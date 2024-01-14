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Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром

Рутгера Хауэра можно без преувеличения назвать легендарным актером второго плана. Именно его роли сделали многих персонажей очень харизматичными.
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Рутгер Улсен Хауэр родился в Нидерландах в 1944 году.

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И родился в актерской семье, поэтому с детства был в "прямом прикосновении" с искусством лицедейства.

Сложный противоречивый характер дал о себе знать уже с детства. И этот характер позволил ему пройти неплохую "школу жизни", приобретя многие трудовые навыки. Это ему впоследствии пригодится в карьере актера.

Первое его появление на экране состоялось уже в 1956 году. Но мировая известность пришла гораздо позже. И к этому приложил руку еще один легендарный нидерландец, Пол Верховен.

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Так уж сложилось, что главных ролей у Хауэра не много. Зато второстепенных, хоть отбавляй. Особенно хорошо у него получались роли всяких негодяев. Талант...

Рассказать обо всех фильмах, которые так или иначе связаны с актером, нереально. Я остановлюсь лишь на пяти из них, которые, на мой взгляд, достаточны хорошие.

1982 год. Режиссер Ридли Скотт снимает фантастический боевик/детектив "Бегущий по лезвию" (оригинальное название "Blade Runner"). В главной роли снялся уже довольно популярный актер Харрисон Форд.

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Он должен был играть охотника на андроидов, разыскивающего группу сбежавших "нелюдей". Возглавляет этих андроидов Рой Батти.

И на эту роль был приглашен Рутгер Хауэер.

Фильм вышел довольно неоднозначным. Несмотря на сценарий, основанный на произведении Филипа К. Дика, сборы в мире не оправдали ожиданий. Фильм фактически провалился в прокате. Но потом он стал просто легендарным! Люди "почувствовали вкус" спустя некоторое время. И сейчас, при упоминании слова "киберпанк", наряду с польским поделием, непременно вспоминается этот фильм. Это не простой "тупой" боевик, может поэтому сразу и не понравился многим. Но тут имеется смысл, достаточно глубокий. Просто нужно немного над фильмом поразмыслить. Роль Хауэра в этом фильме не самая важная, но отыграл он ее отлично.

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Можно сказать, что она дала старт его карьеры в Голливуде.

В 1985 году, Пол Верховен снимает свой культовый фильм "Плоть и кровь" ("Flesh+Blood"), действие которого происходит в Средневековье. И на одну из главных ролей приглашает Рутгера Хауэра.

Фильм на все 100% оправдывает свое название. Кровь, насилие, секс - всего здесь предостаточно. Для просмотра несовершеннолетней публикой не предназначен! Сейчас подобное в Голливуде ни за что не снимут. Кишка тонка.

Формально, персонаж Ругера Хауэра отрицательный. Но не все так просто. Сама жизнь в то время была очень тяжелой, а тут еще и война...

Только жестокий человек может выжить в этой мясорубке. Не будет преувеличением, что персонаж Хауэра затмил всех других главных героев своей харизмой.

Эта роль вывела актера на новую "орбиту". Теперь режиссеры его стали замечать чаще.

Есть актеры, про которых говорят, что он "играет лицом". Рутгер Хауэер мог играть лишь глазами. Есть в его голубых глазах что-то такое дьявольское. Может именно поэтому, его отрицательные персонажи получались лучше всего.

В 1986 году вышел фильм "Попутчик" ("The Hitcher"). Режиссер данного фильма Роберт Хармон. В ролях: Рутгер Хауэр, Си Томас Хауэлл, Дженнифер Джейсон Ли, Джеффри ДеМанн, Джон М. Джексон и другие.

Речь в фильме идет о маньяке, которого подбирают по дороге. И этот попутчик становится для них ужасным испытанием.

 Роль злодея Джона Райдера удалась Хауэру на 150%. Довольно банальный сюжет, но отличная режиссура и игра актеров. Говорят, что Рутгер Хауэр так вошел в роль, что режиссер на съемочной площадке стал его побаиваться. 

Типичный психоманьяк! Вот тут наш нидерландский актер оттянулся по полной программе! Этот фильм стоит посмотреть только ради актерской игры Рутгера.


В 1989 году вышел фильм "Слепая ярость" ("Blind Fury"). И на главную роль назначили Хауэра.

Режиссер фильма Филип Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Терри О’Куинн, Брэндон Колл, Ноубл Уиллингэм, Лиза Блаунт, Ник Кассаветис, Рик Овертон и другие.

Во время вьетнамской войны, Ник Паркер, теряет зрение и попадает к жителям небольшой деревушки.

 Там его вылечивают от ран, но зрение, увы, восстановить невозможно. Один местный житель берет на себя заботу об американце и учит его жить "без света". Он также обучает его бою на мечах.

И вот, спустя 20 лет, Паркер возвращается на родину.

Он хочет найти своего боевого товарища. Но сталкивается с мафией, торгующей наркотиками...

 Боевиков в то время снималось очень много. В том числе и те, где сражались на мечах. Но тут, главный герой слепой! 

Правда, его способности , вернее, остальные органы чувств прокачаны до уровня Сорвиголовы. Это был бы банальнейший боевичок, если бы режиссер не решил снимать его в комедийном стиле.

Может мне и права вернут?И это было верное решение. Ну нельзя же серьезно воспринимать сверхспособности слепого! А так, изрядная доля юмора вам обеспечена. Здесь Рутгер Хауэр сыграл абсолютно положительного персонажа, что редкость в его карьере. Почти все трюки актер выполнял самостоятельно. Учил обращаться с мечом его сам Сё Косуги ("олды" знают кто это), который сыграл эпизодическую роль наемного убийцы.

Вообще, актер всегда сам предпочитал трюки выполнять самостоятельно.

Последним фильмом назову фантастический боевик/детектив/ужасы "Считанные секунды" ("Split Second"), который снял Тони Мэйлем в 1992 году. Это британский фильм. Лондон, 2008 год. Из-за изменений в климате, город частично затоплен водой. Детектив Харли Стоун (Рутгер Хауэр) ищет в полузатопленных районах серийного убийцу, который убил и его напарника.

 Персонаж Хауэра обладает расшатанными нервами. Он почти не спит, поедает в огромных количествах шоколад, пьет кофе. И постоянно курит сигару. 

Его скверный характер дает о себе знать: коллеги его боятся,

 начальство терпеть не может. Но талант никуда не делся. А кроме того, у Стоуна есть некая связь с таинственным убийцей. Который на деле оказывается вовсе не человеком, а жутким созданием, явно навеянным образом легендарного Чужого...

Роль Рутгеру удалась. Его персонаж, одержимый маниакальным стремлением поймать убийцу, очень хорош. Запоминающийся.

Конечно, нельзя рассказать о всех значимых фильмах, где снялся Рутгер Хауэр. Даже небольшое, эпизодическое появление его на экране запоминается. Так, например, произошло в мини сериале "Участь Салема", где Хауэр сыграл роль вампира. 

Всего пару раз появился на экране, но образ вампира раскрыт!

В 2019 году актер покинул наш бренный мир. Ему было 75 лет...

Но образы персонажей, им созданные, будут жить с нами всегда.


 Наиболее интересные фильмы с участием Рутгера Хауэра (субъективно)


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Split Second обычный второстепенный боевик. Я бы заменил его на "Леди-ястреб (1985)". Последний сильно лучше. На пару со "Слепой яростью" у нас был хитом видеосалонов в своё время.
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
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