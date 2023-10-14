Я уже однажды писал, что С. Кинг, наверно, самый экранизируемый автор. Тут масса причин. Это и его популярность. И довольно неожиданные сюжеты. Тот же Г.Ф. Лавкрафт, к которому я отношусь с огромным уважением, более "линеен" в своих произведениях. Они все "тягуче мрачные", с обязательной гнетущей атмосферой и мерзкими персонажами. А вот Кинг умудряется найти кошмар в самых неожиданных предметах и местах. И в книге "Оно" это предстает перед нами в виде клоуна Пеннивайза, который является воплощением какого-то древнего Зла, терроризирующего город Бэрри.

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В 1990 году был снят двухсерийный фильм по книге. Режиссером тогда был Томми Ли Уоллес. В ролях снялись: Тим Карри, Гарри Андерсон, Деннис Кристофер, Ричард Мейсер, Аннетт О’Тул, Тим Рейд, Джон Риттер, Ричард Томас, Сет Грин. Общая продолжительность двух серий около 3 часов 10 минут.

А в 2017 году выходит ремейк "Оно", снятый Андресом Мускетти. В ролях: Джейден Мартелл, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфхард, Чоузен Джейкобс, Джек Дилан Грейзер, Уайатт Олефф, Билл Скарсгард. В 2019 году выходит уже вторая часть "Оно 2". Режиссер остался тем же, а вот актерский состав поменялся ( позже узнаете причину): Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон, Энди Бин. И лишь исполнитель Пеннивайза остался прежним - Билл Скарсгард. И, по давней традиции, в фильме засветился сам Стивен Кинг, в роли продавца всякой рухляди.

Для начала, я очень кратко расскажу о самом сюжете. В городке Бэрри, с незапамятных времен, живет какое-то Зло, похищающее детей каждые 27 лет. Главными героями выступают дети, называющие себя "клубом неудачников": Билл, Бен, Берверли, Риччи, Майк, Эдди и Стенли.

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1990.

2017.У каждого своя история и свои проблемы. Но их объединила дружба. И вот они бросают вызов мерзкому клоуну, убивая его. Так они думают... Но, на всякий случай, дают клятву, что, если Пеннивайз снова появится, то они все соберутся вместе для борьбы с ним. И, через 27 лет, им снова приходится бороться с клоуном. Правда, теперь без потерь не обошлось...

Сюжет типичный для Кинга: все его главные персонажи являются неудачниками в том или ином виде. В данном случае, наши дети являются обычными школьными лузерами, которые "вне системы". А кроме того, их постоянно терроризируют местные хулиганы.

2017.Ну и куда же без семейных проблем... И вот на этом "жизнерадостном фоне" разворачиваются события фильмов.

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Если говорить совсем объективно, то напрямую сравнивать мини телесериал с фильмом "широкого проката", не корректно. Но для данного жанра можно, приняв во внимание бюджеты. Главное отличие в том, что события фильма 1990 года переплетены во времени. Нам начинают повествование с того, что наши герои уже взрослые, в городе снова происходят исчезновения детей.

1990.И, единственный из семерки, оставшийся в городе, Майкл Хенлон,

1990.созванивается с остальными, зовя их назад. И тут мы знакомимся подробно со всеми героями, где показывают их нынешних и в детстве. Все, бросив свои дела, возвращаются в Бэрри. И лишь Стенли совершает самоубийство: он просто не в состоянии снова погрузиться в пучину того страха, что испытал в детстве.

2019.Сами события, произошедшие в детстве, у всех, кроме Майкла, покрыты туманом. Воспоминания возвращаются только в родном городке...

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Ремейк снят совершенно в другом ключе. Первый фильм посвящен целиком приключениям детей и заканчивается "победой" над клоуном.

2017.А во второй части, мы уже имеем дело со взрослыми персонажами.

2019.Для некоторого понимания сюжета, присутствуют кадры из первой части, чтобы было понятнее.

А теперь стоит сказать о самих актерах и подаче сюжета. Фильм 1990 года мне тогда понравился, но вот подбор актеров на детские роли не лучший. Какие-то они скованные и не естественные.

1990.Взрослые уже лучше справились с ролями, но и тут сквозит некая "бюджетность".

1990.Актеры, играющие героев в детстве, справились в ремейке в разы лучше, кастинг намного удачнее. Они более "живые" что ли. А вот их взрослые "версии" подобраны не удачно. Дело не в том, что они плохо сыграли, нет. Просто взрослые совсем непохожи на детей. Да, по некоторым признакам (очкам или прическе) узнать повзрослевших персонажей можно, но лица не похожи вовсе. Ладно, для персонажа Бена скидка: по сюжету из "пухлячка"

2019.он становится совсем другим человеком, избавившимся от лишнего веса.

2019.Но та же Беверли

2019.совсем не похожа на себя в детстве.

2017.Это досадный прокол фильма.

"Телевизионность" первой версии также наложила отпечаток на некоторые события, которые подавались в гораздо более "сглаженном" виде. Например, мать Эдди показана просто женщиной с излишней опекой над сынком. А в ремейке, это отвратительная толстая женщина, с явно неадекватной заботой о сыне.

2017.И над ней очень жестко насмехаются, используя весьма похабные выражения и шутки. В телеверсии, отец Беверли просто злобный человек, который, по поводу и без, тиранит свою дочь. А в ремейке у него явственно показана и ненормальное влечение к ней.

2017.И таких моментов много. Понятно, что такое не допустили бы для показа по телевидению.

Ну и, конечно, стоит сказать, о самих "страшных моментах". БОльший бюджет, разница в годах сказались на качестве съемок. Не могу сказать, что сериал плох для 1990 года.

1990.

1990.

1990.Но ремейк в разы лучше. Более того, учитывая, что в первом фильме 2017 года, главные герои дети, я не ждал особой жестокости. Но я ошибался! Уже первый момент, где гибнет брат Билла, Джорджи, показывает, что тут все будет по-взрослому.

2017.Это настоящий фильм ужасов, без скидок на детей. Особых "скриммеров" тут нет, но гнетущих моментов предостаточно.

2017.Вторая часть мне понравилась меньше, но тоже неплоха.

2019.

2019.Стоит отдельно сказать и о главном злодее - Пеннивайзе. В сериале его роль исполнил Тим Карри.

1990.И очень убедительно. Но его работа меркнет перед исполнением клоуна в лице Билла Скарсгарда.

2017.Он просто бесподобен в роли! Уже сам внешний вид немного пробирает. Казалось бы - клоун, создан для развлечения людей... Ан, нет. Жуткий персонаж.

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Обе экранизации хороши, но ремейк лучше по всем параметрам, особенно первая часть. Если вы смотрели старый фильм, то посмотрите и ремейк. Если же пропустили оба фильма, то начните просмотр именно с ремейков, чтобы ощутить фирменную атмосферу "кинговщины" по максимуму.