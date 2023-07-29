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Блоки питания для современных ПК являются весьма дорогостоящими комплектующими. Отчасти оттого, что становятся сильно сложнее по схемотехнике. Отчасти, от последствий майнинг-бума. Просто посмотрите на цены 850 ваттных и более мощных блоков.

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Но без блока питания, компьютер не заработает. Причем, на фпс "крутость" вашего БП совершенно не влияет. Ведь его основная забота - запитывать все компоненты вашего ПК. Именно поэтому у большинства и появляется соблазн взять блок подешевле... О будущих проблемах такого выбора, многие просто не задумываются. И очень часто апеллируют к такому: "Вот раньше я купил бюджетный блок. И ничего, уже 20-ть лет работает".

Вот и попытаемся разобраться в этих нюансах.

Если посмотреть на выбор блоков питания в любом магазине, то можно заметить, что цена на условный блок мощностью в 650 вт (или около того) может различаться раза в три.

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Это, естественно, не спроста. Даже, если отбросить крайние варианты в ценовом диапазоне, то все равно выбор огромен. Что же стоит учитывать при покупке?

Для начала, стоит понимать, что качественный блок питания, не может быть дешевым (в ракурсе своей категории). Имеет место и такой факт: чем дороже, тем лучше. Но это далеко не всегда так. Тем более в данный момент на нашем рынке, когда многие блоки именитых брендов очень подорожали (санкции, сэр) и просто выпадают из диапазона рассматриваемых из-за откровенной дороговизны. Значит, в данный момент, просто ориентироваться на ценник, нельзя.

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Можно ориентироваться на сертификат блока питания. Но современная сертификация напрямую привязана к энергоэффективности блока питания, к его КПД. Для большинства пользователей ПК в нашей стране, это вряд ли будет весомым доводом. Другое дело, что "в довесок" к сертификату, идет более качественная начинка. Иными словами, нельзя найти "платиновый" блок хуже "бронзового" (алишные варианты не рассматриваем).

Кроме того, многие забывают (и совершенно зря), что на БП возложена и еще одна важная задача: попытка сохранения ПК в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств в вашей энергосети. То есть, блок питания должен спасти от поломки комплектующие компьютера, часто "ценой своей жизни".

И вот, исходя из всего этого, как выбирать себе походящий блок питания? Правильный подбор мощности блока питания я рассматривать в этой статье не буду: уже писал немного на данную тему. Но комментаторы все равно придерживаются глупого правила: взять помощнее, про запас. Ну, пусть солят про запас...

При выборе стоит руководствоваться разумными факторами: номинальная мощность, цена вкупе стоимости самого ПК. Как это стоит понимать?

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Я сейчас приведу для примера две сборки. Условно новые, условно равные по мощности, но кардинально отличающиеся по цене.

Пусть первая сборка будет "братская помощь наших китайских товарищей": Зеон сокета 2011v3 на шесть ядер, 12 потоков, материнская плата - условный Хуанан (типа новый, но уж точно с бэушным чипсетом). Оперативная память оттуда же (или дешевая с местного магазина) и рефаб RTX 2060 Super.

Вторая сборка будет заметно дороже: процессор i5-10400 (можете считать и i5-12400, но тогда разрыв в производительности с Зеоном увеличится), новая брендовая плата, память нормальная и новая RTX 3060.

Примерно равные сборки, нам ведь не фпс-ом мериться. Для первого, гораздо более дешевого ПК, лично я бы взял или хороший "бронзовый" блок питания. Или дешевый (но в меру) "золотой". Например, Chieftec CORE 600W.

А вот для второй, имеет смысл подобрать гораздо более дорогой блок питания - Chieftec PowerPlay Gold 650W.

Почему такой подход? Дело в том, что первая, типа "новая" сборка, таковой не является. Это сборка для вас новая, но нового, кроме "рассыпухи" и текстолита там ничего нет. Процессор прошел трудную жизнь в каком-нибудь сервере. Китайские платы на бэушных чипсетах также долговечностью не блещут. Ну и рефаб карты, чип и память которой прошли все круги майнингового ада... Много ли им осталось? Скорее всего, нет. И нет смысла вливать большие средства в качественный блок питания.

А вот вторая сборка, действительно из новых комплектующих. С гарантией. Поэтому ее стоит оградить от не гарантийных случаев, связанных с проблемами электросети. Именно поэтому, сюда напрашивается более качественный блок питания.

Сами вышеупомянутые блоки не являются лучшими, я просто упомянул их для примера. Не рассматривайте это, как рекламу.

Резонным будет вопрос: "А для чего тогда более дешевые блоки питания?" Так есть же совсем старые компьютеры. С еще живыми мощными (вернее жрущими) видеокартами. Для таких случаев, можно смотреть и более дешевые блоки. Ведь условная GTX 780 не только много потребляет, но и может "отъехать в мир иной" в любой момент времени. Стоит ли запитывать ее от Сисоника, который стоит дороже всего ПК? И вот для такого случая подойдет даже весьма простой Deepcool PF серии.

Просто возьмите с запасом по мощности, вот тут вариант "запаса" будет весьма оправдан.

