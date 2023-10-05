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Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)

Интернет - довольно толерантная площадка для всех. Тут можно высказывать различные мнения и мысли (в пределах УК). Но многие советы даются весьма спорные, а зачастую - вредные...
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Буквально на днях вышла статья от одного автора о том, как надо (по его мнению) разгонять и настраивать видеокарту поколения Максвелл. В качестве подопытной, была очень спорная по соотношению цена/качество (на момент релиза) ASUS GeForce GTX 980 Ti Poseidon. Я даже не буду искать ее цену на тот момент, это совершенно ни к чему. Достаточно только сказать, что видеокарта имеет гибридную систему охлаждения. То есть в ней объединена воздушная СО и водоблок. Автор об этом ничего особо не сказал, но это очень важная составляющая, применительно к тесту! Позже, я объясню почему.

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Итак, начнем к первичных "тезисов".

- "Открываем любой обзор видеокарты и смотрим, какие температуры для нее будут "нормальными". Большинство тестов говорят про 70-75°C в зависимости от нагрузки" - так оно и есть. С одним крупным "но". Эта температура при использовании исключительно на "воздухе"! И это довольно плохие результаты, ведь видеокарта к тому же очень шумная. Можете просто почитать обзор карты на сайте 3DNews. Но кто покупал эту карту для подобного использования? А в гибридном режиме работы, мы имеем совсем другие показатели. И это очень достойные показатели! БОльшего можно достигнуть лишь на полном водоблоке. И опять автор этот момент не указал... Ну, допустим, у него нет такой возможности. Но ведь это его проблемы. Это он взял такой вариант.

- "В этом месте выругался большим числом непечатных слов и пошел за своей любимой КПТ-8. Она любит меня, я отвечаю ей взаимностью" - как говорится в подобных случаях: "Совет вам, да любовь". Только не надо предлагать это убожество на сайте, который когда-то считался одним из лучших в плане оверклокинга на постсоветском пространстве! Мажьте эту субстанцию молча, без рекламы.

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- "Существует два варианта разгона. Дедовский - запустить MSI Afterburner и подвигать ползунки. Современный - уменьшить нагрев и позволить работать режиму OverBoost" - а это что за чушь? "Современный" вариант - не панацея и не революция. Просто дядя Хуанг все другие возможности заблокировал! Поэтому не надо тут писать про "дедовские методы". Во времена актуальности Максвеллов, за такие советы с позором бы изгнали из соответствующей ветки Конференции. Кто не верит, пусть сам посмотрит, много ли народа делали даунвольт карт. Таких практически не было. Наоборот, вольтаж многие задирали и гнали "городских в лес", благо цена на видеокарты не была тогда дикой (но об этом мы тогда еще не знали).

Далее, автор приводит скриншот из бенчмарка Superposition.

Что он показывает? Только цифры производительности. И ничего более! Стабилен ли разгон, мы не знаем. Для этого надо комплексно тестировать видеокарту, в том же MSI Kombuster в режиме поиска артефактов. Сам бенчмарк отлично проходится на нестабильных частотах памяти. Это проверено. Более того, во времена тех же Паскалей, подобной "фичи" не было и, возможно, многие показатели разгона не прошли бы данный стресс-тест.

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Средний профиль андервольта.Тестирование памяти стало актуальным несколько позже, уже при появлении поколения Тьюринг.

Пусть автор сделает так:

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Тогда он докажет, что видеокарта стабильна.

- "Любой желающий может отредактировать команды ввода-вывода на свой вкус и заточить устройство под свои потребности. Это тот самый аргумент, что редко приводят в спорах о лучшей видеокарте и выборе. Вы можете настроить карту так, что GTX 1660/1070/2060 потеряют все свои преимущества" - и тут опять все притянуто за уши. Есть реальное сравнение этих видеокарт? Нет. Я просто хочу посмотреть, как GTX 980ti обойдет в играх или синтетических бенчмарках ту же GTX 1660Super. Говорить то все могут...

А знает ли автор, что бенчмарк Superposition вообще не показатель? Я, например, без труда "нагнул" RTX 3050 еще одного писателя. А 1660ti/1660Super  вообще показывают там довольно средние результаты. Но в играх все будет по-другому! Автор этого не знает или знает и нагло нас обманывает?

