего не стоит, месть превыше всего. Для обычного белого человека выглядит нелепо. Вот к самому процессу свершения мести нет вопросов (кроме того, что за год профессионалом по борьбе и стрельбе стать невозможно). Тут идет крепкий добротный боевик. С непонятным концом, когда глядя на продырявленные тела героев думаешь: выживут или нет? 

Но и это типичное действие от Джона Ву. Этот способ он использовал в своих ранних фильмах.

А вот с остальным, вышло плохо. Снимая практически немой фильм, стоит тогда уделять внимание на другие способы отыгрывания сюжета и чувств персонажей. А это не вышло. Даже в фильме "Тихое место", где по сюжету все должны молчать, люди разговаривают. Иначе не получится сделать вменяемый сюжет.

В общем, фильмом я остался разочарован. Так себе боевик, явно не лучший в карьере Джона Ву. Да и актеры посредственные.

И вот тут стоит рассказать о другом фильме, который также не лишен недостатков, но все же намного лучше.

"Ганмен" ("Gunman") вышел в 2015 году. Режиссер: Пьер Морель. В ролях: Шон Пенн, Хавьер Бардем, Рэй Уинстон, Жазмин Тринка, Идрис Эльба, Марк Райлэнс, Петер Францен и другие.

Джим Террье (Шон Пен) работает в Конго. Там они официально выполняют разные строительные работы.

А неофициально, продвигают интересы некой компании, которая имеет свои цели в этой африканской стране. А Джим - просто наемник-профессионал, который обладает всеми "талантами" убийцы высшего уровня. И теперь на его долю выпадает миссия убийства министра по природным ресурсам. 

После чего Джим вынужден будет покинуть не только Африку, но и бросить свою любимую женщину.

Спустя несколько лет, поняв, что его прежняя работа не принесла многострадальному Конго мира и процветания, Джим возвращается обратно и пытается своим трудом "замолить грехи". И тут его пытаются убить.

Следы ведут в Европу и понятно, что убрать его хотят за былые делишки.

Остается выяснить, кто за этим стоит...

Это довольно бодрый боевик. Где много драк, стрельбы. Кто является заказчиком убийства Джима не ясно бОльшую часть фильма. Хотя, просмотрев кучу подобных боевиков, понимаешь, что без "содействия" бывших напарников тут не обошлось.

Расследование раскручивается довольно стремительно, переплетаясь с любовной линией нашего героя, который вновь встретил свою возлюбленную спустя много лет.

Дабы обострить ситуацию, сценаристы "наградили" персонажа Шона Пена еще и прогрессирующей болезнью.

Чтобы жизнь медом не казалась.

Постепенно, круг подозреваемых сужается и Джим выходит на заказчика.

Формально, это просто среднестатический боевик. Без явных откровений. Но его сюжет "тащат" актеры, состав которых тут подобран неплохо. Шон Пен играет традиционно хорошо.

 Неплохо сыграл небольшую роль и Хавьер Бардем. 

Но Шон Пен явно солирует и это у него получается. Роль супер профессионального наемника вышла у него отлично. И тут прямо напрашивается сравнение с работой актера Юэля Киннамана.

Оба поджарые,

мышц немного, лишнего жира нет совсем. Но в крутость Шон Пена верится,

а вот в Киннамана - нет. Может потому, что и в жизни Шон Пен мог без промедлений в глаз зарядить? Не знаю, но харизмы ему не занимать.

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Оба этих фильма не стали кассовыми хитами. Но "Ганмен" мне понравился гораздо больше. Если же вы ярый поклонник Джона Ву, то посмотрите и "Немую ярость", сойдет на троечку. Все лучше приключений Марвелш...

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