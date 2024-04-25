Уход ветерана Apple ставит под вопрос будущее компании в AR/VR?

После 36 лет работы в Apple уходит на пенсию Фрэнк Казанова (Frank Casanova), старший директор по маркетингу продуктов и один из ключевых сотрудников, отвечавших за запуск очков дополненной реальности Apple Vision Pro. Эксперты считают, что это может иметь серьезные последствия для планов Apple в сфере AR/VR.



Казанова присоединился к Apple в конце 1980-х и с тех пор активно участвовал в продвижении флагманских продуктов компании - от iPhone до Apple Vision Pro. В 2019 году он возглавил отдел маркетинга подразделения дополненной реальности и приложил немало усилий для вывода на рынок очков Apple Vision Pro. Однако даже его амбициозности и страсти к новым технологиям оказалось недостаточно и запуск состоялся только в начале 2024 года.



Уход Казановы приходится на непростой для Apple Vision Pro период. По сообщениям Bloomberg, спрос на устройство оказался значительно ниже ожиданий, из-за чего компания вынуждена сократить планы поставок вдвое. При этом конкуренты, такие как Samsung и Google, активно разрабатывают собственные AR/VR решения.



В Apple пока не назвали преемника Фрэнка Казановы. А между тем компании предстоит нелегкая задача, поскольку в 2025 году планируется выпустить более доступную версию AR очков. Без лидера, разделяющего интерес к новым технологиям, реализовать эти амбициозные планы будет крайне сложно.



Так что уход ветерана Apple ставит в какой-то мере под большой вопрос дальнейшее развитие компании в сфере дополненной и виртуальной реальности.