- "Сократилось энергопотребление с 250 до 210 Вт" - уважаемый, что вы такое пишете? Вы хоть удосужьтесь посмотреть потребление видеокарт при полной нагрузке. По материалам с TechPowerUp у лучших видеокарт, потребление приближается к 280 ваттам!

Тут автор приводит скриншот из бублика ( а я уже тысячу раз писал, что им НЕ НАДО НИЧЕГО ТЕСТИРОВАТЬ!!!) Там потребление гораздо ниже - 210вт. Но посмотрите на частоту графического процессора! Она представляет собой жалкие 950 МГц!

 Это же позорище! Карта "долбится в поверлимит" и скидывает частоту. Если уж хотите карту проверить в "бублике", то увеличивайте в биосе и поверлимит. Или автор просто не знает, как надо лимиты править? И почему не сделал даунвольт понижением напряжения? Запутался в таблице "напруг" биоса?

Вот так жрет без ограничений GTX 970.

Почти 250 ватт... В играх можно "выесть" под 200:

А "тишка" спокойно уходила за 300 ватт! Но откуда это известно автору...

- "Широкая общественность крайне мало знает о замечательной функции современных видеокарт - повышать частоты сверх официальных. Заводской разгон и режим Boost - это 3-5% производительности, но OverBoost может дать прибавку в 12-15%" - это вообще "шедевр" словоблудия. Какой Овербуст? Такого понятия не было никогда! Была базовая частота и частота буста. Все, что выше нее, просто бесплатный бонус. Инженеры так перестраховывались, задавая такую частоту, чтобы практически все чипы проходили по параметрам. Сама же максимальная частота определялось качеством кристалла, измеряемая, как Asic quality. Может кто-то еще помнит такое? Чем выше был ASIC, тем выше реальная частота при том же напряжении. Некоторые компании утверждали, что используют отборные чипы. Так это или нет, до конца не известно. Но споры в свое время на данную тему активно велись.

- "Дальше только плюсы: 

Производительность выше;

Качество изделия лучше;

Компоненты надежнее;

Ценник ниже;

Нарваться на палево - тяжелее;

Есть редактор BIOS" - и опять влажные фантазии горе-оверклокера. Я просто жду, когда автор приведет доказательства, что GTX 980ti будет быстрее GTX 1660 Super. Несмотря на то, что разгонный потенциал Максвеллов был выше, оптимизация под современные поколения имеет место. И выиграть в этом сравнении у Максвеллов практически нет шансов. Кроме старых игр, где, скорее всего, "тишка" обойдет оппонента.

Слова про "компоненты надежнее и качество изделия выше" не стоит вообще принимать во внимание без привязки к конкретной версии карты. Что мы собираемся сравнивать? ASUS GTX 980 Ti Matrix

c отменной платой под экстремальный разгон

и отвратительной СО?

Божественный Кингпин,

который раскрывал все свои возможности только под водоблоком? Или очень посредственный Palit GTX 980 Ti Super JetStream,

 где с референсной платы умудрились убрать одну фазу питания? И что им противопоставим? Убожество в виде ASUS GTX 1660 Super Phoenix?

 Или довольно хорошую MSI GTX 1660 Super Gaming X,

где нормально реализована и плата,

и СО карты?

Что-то мне подсказывает, что правильно разогнанная "мяска" 1660 Super камня на камне не оставит от гибридного Asus.

Я уж молчу про то, что время все же стоит рассматривать, как решающий фактор и оно тоже влияет на видеокарты. Вот и выходит, что кроме слов автора в статье нет доказательного. А некоторые советы откровенно вредные.

P.S.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
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И вот выходит еще одна статья с якобы "тестами монстра". Хотя... Если монстр скидывает частоты, то это монстр из детских мультиков, такой плюшевый... Автор мог бы и постараться, и предоставить результаты в бенчмарках игр. Но что-то на сей раз постеснялся... Я бы хотел увидеть результаты в последних Ассассинах, благо там есть бенчмарки (начиная с Истоков). Можно прогнать и SOTTR или Ларку 2013 года. Ну, или ФарКрай 5... А результаты оппоненту я предоставлю (игры народных версий).

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