Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга

Сегодня я расскажу об экранизации романа "Оно" Стивена Кинга. Сравню классический фильм 1990 года и его более поздний ремейк
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Я уже однажды писал, что С. Кинг, наверно, самый экранизируемый автор. Тут масса причин. Это и его популярность. И довольно неожиданные сюжеты. Тот же Г.Ф. Лавкрафт, к которому я отношусь с огромным уважением, более "линеен" в своих произведениях. Они все "тягуче мрачные", с обязательной гнетущей атмосферой и мерзкими персонажами. А вот Кинг умудряется найти кошмар в самых неожиданных предметах и местах. И в книге "Оно" это предстает перед нами в виде клоуна Пеннивайза, который является воплощением какого-то древнего Зла, терроризирующего город Бэрри.

реклама



В 1990 году был снят двухсерийный фильм по книге. Режиссером тогда был Томми Ли Уоллес. В ролях снялись: Тим Карри, Гарри Андерсон, Деннис Кристофер, Ричард Мейсер, Аннетт О’Тул, Тим Рейд, Джон Риттер, Ричард Томас, Сет Грин. Общая продолжительность двух серий около 3 часов 10 минут.

А в 2017 году выходит ремейк "Оно", снятый Андресом Мускетти. В ролях: Джейден Мартелл, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфхард, Чоузен Джейкобс, Джек Дилан Грейзер, Уайатт Олефф, Билл Скарсгард. В 2019 году выходит уже вторая часть "Оно 2". Режиссер остался тем же, а вот актерский состав поменялся ( позже узнаете причину): Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон, Энди Бин. И лишь исполнитель Пеннивайза остался прежним - Билл Скарсгард. И, по давней традиции, в фильме засветился сам Стивен Кинг, в роли продавца всякой рухляди.

Для начала, я очень кратко расскажу о самом сюжете. В городке Бэрри, с незапамятных времен, живет какое-то Зло, похищающее детей каждые 27 лет. Главными героями выступают дети, называющие себя "клубом неудачников": Билл, Бен, Берверли, Риччи, Майк, Эдди и Стенли.

реклама



1990.

2017.У каждого своя история и свои проблемы. Но их объединила дружба. И вот они бросают вызов мерзкому клоуну, убивая его. Так они думают... Но, на всякий случай, дают клятву, что, если Пеннивайз снова появится, то они все соберутся вместе для борьбы с ним. И, через 27 лет, им снова приходится бороться с клоуном. Правда, теперь без потерь не обошлось...

Сюжет типичный для Кинга: все его главные персонажи являются неудачниками в том или ином виде. В данном случае, наши дети являются обычными школьными лузерами, которые "вне системы". А кроме того, их постоянно терроризируют местные хулиганы.

2017.Ну и куда же без семейных проблем... И вот на этом "жизнерадостном фоне" разворачиваются события фильмов.

реклама



Если говорить совсем объективно, то напрямую сравнивать мини телесериал с фильмом "широкого проката", не корректно. Но для данного жанра можно, приняв во внимание бюджеты. Главное отличие в том, что события фильма 1990 года переплетены во времени. Нам начинают повествование с того, что наши герои уже взрослые, в городе снова происходят исчезновения детей.

1990.И, единственный из семерки, оставшийся в городе, Майкл Хенлон,

1990.созванивается с остальными, зовя их назад. И тут мы знакомимся подробно со всеми героями, где показывают их нынешних и в детстве. Все, бросив свои дела, возвращаются в Бэрри. И лишь Стенли совершает самоубийство: он просто не в состоянии снова погрузиться в пучину того страха, что испытал в детстве.

2019.Сами события, произошедшие в детстве, у всех, кроме Майкла, покрыты туманом. Воспоминания возвращаются только в родном городке...

реклама



Ремейк снят совершенно в другом ключе. Первый фильм посвящен целиком приключениям детей и заканчивается "победой" над клоуном.

2017.А во второй части, мы уже имеем дело со взрослыми персонажами.

2019.Для некоторого понимания сюжета, присутствуют кадры из первой части, чтобы было понятнее.

А теперь стоит сказать о самих актерах и подаче сюжета. Фильм 1990 года мне тогда понравился, но вот подбор актеров на детские роли не лучший. Какие-то они скованные и не естественные.

1990.Взрослые уже лучше справились с ролями, но и тут сквозит некая "бюджетность". 

1990.Актеры, играющие героев в детстве, справились в ремейке в разы лучше, кастинг намного удачнее. Они более "живые" что ли. А вот их взрослые "версии" подобраны не удачно. Дело не в том, что они плохо сыграли, нет. Просто взрослые совсем непохожи на детей. Да, по некоторым признакам (очкам или прическе) узнать повзрослевших персонажей можно, но лица не похожи вовсе. Ладно, для персонажа Бена скидка: по сюжету из "пухлячка"

2019.он становится совсем другим человеком, избавившимся от лишнего веса.

