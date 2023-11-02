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"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах

А сегодня, я расскажу о двух фильмах, которые не стоят ни потраченного времени, ни потерянных денег...
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Как вы знаете, дна в которое падает кинематограф (не только Голливуд, но и другие), не существует. Это поистине бездонный колодец.

Недавно посмотрел фильм "Пила 10" или "Пила Х", что более верно. Режиссером тут Кевин Гротерт. В ролях: 

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Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака и другие.

Я не поклонник этой франшизы и не считаю все эти фильмы ужасами. Тут просто показана "расчлененка" всякими разными извращенными способами.

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Но у некоторых фильмов серии был неплохой детективный сюжет. Иногда оказывалось, что события в фильме идут на самом деле не в том порядке, как нам показывали. Это довольно интересный режиссерский ход.

И вот выходит очередной фильм. Кто в курсе, тот знает, что главный злодей франшизы, Джон Крамер (Тобин Белл) уже примерно к середине франшизы умер. Его дело продолжали "духовные наследники". Но в данном фильме нам показывают еще живого Крамера, которые клюет на удочку мошенников и решается на "уникальную инновационную операцию", которая, по заявлению мошенников дает шанс 90% на выздоровление.

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Естественно, на такую приманку клюют люди, которым официальная медицина уже вынесла приговор.

И, конечно же, надо "тайным врачам" заплатить... Но в данном случае они нарвались на знаменитого Пилу, что привело к соответствующим последствиям. В данном перевоспитании негодяев, Джону опять помогает его помощница, Аманда Янг (Шоуни Смит).

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Вроде все по канону: Пила наказывает преступников своим излюбленным способом - через выбор между смертью и мучительным освобождением. Что же мне не понравилось?

Просто тут все довольно скомкано. Сами события происходят в Мексике и каким образом полицейский из Штатов помог найти мошенников в Мексике, не ясно. Как так быстро Крамер смог все подготовить? Ведь в предыдущих частях, все пыточные заранее строились в его домах. А тут... Не понятно. Да и сам сюжет линеен до противного. Единственный "неожиданный поворот" - это раскрытие личности одного из пострадавших от мошенников.

Но и тут Крамер был готов. Фильм обнажил главную проблему данной франшизы: это абсолютная неправдоподобность данных событий. Возьмите хотя бы способы освобождения. Подавляющее большинство из них просто нереализуемо. Вот не сможет человек себе отпилить ногу!

Это невозможно без конской дозы обезболивающего! И подобных глупостей тут масса. Но это полбеды. Самое прискорбное, что в данном фильме Крамера попытались выставить как бы не совсем злодеем, который наказывает людей, отнявших у больных самое ценное - веру.

 Ну, допустим. Но какой тварью надо быть, чтобы смотреть на мучения человека, пусть и преступника? Одно дело спустить курок пистолета, а другое - несколько минут наблюдать за тщетными попытками освобождения. И так несколько раз подряд! Это не человек, это воплощение абсолютного зла. Данный персонаж не вызывает ни малейшего сочувствия. Но ему пытаются на протяжении нескольких фильмов привить симпатию. Бред какой-то. Хотя сам то актер сыграл неплохо, в отличие от "жертв". Они, как часто бывает, просто убогие статисты. Ноль актерского мастерства.

Думаете, что этот фильм вызвал у меня отвращение и изжогу? Ни разу нет! Все мое негодование и ненависть уже была растрачена на другой фильм...

"Неудержимые 4" (оригинальное название "Expend4bles") - четвертый фильм серии. Режиссер: Скот Во. В ролях: Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Энди Гарсиа и другие.

Отношение в этой франшизе у меня изначально было очень положительное. В 2010 году, Сильвестр Сталлоне сделал почти невозможное: собрал "старую гвардию" актеров боевиков в одном фильме! Это было круто. Конечно, былые дни их славы уже прошли, но все же... Сюжет уже не имел особого значения. Он всегда в "классических" боевиках был прост и линеен, как гриф штанги. Первый фильм был очень хорошо встречен зрителями. Стали делать продолжение, увеличив контингент "старичков". Но уже в третьем фильме стало ясно, что франшиза себя исчерпала. Да и набор "стариков-пердунов" заканчивается. Но конвейер не остановился...

Начало фильма немного насторожило, ведь особо новых лиц я тут не увидел. Да, появился Фифти Цент,

Тони Джа и Ико Уайс.

Как-то слабо. Большая часть старой гвардии не фигурирует (кроме Лундгрена, Стэйтема и Рэнди Кутюра, который постоянно шутит про свои уши).

А потом и вовсе, родоначальник отряда, Барни, погибает... И формальным командиром отряда становится... Нет, не Кристмас. А его подружка! Да, теперь все мигом под каблук Меган Фокс!

Это просто зашквар! Думаете, что просто прикололись над воинствующими фемками? Нет, все на полном серьезе. Меган Фокс, лицом напоминающая восковую куклу,

будет командовать мужиками, которые ее просто соплей перешибут... Такого я не ожидал!

Но все же основные действия сосредоточены вокруг Кристмаса, который начинает свою собственную спец. операцию.

 Сюжет тут примитивен донельзя: плохие парни, под руководством таинственного "начальника", похищают ядерные заряды, чтобы на корабле, который похож на симбиоз авианосца и танкера,

отправиться к берегам России и взорвать все там, для провоцирования мирового конфликта. В чем выгода злодеев, тут не сообщают. Понятно, что ничего у них не выходит. Но фильм очень слабый. Большую часть "боевичит" только Джейсон Стэйтем. Остальные, включая командиршу Меган, проводят в плену. А в конце, неожиданно воскресает и сам Барни!

Ну не бред ли? А еще, в глаза бросается просто отвратительная компьютерная графика при съемках на корабле. Ну просто фильм категории "С": если судит по волнам, то наш корабль движется со скоростью хорошо за 100 км/ч... Ни идей, ни новых лиц, ничего. Зачем? Зачем вот так бездарно угробили франшизу? Пока сборы этого позорища вполне достойные сего шедевра: при бюджете в 100 миллионов по миру собрали около 32... Может поэтому многие из "старой гвардии" и не захотели тут светиться вновь? Просто провал!

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Вот об этих "шедеврах" я и хотел вам рассказать...

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