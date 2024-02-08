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Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума

Давно хотел опробовать один вариант для снижения шума/вибраций, которые часто рекомендуют. Стоит ли, проверим...
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Уже давно меня посещала идея улучшить параметры шумо/виброизоляции корпуса. Такая мысль была еще с корпусом Deepcool E-Shield. Но как-то не сложилось, а потом я его и вовсе продал, о чем нисколько не жалею.

И вот, теперь имеется хороший "кандидат" для подобного действия.

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Хороший, но далеко не идеальный.

Начнем с того, что я собираюсь обклеивать внутренности корпуса автомобильной виброизоляцией. Она недорогая, толщиной всего около 2мм.

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 Более толстый вариант не подойдет, так как будет проблема в зоне укладки проводов. Сама виброизоляция тканевая на каучуковой основе.

А теперь, почему корпус для этого далеко не идеален. Дело в том, что для нанесения шумо/виброизоляции нужна подходящая поверхность. А в современных проветриваемых корпусах с этим большая проблема. В корпусе Lancool 205 "морда" глухая, одной проблемой меньше.

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Зона обклейки на "морде".Но этого мало. Ведь всю одну сторону занимает стекло и на него наносить "шумку" как-то некомильфо... Да и на противоположную металлическую крышку наклеить можно далеко не везде. Дело в том, что провода от БП упираются в крышку. Сильно перетягивать их, мне не хочется. Поэтому клеить "шумку" придется в строго определенных местах.

Зона обклейки на задней крышке корпуса.Также нашлось место с левой стороны, в крышке под стеклом.

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Тут можно нанести материал по всей длине. Ну и немного добавить на крышку, закрывающую блок питания и отсек с корзиной под накопители.  На остальные места клеить не хотелось, иначе шумо/виброизоляцию будет видно.

Процесс нанесения прост. Главное все правильно разметить. Отрезаем нужный кусок изоляции, отклеиваем защитную бумаги и прикладываем к поверхности.

Затем тщательно разглаживаем. По идее, для этого нужно использовать специальный ролик.

Но можно и без него обойтись, это не машина и уровень нагрузок на "шумку" в разы меньше, она не отвалится.

На все уходит буквально час-полтора, все зависит от сложности разборки самого корпуса. Конечно, если требуется буквально все щели обклеить, то потребуется полная разборка ПК.

Что это дало? А немного, снижение шума около 2 dB. Почему так мало? На это есть аргумент в виде HDD... Да, избавиться от его шума и вибрации "шумкой" нереально. Только замена на SSD!

В комнате тихо, ПК не работает:

ПК работает без HDD:

ПК работает с HDD:

Кроме того, сам корпус уже сам сделан из достаточно толстого железа. Не в абсолютном значении, а в сравнение с бюджетными (напомню, что данный вариант обошелся мне в скромные 4105 рублей). Если вы имеете простой корпус, скорее всего он в некоторых местах будет вибрировать. И вот эти места можно обклеить виброизоляцией. Она даст эффект, усилив метал в данном месте. Обойдется вам это в небольшую сумму. Для стандартного корпуса с запасом хватит одного листа 0,5х0,7 метра. Толщину уж сами смотрите, учитывая особенности вашего корпуса. От вторичных вибраций вентиляторов и шума он частично поможет.

Идеально было бы клеить шумоизоляцию на основе поролона.

Но она гораздо толще и будет проблема с его расположением внутри корпуса. Короче, тут свобода творчества...

Следующим "усовершенствованием" стала покупка реобаса для вентиляторов корпуса, который располагается на задней панели корпуса.

Выбранная мной модель имеет 4 отдельно регулируемых канала. Реобас приехал аккуратно запакованный в пленку. Внутри - картонная коробка,

в которой кроме реобаса лежит крепежный винт и технические характеристики данного девайса.

Данный реобас имеет 4 независимых канала, по два вентилятора на канал.

Регулировка осуществляется рукоятками. Можно управлять как 3-х, так и 4-х пиновыми вентиляторами. Этот момент я проверял с несколькими моделями вентиляторов. Производитель сообщает, что мощность одного вентилятора не должна превышать 10 вт. При установке 8-ми вентиляторов, не рекомендуется использовать вентиляторы потребляющие больше 0,6-0,8 А. Общая же мощность устройства не должна превышать 72 вт.

Подключение реобаса осуществляется через разъем молекс.

Хотя есть такая же модель, но под разъем SATA.

Выглядит реобас вполне прилично, черный, подойдет под большинство корпусов.

О работе реобаса сообщает нам очень яркая синяя подсветка от малюсенького светодиода.

Главным минусом я считаю тот момент, что разъем питания расположен сбоку. Это требует длинного провода для подключения. У меня был уже удлинитель для молекса, его и использовал. Но сами провода никуда не спрятать, их видно через стекло.

Как он работает? Паразитных шумов электрического характера нет. По максимуму, реобас я не загружал, но 4-е вентилятора он выдерживает. Не совсем понравился алгоритм работы. Слишком большой шаг изменения напряжения. И это проблема для многих вентиляторов, где узкий диапазон рабочего напряжения. То есть для вентиляторов с высоким стартовым напряжением. Например, Thermalright X-Silent 140

Как это выглядит на деле? Вы медленно вращаете ручку реобаса. Ничего не происходит, потом начинает "стонать" электромотор вентилятора, который не может сдвинуть ротор с места. Вы еще увеличиваете напряжение и... получаете вращение с достаточным шумом... Вас не устраивает? Вращаете ручку в обратную сторону, вентилятор крутится медленнее и, вроде, все хорошо. Но при следующем старте ПК, вентилятор не стартует! Не хватает "напруги" для старта. И снова начинаете искать "золотую середину"... Я поступил проще: поменял вентилятор. К слову, с вентилятором Enermax T.B.Silence никаких проблем нет.

Думаю, что и с вентиляторами Arctic серии Р проблем не будет. Эти вентиляторы имеют очень низкое стартовое напряжение.

Я понимаю, что сейчас набегут "шпециалисты" в комментариях и будут писать, что "подобные вещи уже анахронизм, и что такие статьи не нужны, даже вредны"... Не для вас писалось, товарищи. Есть куча материнских плат (и моя в том числе), где управление корпусными вентиляторами возложен на один разъем. Крутись, как хочешь. И не все корпуса имеют реобасы. А, если и имеют, то там всего пара рабочих позиций, что многих не устраивает. Да и те же платы под сокет 2011-v3 почти поголовно не умеют работать с 3-х пиновыми вентиляторами. Вот им данный девайс нужен. Также имеются модели и для стороннего управления подсветкой ARGB. 

Но такие "реобасы" уже дороже.

Короче, каждый может себе найти девайс по душе.

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