2019.Но та же Беверли

2019.совсем не похожа на себя в детстве.

2017.Это досадный прокол фильма.

"Телевизионность" первой версии также наложила отпечаток на некоторые события, которые подавались в гораздо более "сглаженном" виде. Например, мать Эдди показана просто женщиной с излишней опекой над сынком. А в ремейке, это отвратительная толстая женщина, с явно неадекватной заботой о сыне.

2017.И над ней очень жестко насмехаются, используя весьма похабные выражения и шутки. В телеверсии, отец Беверли просто злобный человек, который, по поводу и без, тиранит свою дочь. А в ремейке у него явственно показана и ненормальное влечение к ней.

2017.И таких моментов много. Понятно, что такое не допустили бы для показа по телевидению.

Ну и, конечно, стоит сказать, о самих "страшных моментах". БОльший бюджет, разница в годах сказались на качестве съемок. Не могу сказать, что сериал плох для 1990 года.

1990.

1990.

1990.Но ремейк в разы лучше. Более того, учитывая, что в первом фильме 2017 года, главные герои дети, я не ждал особой жестокости. Но я ошибался! Уже первый момент, где гибнет брат Билла, Джорджи, показывает, что тут все будет по-взрослому.

2017.Это настоящий фильм ужасов, без скидок на детей. Особых "скриммеров" тут нет, но гнетущих моментов предостаточно.

2017.Вторая часть мне понравилась меньше, но тоже неплоха.

2019.

2019.Стоит отдельно сказать и о главном злодее - Пеннивайзе. В сериале его роль исполнил Тим Карри.

1990.И очень убедительно. Но его работа меркнет перед исполнением клоуна в лице Билла Скарсгарда.

2017.Он просто бесподобен в роли! Уже сам внешний вид немного пробирает. Казалось бы - клоун, создан для развлечения людей... Ан, нет. Жуткий персонаж.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обе экранизации хороши, но ремейк лучше по всем параметрам, особенно первая часть. Если вы смотрели старый фильм, то посмотрите и ремейк. Если же пропустили оба фильма, то начните просмотр именно с ремейков, чтобы ощутить фирменную атмосферу "кинговщины" по максимуму.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

оно (it)
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
10
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
3
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
8
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
8
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
17
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
+
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
5
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
9
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
На Amazon замечена Radeon RX 7900 XT за 399 долларов – видеокарта оказалась обычной подделкой
+
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
11

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
23
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
13
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
14
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
8

Сейчас обсуждают

Пинаю даунов
06:07
Нет у них никакой агонии. Все что они делают , делают обдуманно . Да и делают все это явно не люди из правительства , а те кто их назначил на эти места
Джон Кирби: США в курсе, что КНДР передала России "тысячу контейнеров" вооружений и боеприпасов
Евгений Ковалев
05:42
Дело не в "свидетелях пальмового масла". Я отношусь к нему нейтрально, масло и масло, одно из самых безопасных. Мясо из сверчков безопасно и содержит больше белка, имитация рыбной икры ещё никого не ...
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Александр Дедок
05:41
м... второсортная кривая игровая поделка... То за драйвера от мышей банили, теперь за драйвера от видеокарт...
Valve заблокировала сотни игроков в CS2 за использование Anti-Lag+ от AMD
NullRise
05:38
Картинка как раз по теме. И да, ты прав, РФ не применяет. )
Human Rights Watch обвинила Израиль в применении белого фосфора по ХАМАС
Дмитрий
05:31
Самое смешное у нвидии есть подобная функция
Владельцы видеокарт от AMD получили VAC-баны в Counter-Strike 2 из-за функции Anti-Lag+
Дмитрий
05:26
ну на пк раз в 5 лет покупаешь и портативку примерно так же
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Дмитрий
05:25
Там нет смысла стараться новые консоли выйдут в 27 и 28 годах. 4 года ничего не изменится серьездно на рынке. выйдет два поколения всяких печек нвидия которые берут пару человек. и огрызков кот...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Дмитрий
05:23
сейчас уже 4060 внезапно стала отрываться от 3060. хотя на выходе было почти тоже самое.
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Дмитрий
05:21
ну когда даже 3060 и 4060 за 300 баксов тянет все игрульки. то где смирение то) смирились только те у кого денег и так полно. и могут взять за сотку карту так то даже 500 баксов как бы уже давно ...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Николай Тищенко
05:19
Кукурузная архитектура ни к чему хорошему в сегменте десктопов Интел не привела. У АМД в этом преимущество. Другой вопрос, что по слухам, Ryzen 8000 тоже будут гибридными процессорами и это плохо. Впо...
В игровом тесте Factorio Core i9-14900K весьма уступил Ryzen 7 5800X3D, а i7-14700K догнал i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем