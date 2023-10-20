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"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм

Сегодня я расскажу о фильме "Ограбление президента", вышедший в 2019 году, снятому на основе реальных событий...
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Фильм "Ограбление президента" (встречается и название "В поисках Стива МакКуина", оригинальное название "Finding Steve McQueen") вышел в 2019 году. Режиссером картины был Марк Стивен Джонсон. В ролях снялись: Трэвис Фиммел, Рэйчел Тейлор, Форест Уитакер, Уильям Фихтнер, Луис Ломбарди, Джейк Вири, Риз Койро, Лили Рэйб.

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В основе фильма лежит реальная история ограбления банка в 1972 году, где лежали незаконные политические фонды Ричарда Никсона. Поэтому фильм можно считать криминальным авантюрно-приключенческим. Уж насколько реальность совпадает с фильмом, я не знаю. Но вышло неплохое кино.

Итак, история начинается с того, что некий парень (Трэвис Фиммел)

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рассказывает своей девушке Молли (Рэйчел Тейлор),

что он вовсе не тот, кем является. И его уже несколько лет ищет ФБР. Естественно, первая женская реакция на это: "ты меня хочешь бросить! Поэтому выдумываешь всякую чушь..."

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Но, после того, как она приходит в себя, парень начинает рассказывать свою историю с самого начала...

Его на самом деле зовут Гарри Барбер, но часто он называет себя именем любимого актера Стива МакКуина.

Он и его брат, Томми (Джейк Вири),

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работают на своего дядю, Энцо Ротелло (Уильям Фихтнер),

которому пришла "гениальная идея" ограбить банк, где лежат деньги избирательной компании Никсона. А, так как это незаконные деньги, то по его мнению, искать их не будут. Городок, где расположен банк, небольшой, сам банк на выходные закрывается. И его можно по-тихому ограбить. Разрабатывается довольно дерзкий план

и банда приступает к его осуществлению.

Гарри снимает особняк из которого видно здание банка и ночью они приступают в ограблению.

Проблема в том, что в банке огромное количество частных ячеек и их все нужно взломать.

 На это у грабителей есть только три ночи. Постепенно становится ясно, что никаких огромных сумм Никсона тут нет, но все равно им удается неплохо поживиться. БОльшая сумма остается у Энцо. А Гарри и Томми, фактически, работали за бесплатно...Встретится все должны в определенном месте через несколько дней...

Тем временем местный детектив Говард Ламберт (Форест Уитакер) со своей помощницей Шэрон (Лили Рэйб) начинает расследование этого ограбления.

Ему сразу становится ясно, что тут действовали "залетные", ибо свои просто грабили в открытую с пистолетом, не особо заморачиваясь. А тут видно незаурядный ум...

Каково же было удивление Говарда, когда к нему в помощь прибывает целый отряд ФБР из столицы! Он понимает, что дело не в простом ограблении. Его непосредственный начальник честно говорит, что и сам не знает всей подоплеки этого расследования, но найти грабителей нужно обязательно.

Тем временем, братья едут в такси в укромное место, где можно пересидеть тревожное время. По пути Томми листает каталог с  карточками бейсболистов, которые он подобрал в банке. Среди карточек он находит визитку, на обратной стороне которой что-то написано про один банк на Каймановых островах...

Но братья не придают этому значение.

Расследование же в тупике, известно, что грабителей было несколько человек, но свои отпечатки они не оставили. А помощница Говарда выходит на след одного из абонентов банка, что имел в нем свою ячейку. Это человек из команды Никсона.

 И тут Говард понимает, почему ФБР "встало на уши". Дело явно не чисто...

Все же они находят один просчет грабителей и начинают "шерстить" съемные виллы в окрестностях банка. И тут им сказочно повезло: в посудомоечной машине они находят грязную посуду с великолепным комплектом отпечатков почти всей банды.

Это известные полиции персонажи и найти их не составляет особого труда.

Но вот братьев пока поймать не могут. Но и тут Говарду снова повезло: они находят таксиста, которые работал по заказу некоего "Стива МакКуина" и приступают к поимке братьев. Томми был схвачен

и лишь случайность позволила Гарри избежать ареста. Он бежит оттуда и попадает в городок, где устраивается работать в баре. И вот тут он и знакомится с Молли при весьма специфичных обстоятельствах...

Особую пикантность, придает тот факт, что отец Молли, местный шериф. И все эти годы преступник, которого ищет все ФБР, встречается с дочкой местного шерифа! Тяжкое бремя лжи не позволяет Гарри жить нормально. И он решает сдаться властям. Но перед этим рассказывает все своей девушке...


Фильм мне понравился. Снят он в довольно легкой манере. Все персонажи немного комичные, что заставляет сомневаться в реалистичности данного действа. Скорее всего, очень много изменили сценаристы, добавив изрядную долю юмора и налета придурковатости всем грабителям.

Собственно, единственный минус в фильме (или косяке переводчиков), это отсутствие пояснение о той самой карточке с названием банка из офшора. Скорее всего, именно там и лежали незарегистрированные деньги избирательной компании Никсона. Грабителям от этого факта мало толку (снять их со счета все равно не смогут). А вот для журналистского расследования... Но, как некоторые знают, Никсон все равно вынужден был досрочно уйти с поста президента США из-за Уотергейтского скандала.

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Фильм стоит посмотреть, если вы любите подобный жанр. Чем-то он напоминает фильмы в духе "Афера Томаса Крауна" (оригинал 1968 года или ремейк 1999), только тут нет особого "хеппи-энда" (хотя прототип Гарри вышел досрочно, отсидев всего 3 года, причем за его освобождение ходатайствовала общественность городка, где он работал)

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