Но, наши местные горе-сборщики, советуют такой блок питания в новые сборки! Что весьма опрометчиво.

Еще одним важным критерием выбора блока питания будет являться рабочий диапазон напряжений сети. На это стоит обращать внимание тем, у кого частые просадки напряжения в доме. Это и городской частный сектор, и поселки/села, где такое далеко не редкость. Поэтому смотрите на блоки, способные работать в диапазоне от 100(110) до 240 в.

Такие модели обычно дороже, но для вас это лучший выбор.

А теперь перейдем к тому сегменту, где уже присутствуют запросы довольно требовательные даже в мелочах. Например, в пульсациях напряжений блока питания. И тут большинство с умным видом тыкают в обзоры, гордо заявляя: "Вот он, идеал!"

На деле это не так. Не совсем так. Опять, не секрет, что производители засылают блоки на обзоры (как и другие комплектующие). И что им стоит подобрать блок питания с идеальными параметрами? Или вы действительно считаете, что если блок питания в обзоре показал пульсации по 12-ти вольтовой линии 30 мв, то и ваш экземпляр имеет такие же параметры? Ничего подобного! Разброс параметров всей "рассыпухи" современных ПК настолько большой, что у вас могут быть результаты раза в два хуже ( но все еще в допустимых рамках). Смиритесь, комплектующие не делают по стандартам космической техники. Поэтому смотрите/читайте обзоры с некоторой долей скептицизма. Точно также не стоит уповать на значение гарантийного срока. Это часто маркетинг, не более. Да, некоторые производители имеют основание ставить значение в 10 лет. Но далеко не все.

Еще одни миф: "Всякие Термалтейки, Корсары, Чифтеки, Дикпулы имеют внутри одну начинку, поэтому берите самый дешевый. Все остальное - переплата за бренд". И это тоже чушь. За бренд вы переплачиваете лишь в случае покупки премерзкого "огрызка". Кто вам сказал, что до последнего винтика все там идентично? Кто вам сказал, что в последующих партиях производитель не станет "немного экономить"? Таки случаи далеко не редкие для комплектующих. Вспомним, политику фирмы AeroСool или Palit. Что мешает сделать подобное другим производителям? Ничто не помешает.

Также рассмотрим вскользь современные технологии в БП. Они делятся на три условных группы: обеспечение стабильного требуемого напряжения, наличие различных форм защит и обеспечение энергоэффективности. Вот последняя группа, как я уже и писал выше, нам наименее интересна. А вот производители, наоборот, уделяют ей все больше внимания (спасем планету от Греты Тунберг...). Защиты уже реализуются давно. А вот обеспечение стабильных выходных напряжений нам наиболее интересна. Но тут действует такой общепринятый фактор: чем совершеннее, тем сложнее. И тем менее надежно. Вот такой парадокс... И это касается не только блоков питания, а вообще любой техники: хоть электрической, хоть механической. Именно поэтому и ходит устойчивое мнение, что "вот раньше был дешевый БП и не было с ним проблем, а тут купил за 15 тыщ, а он окочурился через год". Все именно так: сложная техника менее надежна. А вот как она "уйдет из жизни", никто заранее не скажет. Может тихо отключится и все. А может прихватит с собой весь ПК... Как повезет. И именно поэтому стоит обращать внимание не только на совершенность технологии данного блока, но и на его надежность. А это вещи разные. Как-то я случайно натолкнулся на один канал . Там человек ремонтирует блоки питания. Практически все они достаточно мощные: от 850 вт и больше. Судя во всему, блоки с майнинг-ферм. И блоки далеко не дешевые. Просто огромное количество весьма дорогих Корсаров моделей RMi или HXi, топовые EVGA и Seasonic.

. Все перед майнингом бессильны. Так что, приобретая блок за много денег, не питайте иллюзий по поводу долгой и беспроблемной работы: производителей этот аспект особо на волнует. И это, кстати, особо касается при покупке мощных БП с Авито. Скорее всего, работали они в фермах, со всеми вытекающими последствиями.

Но вот конкретные примеры "правильных БП" я приводить вам не буду. Кто знает, тот знает. Остальные - добро пожаловать на специализированные форумы, где вам помогут с выбором. Только учтите, что все советы будут так или иначе содержать субъективность советующего, его личный опыт. А он может несколько отличаться от общепринятого.

Поэтому исходите из следующих основных принципов:

1. Покупайте исходя из потребностей своего "железа". Брать "про запас" стоит только тогда, когда вы точно знаете, что апгрейд не за горами.

2.Цена БП должна соответствовать вашей текущей сборке (или планируемой). Для нового ПК строго рекомендуется покупать неплохой блок с "золотым" сертификатом. Просто аналогов по компонентам из "бронзы" не существует. Не экономьте.

Для старого ПК или сборки на "алишных" комплектующих, стоит рассматривать БП попроще. Блок питания станет вашей меньшей проблемой, уж поверьте.

3. Не путайте надежность БП и его современную схемотехнику. Это разные вещи. Поэтому не поддавайтесь ажиотажу при покупке новых, пусть и неплохих по тестам, блоков питания, но не проверенных временем (как, например, все буквально помешались на бренде Montech). Такие компании еще должны доказать свое качество временем.



